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Bel ve karın yağlarını atom gibi parçalıyor! 1 ay boyunca bunu içerseniz…

Bel ve karın yağlarından kurtulmak için çeşitli yöntemler deneriz. Özellikle zayıflamada tükettiğimiz besinler fazlasıyla önemli. Peki karın yağlarını parçalayan formulün ne olduğunu biliyor musunuz? İşte şifa deposu bu içeceği içtiğinizde tüm fazlalıklarınızdan kurtulacaksınız…

Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:42
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Bel ve karın yağlarını atom gibi parçalıyor! 1 ay boyunca bunu içerseniz…

Potasyum, sinirlerinizin ve kalbinizin güçlü kalmasına yardımcı olan önemli bir mineraldir. Birçok açıdan sağlığa yararlarıyla bilinen nar suyu da potasyum açısından oldukça zengin. Zayıflamak istiyorsanız bu suyu içmek, vücuttaki yağlardan eser bırakmayacak. Öyleyse gelin detaylarına birlikte bakalım.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Narlar antioksidanlar, polifenoller ve konjuge linolenik asit açısından zengindir. Bunların tümü yağ yakmanıza ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur. Nar suyu aynı zamanda iştahınızı bastırmanıza da yardımcı olur.

YAĞ YAKICI ÖZELLİĞİNE SAHİP

Nar, doğal yağ yakıcı olarak bilinen bol miktarda polifenol içerir. Yapılan bir araştırmaya göre, nar suyu ve nar tüketmek zengin bir diyet tüketmek kilo kaybına katkıda bulunabilir vücutta yağ birikimini önler. 1 ay boyunca düzenli tüketmeniz, yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak.

NAR SUYU TARİFİ

Nasıl hazırlanır:

  • Bir meyve sıkacağına nar taneleri ekleyin
  • Suyu çıkarmak için iyice karıştırın
  • Sıvıyı süzün ve fazla posayı çıkarın
  • Uzun bir bardağa aktarın ve taze tadını çıkarın

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR

Nar güçlü antioksidanlar polifenoller açısından fazlasıyla zengindir. Antioksidanların, kansere yol açabilecek DNA hasarını önlemeye ve onarmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

PROSTAT SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

Bazı araştırmalar, nar suyundaki bileşenlerin, kanserin yayılmasını destekleyen kimyasal bir sinyale olan çekimlerini zayıflatarak kanser hücrelerinin hareketini engellemeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden araştırmacılar, nar suyunun erkeklerde prostat kanseri için ön tedavi görmüş olanlarda kanser hücrelerinin büyümesini baskıladığını ve kanser hücresi ölümünü azalttığını buldu .

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARI ÖNLER

Narlar, punicalagins veya ellagitannins adı verilen iyi miktarda polifenol bileşiklerine sahiptir. Bu antioksidanlar kardiyovasküler sisteminize yarar sağlar, arter duvarlarının kalınlaşmasını engellemeye yardımcı olur. Kolesterol ve plak oluşumunu azaltır. Nar suyunun ayrıca iyi kalp sağlığını destekleyen önemli miktarda antosiyaninler ve antoksantinler içerdiği gösterilmiştir.

EKLEM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Nar, anti-enflamatuar özelliklere de sahip olan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, inflamatuar sitokinlerin oluşumu üzerinde ılımlı bir etkiye sahip oldukları gösterildiğinden, osteoartriti azaltmada bir role sahip olabilir. İlk araştırmalar, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı veya diğer inflamatuar hastalıklar gibi durumlar yaşıyorsanız, nar suyu içmek tüm sorunlarınıza yardımcı olacak.

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