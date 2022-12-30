Bel ve karın yağlarını atom gibi parçalıyor! 1 ay boyunca bunu içerseniz…

Bel ve karın yağlarından kurtulmak için çeşitli yöntemler deneriz. Özellikle zayıflamada tükettiğimiz besinler fazlasıyla önemli. Peki karın yağlarını parçalayan formulün ne olduğunu biliyor musunuz? İşte şifa deposu bu içeceği içtiğinizde tüm fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız…

Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:42 PAYLAŞ ABONE OL

Potasyum, sinirlerinizin ve kalbinizin güçlü kalmasına yardımcı olan önemli bir mineraldir. Birçok açıdan sağlığa yararlarıyla bilinen nar suyu da potasyum açısından oldukça zengin. Zayıflamak istiyorsanız bu suyu içmek, vücuttaki yağlardan eser bırakmayacak. Öyleyse gelin detaylarına birlikte bakalım.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Narlar antioksidanlar, polifenoller ve konjuge linolenik asit açısından zengindir. Bunların tümü yağ yakmanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Nar suyu aynı zamanda iştahınızı bastırmanıza da yardımcı olur.