Aç kalmadan kolayca kilo verin! Neredeyse kalorisiz olan 20 yiyecek...

Kilo vermeyi hedefliyor ancak açlıkla başa çıkmakta zorlanıyorsanız uygulayabileceğiniz farklı bir yöntem bulunuyor. Temelde neredeyse kalorisiz denilebilecek bu yiyecekler sayesinde tok kalarak kilo vermeniz mümkün.
ROKA
Bir fincan dolusu yapraklı, roka sadece 5 kalori içerir. Roka ayrıca katı bir K vitamini, lif ve antioksidan kaynağıdır. Aslında, kemik sağlığı için iyi olan günlük önerilen K vitamininin %100'ünü sağlar.
KUŞKONMAZ
Izgara kuşkonmazı hem lezzetli hem de zayıflatıcı bir tattır. Yarım fincan porsiyon sadece 20 kaloridir, ancak aynı zamanda 2 gram lif, 2 gram protein ve günlük K vitamini ihtiyacının yarısını içerir.
DOLMALIK BİBER
Çoğu dolmalık biber (yeşil, sarı, kırmızı, turuncu) tatlı olarak kabul edilir, ancak bu kaloriye yansımaz. Orta boy bir dolmalık biber veya bir fincan porsiyon sadece 30 kaloriye sahiptir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu tatlı biberler aynı zamanda C vitamini ile doludur ve önerilen günlük değerinizin %100'ünden fazlası tek bir biberde bulunur.
BROKOLİ
Lif, C vitamini, K vitamini ve çok sayıda antioksidanla dolu olan brokolinin kalorisi de düşüktür. Bir kase doğranmış brokoli sadece 31 kalori içerir, bu yüzden mümkün olduğunca sık olarak tabağınıza ekleyin veya tariflere ekleyin.
LAHANA
Lahana, yemeğinize çok fazla kalori eklemeden daha büyük bir porsiyon hazırlamanın kolay bir yoludur. Salatalar, sandviçler, garnitürler için veya yemek olarak sote edilmiş olsun, bir kase lahana yaklaşık 18 kalori içerir.
KARNABAHAR
Karnabaharın son zamanlarda pirinç, pizza hamuru gibi birçok farklı şekilde kullanılıyor. Bunun sebebi ise çok daha sağlıklı bir seçenek olması. Karnabahar sadece lif ve antioksidanlarla dolu değil, aynı zamanda fincan başına sadece 27 kalori içeriyor.
KEREVİZ
Kerevizin %95'i su olduğunda kalorisi de oldukça azdır ve fincan başına sadece 15 kaloriye sahiptir. Bununla birlikte, yaklaşık 15 farklı antioksidan içerir.
PAZI
Pazı, ıspanağa benzeyen ama aslında pancar ailesinin bir üyesi olan yapraklı bir yeşildir. Bir fincanda sadece 35 kalori içerir. Bu yüzden bir sonraki salatanıza, çorbanıza veya tavada kızartmanıza biraz eklemekten çekinmeyin.
ACI BİBER
Aslında acı biberler daha az tatlı (ve daha baharatlı) olduğundan, daha da az kalorileri içerir.. Örneğin Jalapeno, yarım fincanlık bir porsiyonda yaklaşık 13 kaloriye sahipken, aynı porsiyon boyutunda serrano biberleri yaklaşık 14 kaloriye sahiptir.
SALATALIK
Bir bardak salatalık sadece 16 kalori içermekte. Ayrıca K, C ve B vitaminleri içerir, bu nedenle bir dahaki sefere açlık hissettiğinizde salatalık yemekten çekinmeyin.
REZENE
Rezene soğan gibi görünse de botanik olarak havuç ailesindendir ancak tadı anason veya siyah meyan kökü gibidir. Ve bir fincan dilimlenmiş rezene sadece 27 kalori içerir.
GREYFURT
Greyfurtun kalorisi düşük (yarım meyve başına 37), ancak yüksek su içeriği nedeniyle tok olduğu ve sağlam bir vitamin, mineral, antioksidan ve lif kaynağıdır.
KALE
Kale, yaklaşık 33 kalori içeren bir fincan kıyılmış lahana porsiyonuyla, diğer yapraklı yeşilliklere kıyasla biraz daha bol miktarda kalori içerir. Lahana, K, A ve C vitaminlerinin önerilen günlük değerinin %100'ünden fazlasının yanı sıra bazı manganez ve çok sayıda antioksidan sağlayan gerçek bir süper besin olduğu için buna değer.
MARUL
Bütün bir kase marul 10'dan az kalori içerir. Çoğunluğu sudur, o nedenle az kalori içerir ve nemlendirici özelliği vardır.
PATLAMIŞ MISIR
Canınız atıştırmalık istediğinde patlamış mısır güzel bir seçenektir. Bir fincanlık porsiyonu sadece 31 kalori içerir. Yağ koymuş olsanız bile, bir fincan hala sadece 35 kaloridir. Patlamış mısır, harika bir tada ve tokluğa ek olarak, lif oranı yüksek ve anti-enflamatuar özelliklere ve diğer sağlık yararlarına sahip olabilecek bir antioksidan olan fenolik asit içeren tam bir tahıldır.
TURP
Bir kök sebze olan turp, kilo vermek isteyenler için oldukça sağlıklı bir seçenektir. Bir fincanlık porsiyonu , çok sayıda vitamin, mineral ve antioksidan barındırırken sadece 18 kaloriye sahiptir.
ISPANAK
Bir kase ıspanak sadece 7 kalori ve günlük K, A ve C vitaminleri ihtiyacınızı içerir. Bu nedenle başlı başına yemek olarak tüketebilir ya da diğer yemeklerinizin içine ekleyebilirsiniz.
KABAK
Kabak, düşük kalori içeriğine ek olarak bir dizi sağlık yararına sahiptir. Bir fincanlık porsiyonu başına 19 kaloriye sahiptir. Bu nedenle rahatlıkla tüketilebilir.
DOMATES
Bir sulu, ortalama boy domates sadece 22 kaloridir. Veya çeri domates hayranıysanız, aynı miktarda kalori için tam bir fincan yiyebilirsiniz. Domates ayrıca, meyveye sadece rengini vermekle kalmayıp kanser ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek bir antioksidan olan likopen açısından da zengindir.
SU TERESİ
Bu yeşil, yapraklı sebzenin yaklaşık %95'i sudur ve bu nedenle kalorisi son derece düşüktür. Su teresi fincan başına sadece 4 kalori ile tüm bu listedeki en düşük kalorili besindir.