Aldığı belgeler değil, emeği önemli! Karneden sonra verilen tepkiye dikkat...





ZAYIF NOTLARA ÖFKELENMEYİN, SEBEBİNİ ARAŞTIRIN

"Ebeveynler öncelikle çocuklarının başarılarını değerlendirirken hangi gözlüğü kullandıklarına dikkat etmeliler. Gözlük olarak kastettiğim değerlendirdikleri bakış açılarıdır. Kendisini yansıtacak bir başarı olarak mı görüyor yoksa çocuğun performansını değerlendiren bir not kağıdı olarak mı görüyor? Kendisi okutulmamış içinde kalmış olabilir çocuğunun başarılı olduğunu gördükçe tamamlanmış hissedebilir. Veya tam tersi çocuğu zayıf notlar ile eve gelirse de suçluluk psikolojisine girebilir. Eksiklik hissi ile mücadele etmek zorlayıcı olacağı için öfkeli, kısıtlayıcı ve cezalandırıcı tepkiler verebilir. Aile bu durumda önce kendi değerlendirme süreçlerini gözden geçirmeliler. Geçmişten gelen ve ona ait olan bir travma bakış açısıyla mı değerlendiriyor? Yoksa çocuğunu kendisinden ayrıştırmış, kendine ait olan başarısı olan birey olarak mı kabul ediyor? Buna karar verdikten sonra karnesinde zayıf notlarının olmasının sebepleri araştırılabilir. Hayalleri sorulabilir, çocuğun kendisinden beklentisi neydi? Bunu başaramamasının önündeki engelleri neler oldu? Ne olsa daha başarılı olabilirdi? Cevaplar da daha çok çalışsaydım yanıtı gelme olasılığı yüksek. Şimdi sıra ders çalışma düzenini konuşmakta. Yaz tatili sürecinde ufak ufak çalışma düzeni oturtulmaya başlanması gelecek sene için çocuğun kurduğu hayallere ulaşmasını daha çok kolaylaştıracağı vurgulanmalıdır. Ebeveynler, çocukları kendi akademik yolculuğunu kişiselleştirebilsinler diye destek verirlerse bu süreci kolaylaştırırken aralarında ki güven ve sevgi bağını da güçlendireceklerdir."