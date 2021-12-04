Ormanı evinize taşıyoruz! İşte evinizde kolayca büyütebileceğiniz bitkiler

Kendi kapalı bahçenizi geliştirmek için çok fazla zamana, alana ve hatta ışığa ihtiyacınız yok. Aslında, bazı bitkiler düşük seviyede ışık ve seyrek sulamayı tercih eder. Çevrimiçi bitki perakendecisi Erin Marino, az bakım gerektiren tesislerin gelişmesi için günlük bakım veya karmaşık bir kurulum gerekmediğini belirtiyor.

Çok az doğal ışık alan bir apartman dairesinde veya evde yaşıyorsanız veya sadece biraz daha az bakım gerektiren bir şey istiyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok ev bitkisi vardır. Çeşitli kullanımlar için en iyi iç mekan bitkilerini öğrenmek için bahçe uzmanlarına danıştık ve yeşil alanınızı nasıl çalıştıracağınıza dair bazı ipuçları topladık. Bitki yetiştirmeye hazır mısınız? İşte konuştuğumuz uzmanlara göre en az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinden bazıları ve onların rehberliğine dayanarak altını çizdiğimiz yüksek puanlı bir bitki.

Muz Yapraklı Eğrelti





Marino, dalgalı yapraklarıyla tanınan muz yapraklı eğreltinin, tamamen kuru olmayan toprakta orta ila parlak dolaylı ışıkta büyüdüğünü söyleyerek ev içerisinde bitki yetiştirmek isteyenler için ideal bir seçenek olduğunu belirtti. Bu bitkinin yalnızca bir ila iki haftada bir sulanması gerekir ve toksik olmadığı kabul edilir, bu da evcil hayvanlarınızın etrafında tutmayı güvenli hale getirir.

Görkemli Palmiye (Ravenea Rivularis)

Ravenea Rivularis, gövdeden dik bir şekilde büyüme eğiliminde olan zarif, tüylü yapraklara sahip tropikal bir palmiyedir. Az bakım gerektiren bitki, toksik değildir ve 3 metre yüksekliğe kadar büyüyebilir. Ravenea Rivularis, toprak kuruya yakın bir nemlilikte ve her bir ila iki haftada bir sulama ile yarı gölge alanlarda büyür.

Dağ Palmiyesi





Bu tropik bitkinin bakımı kolaydır ve iç mekan koşullarında dayanıklı olduğu bilinmektedir. Marino'ya göre, çok çeşitli ışık koşullarını tolere edebilir, ancak en mutlu olanı yarı gölge ışıkta bir ila iki haftada bir sulamadır. Bu listedeki diğer az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinin çoğu gibi, dağ palmiyesi, evcil hayvan dostu ve toksik olmayan olarak kabul edilir.

Deve Tabanı

Marino tarafından önerilen az bakım gerektiren deve tabanı, kalp şeklinde yapraklara ve hızlı büyüyen sarmaşıklara sahiptir. Uzun, yemyeşil asmaları, çok uzadıklarında kolayca budanabilir ve suda çoğaltılabilir. Bu bitki orta ila parlak ışığı (düşük ışığı tolere edebilse de) her bir ila iki haftada bir sulamayı tercih eder.

Salon Sarmaşığı





İç mekan bitkileri uzmanı Jean Berg, 3 metre uzunluğa ulaşabilen hızlı büyüyen sarmaşıklara sahip salon sarmaşığını tavsiye etti. Hemen hemen her tür kapalı alanda gelişebilen bu bitkiler, orta ila parlak dolaylı ışığı tercih eder, ancak düşük ışığı da tolere edebilir. Salon sarmaşığını her bir ila iki haftada bir sulayabilirsiniz ve asmalar çok uzarsa, onlara hızlı bir budama yapabilrsini.

Paşa Kılıcı

Iowa Eyalet Üniversitesi'nde tüketici bahçecilik uzatma uzmanı Aaron Steil tarafından önerilen paşa kılıcı, orta ila parlak ışığı tolere eden sulu bir bitkidir. Marino'ya göre formaldehit, ksilen ve toluen gibi toksinleri filtreleyerek iç mekan havasının temizlenmesine yardımcı olabilir. Sık seyahat ediyorsanız, bu bitki iyi bir seçenek olabilir: İki ila üç hafta veya yaprakları kurumaya başlayana kadar susuz kalabilir.

Zamia Bitkisi





Steil ayrıca, kuraklığa dayanıklı bir sukulent olan Zamia bitkisini de tavsiye etti. Marino'ya göre, bitkinin doğal ortamlarında kuraklıktan kurtulmasına yardımcı olmak için su depolayan patates benzeri büyük rizomları var. Orta derecede dolaylı ışık alan bir yerde bırakabilir ve saksı toprağı tamamen kuruduğunda yaklaşık üç haftada bir sulayabilirsiniz.