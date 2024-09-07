Çocukların arasında salgın gibi yayılıyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Nesiman Alili ve Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı ve psikolojileri hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

'EN YAYGIN HASTALIK, ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI'

Uzman Dr. Alili, okul ve kreş çağındaki çocukların karşı karşıya kaldıkları bulaşıcı hastalıklara vurgu yaparak, "Kreş ve okul çağındaki çocuklar arasında en yaygın bulaşıcı hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların yüzde 80'den fazlası virüs nedenlidir. Bu virüs enfeksiyonları bazen okullarda, kreşlerde yayılan su çiçeği, el ayak - ağız hastalığı, beşinci hastalık gibi döküntülü hastalıklara da neden olabiliyor. Buna ilaveten, ailelerin çok korktuğu bakteri kaynaklı beta streptokok enfeksiyonu da sık görülüyor" dedi.

Bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun hijyen kurallarına dikkat etmek olduğunu kaydeden Alili, "Çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırmak, kapalı ortamların - sınıfların sık havalandırılması, gerektiğinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak hastalıklara yakalanma riskini azaltır" diye konuştu.