Çocukların arasında salgın gibi yayılıyor!

Dr. Alili ayrıca, okul döneminde karşı karşıya kalınabilecek obezite sorununa dikkat çekti. Ergenlik döneminde obez olanların yüzde 70'inin erişkinlikte de obezite sorunu yaşadığını belirten Alili, "Çocukların okul döneminde obezite riskine karşı korunması için, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme şarttır. Çocuklara her gün en az bir saat hareket etmelerini sağlayacak aktiviteler yaptırmak, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı oluşturmanın önemli bir adımıdır. Ayrıca, protein, sebze, meyve ve tam tahıllar açısından zengin, şekerden ve paket gıdalardan yoksun bir diyet, obezite riskini en aza indirir" uyarılarında bulundu.

SAVAŞ: OKULUN GÜVENLİ BİR YER OLDUĞU VURGULANMALI

Uzman Psikolog Hilal Savaş da ilk kez okula başlayan çocukların psikolojik süreçleri konusunda ailelere uyarılarda bulundu. İlk defa okula başlayacak çocuklar için sürecin birçok yeni deneyimi de beraberinde getirdiğini kaydeden Savaş, "İlk kez okula başlayan çocuklar, evlerinden ayrılarak yepyeni bir sosyal çevreye adım atarlar. Bu değişim, kaygı ve endişe yaratabilir. Çocukların adaptasyon sürecinde ailelerin destekleyici bir tavır sergilemeleri oldukça önemlidir. Çocuklarla duygularını konuşmak ve okulun güvenli bir yer olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır" dedi.

Savaş, okul fobisi ile ayrılık anksiyetesinin sıklıkla karıştırıldığını ancak birbirinden farklı süreçler olduğunu belirterek "Ayrılık anksiyetesi, özellikle küçük çocuklarda, anne-babadan ayrılma sırasında yoğun kaygı yaşanması durumudur. Okul fobisi ise, okul ortamına karşı bir korku geliştirilmesidir. Her iki durumda da çocukların duygusal süreçlerini yakından takip ederek, gerektiğinde uzman desteği almak önemlidir. Her iki durumda da benzer anksiyete belirtileri gözlemlenir. Çocukta duygusal olarak huzursuzluk, ağlama nöbetleri ve öfke patlamaları, davranışsal olarak ise isteksizlik ortaya çıkabilir. Okul fobisi, özellikle okula gitme kaygısıyla kendini gösterirken, ayrılık anksiyetesi her yeni ortamın bir tehdit olarak algılanmasına neden olur" diye konuştu.