Aldığı belgeler değil, emeği önemli! Karneden sonra verilen tepkiye dikkat...

YIKICI TUTUMLARDAN KAÇININ

"Daha büyük yaşlardaki çocuklar, karneleriyle birlikte: takdir, teşekkür, onur belgesi alabiliyorlar. Bu belgeler çocukların başarılarını sıralamaya koymuş oluyor ve derslere karşı olan motivasyonu rekabet ile sağlanmaya çalışılıyor. Her çocuk için bu rekabetin olumlu bir etkisi vardır, diyemeyiz. Çünkü her çocuk takdir almak ister, oysa mükemmeliyetçi bir ebeveyne sahip olan çocuk için takdir değil de teşekkür almış olmak çok kötü sonuçlar doğurabilir. Ailesiyle arasında geçen diyalog bütün bir sene verdiği çabayı göz ardı etmesine ve derslere karşı motivasyon kaybı yaşayıp kendine olan güvenini yitirmesine sebep olabilir. Çocuklar için yıkıcı etkileri olabilecek bu tutumdan ebeveynlerin kaçınması gerekmektedir. Çocuklarını kendi içlerinde değerlendirmeliler. Eğer çocuğunuz karnesinde takdir ve teşekkür almadıysa bile sınav puanları arasındaki değişimlerde gözle görülür bir emek ve karşılığı alınmış not varsa başarısı ve çabası takdir edilmelidir. Çünkü çocuk asıl başarının kendi çabası olduğunu, sıralanmadan daha kıymetli olanın kendi içinde değerlendirilen yükselişi olduğunu öğrenmelidir. Ebeveynler de bu bakış açısı ile karneleri incelemeliler."