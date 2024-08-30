Okul ürünlerindeki bu ayrıntıya dikkat! Adeta zehir saçıyor...

Uzmanlar, okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarına forma ve kırtasiye malzemeleri alma telaşına düşen velilerine merdiven altı ürünlere dikkat etmeleri ve bu tarz ürünleri alarak çocukları hasta etmemeleri uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:40 PAYLAŞ ABONE OL

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler hala veliler çocuklar için forma ve kırtasiye malzemesi telaşına düştü. Alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen veliler mağazalarda ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturuyor. Uzmanlar, velilere TSE ve CE işaretli ürünleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Merdiven altı ürünler ile çocuklarda sağlık sorunlarının oluşabileceğini belirten uzmanlar, velilerden bu konuda hassas davranmalarını istedi.





"MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERİN KULLANILMAMASINI ÖNERİYORUZ"

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ali Aköz, sağlıksız kimyasal ürünlerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini hatırlatarak, "Kırtasiye ürünleri olarak aslında ilk ortaya konulması gereken üretim aşamasında kullanılan kimyasal ürünler. Bu kimyasal ürünler bir risk oluşturmakta. Bu durumu önlemenin en önemli yolu ise kimyasal ürünlerin ölçümlerinin yapılıp kimyasalların kullanılmamasıdır. Merdiven altı ürünlerde bu kimyasalların kullanıldığını biliyoruz. O yüzden merdiven altı ürünlerin kullanılmamasını öneriyoruz" dedi.