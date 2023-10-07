Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çocuklara kültür yolu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde, çocuklara özel kültür ve sanat etkinlikleri de var. Beyoğlu Kültür Yolu’nda sadece büyükler değil çocuklar da yürüyor. Üstelik bu minik adımlar, bu yolda kazandıkları ile ülkemizin geleceğini tasarlayacak büyük adımlara dönüşecek.

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:06 PAYLAŞ ABONE OL

Son yıllarda kültür sanat alanına çocukların katılımı için yapılanlar oldukça sevindirici ve takdiri hak ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurdun pek çok yerinde açılan çocuk kütüphaneleri. Çocuklar buralarda istedikleri kitaplara erişim sağlayabildiği gibi, farklı alanlarda birçok etkinliğe de katılabiliyorlar. Üstelik ailece katılım mümkün. Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde de çocuklara özel kültür ve sanat faaliyetlerinin olması ülkemizin geleceği için büyük bir yatırım. 15 Ekim'e kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için özel çalışmalar yapılıyor. Biz de bu özel çalışmaların arka planını merak ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile çocuk etkinliklerinin tüm detaylarını konuştuk.





- Türkiye'nin pek çok yerine çocuk kütüphaneleri açıldı. Özellikle Rami Kütüphanesi'nde bulunan çocuk kütüphanesi örnek teşkil ediyor. Bu kütüphaneler ne gibi faydalar sağlıyor?



- Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinde, bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasını sağlayarak 'okuma'nın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekliyor ve faaliyetlerini buna göre şekillendiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 279'a ulaştı. Bunlardan 78'si çocuk kütüphanesi. Bunların içinde 19 tanesi ise müstakil kütüphane olarak minik okuyucularını kucaklıyor. Zengin kitap ve süreli yayın koleksiyonuna sahip çocuk kütüphanelerinde; robotik, keçe, origami, örgü, seramik, ebru, takı tasarımı, ayraç ve şapka yapım atölyeleri, gölge oyunu gösterileri, masal saatleri ile edebiyat, kültür, sanat, kişisel gelişim ve sağlık alanlarında söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Ek olarak; halk kütüphanelerinde başta çocuk kullanıcılar olmak üzere tüm kullanıcılarımıza yönelik bilim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, akıllı tarım, ebru, sıcak cam, epoksi atölyelerinde ve sanal gerçeklik (VR) platformlarında etkinlikler ve eğitim programları düzenlenmektedir. Şu an yurt genelinde 200'e yakın atölyemiz hizmet veriyor. Bebek ve çocuk kütüphanelerinde çocuk gelişimi ve okul öncesi alanında uzmanlar ve kütüphaneciler iş birliği ile etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Daha fazla çocuğun kütüphanelerde vakit geçirmesini desteklemek amacıyla, bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayısının artırılmasına, kütüphane koleksiyonlarının çocukların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de çocuklara (0-14 yaş) yönelik 100 çeşit süreli yayın bulunmakta. 2023 yılında bakanlığımıza bağlı hizmet veren kütüphanelerde yer almak üzere 26 çeşit çocuk süreli yayınına abonelik gerçekleştirildi. Ayrıca; TÜ- BİTAK ve RTÜK gibi kurumlarca çocuklara yönelik olarak yayımı gerçekleştirilen süreli yayınlara da kütüphanelerimizde yer verilmektir.





ÇOCUKLAR 5 MİLYON KITAP ÖDÜNÇ ALDI



- Şu ana kadar ne tür geri dönüşler geldi?

- Son 5 yıldır özellikle yenilediğimiz ve yeni açtığımız bebek ve çocuk kütüphanelerinde çocukların erken yaşta kendi okuma ve edebiyat yolculuklarını keşfetmelerine imkân sunan mekânsal tasarımlar tercih etmekteyiz. Söz konusu hizmetlerimizin geri dönüşlerini kısaca rakamlara dökersek son beş yılda, yurt genelinde düzenlenen 55 bin 293 kütüphane etkinliğine, toplam 2 milyon 484 bin çocuğumuz katıldı. Çocukların halk kütüphanesi kullanma oranlarına baktığımızda her geçen yıl önemli bir oranda artış gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılı itibarıyla kütüphanelere üye çocuk sayısı 329 bin 842 iken ödünç alınan çocuk kitabı sayısı 4 milyon 916'ya ulaşmıştır. Bu artışta elbette Bakanlığımızca hizmete sunulan bebek ve çocuk kütüphanelerinin ve erken çocukluk dönemi için özelleştirilmiş koleksiyonlarının ve çeşitlendirilmiş hizmet yelpazesinin katkısının büyük önem taşıdığını söyleyebilirim.