Aç kalmadan kolayca kilo verin! Neredeyse kalorisiz olan 20 yiyecek...

DOLMALIK BİBER Çoğu dolmalık biber (yeşil, sarı, kırmızı, turuncu) tatlı olarak kabul edilir, ancak bu kaloriye yansımaz. Orta boy bir dolmalık biber veya bir fincan porsiyon sadece 30 kaloriye sahiptir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu tatlı biberler aynı zamanda C vitamini ile doludur ve önerilen günlük değerinizin %100'ünden fazlası tek bir biberde bulunur.

BROKOLİ Lif, C vitamini, K vitamini ve çok sayıda antioksidanla dolu olan brokolinin kalorisi de düşüktür. Bir kase doğranmış brokoli sadece 31 kalori içerir, bu yüzden mümkün olduğunca sık olarak tabağınıza ekleyin veya tariflere ekleyin.