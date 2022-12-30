Dr. Astrolog Şenay Devi

KOÇ 2023
2023 yılında Jüpiter, Boğa burcundaki 2. evinize geçiş yaptığı Mayıs ayına kadar kendi burcunuzda olacaktır. Bu, yıl ilerledikçe aileye ve maliye finans ile ilgili bakış açınızı değiştirir. Satürn, Mart ayında Kova burcundaki 11. evinizden geçecek ve Balık burcundaki 12. evinize geçiş yapacak. Bu Satürn geçişi, yıl boyunca ruhsal arayışlarınıza engel olmaya devam ediyor. Uranüs tüm yıl boyunca Boğa burcundaki 2. evinizden ve Balık burcundaki 12. evinizden Neptün'den geçer. Pluto, Oğlak burcundaki 10. evinizde olacak ve Haziran ayında Kova burcundaki 11. evinize geçiş yapacak. Bu gezegensel eğilimler, önümüzdeki yıl için mali durumunuzu, aşkınızı, ailenizi, kariyerinizi ve sağlığınızı etkileyecektir.
Bu yıl Koç burcu daha önce askıya alınan projeleri yeniden canlandırabilecek. Yaz, aşk gezegeniniz Venüs'ün 5. aşk evinizde ikamet etmesiyle çok güzel enerjiler ile dolu. Bununla birlikte, ilişkilerde bir kopma olasılığı olduğu için sizlere uyanık olmanızı tavsiye ederim. Finansla ilgili 2. evinizden Jüpiter ve Uranüs'ün geçişiyle desteklenen bol miktarda kaynak elinizin altında olacaktır. Sağlık tatmin edici olacak ve sosyal hayatınız tüm bu yıl boyunca en iyi halinde olacaktır.
2023'te Koç burcuna tavsiyeler
Koç burcu insanlarına bu yıl fikirleri ve idealleri doğrultusunda hareket etmeye başlamaları tavsiye eder,m. Projelerinizi tekrar rayına oturtun. Yıl boyunca başarı ile buluşmak için önceden plan yapın. Hayatınızın hemen hemen her alanında iyi vakit geçiriyorsunuz, ancak sonrasında acele etmeyin. Duygularınıza dikkat edin ve iyi ilişkiler kurun. Bu yıl sırlardan uzak durun, evliliğinize veya sevginize zarar verebilir.
BOĞA 2023
2023 yılı için, Guru olarak da bilinen Jüpiter, yıl başlarken Koç burcundaki 12. evinizden geçiş yapacak. Ardından Mayıs 2023'te Yükselen burcunuza geçiyor. Bu, Boğa burçları için iyi bir haber olabilir. Satürn, 10. eviniz olan Kova burcundan geçerek Mart ayında 11. eviniz olan Balık burcuna geçer. Bu, yılın ilk çeyreği için iyi bir mesleki gelişimin habercisidir. Uranüs, 2023 yılının tamamı boyunca burcunuzdaki izini sürmeye devam ediyor. Neptün, Balık burcundaki 11. evinizde ve Plüton Oğlak burcunda seyahat ediyor, 2023 yılının Mayıs ve Temmuz ayları arasında 9. eviniz Kova burcundaki 10. evinizde olacak ve kariyeriniz, odak noktasında olacak.
Ocak 2023'te Kova burcundaki Venüs, aşk hayatınızda bazı sıkıntılara neden olabilir eş ya da sevgilinizin kıskançlıklarına karşı sabırlı davranın, ancak Jüpiter'in meskeni olan sulu bir burç olan Balık burcuna geçiş, aşk arayışlarında güven seviyenizi yeniden yükseltecektir.
2023'te Boğa Burcuna Tavsiyeler
Sezginizi veya iç sesinizi dinleyin ve hayallerinizin ve tutkularınızın peşinden gidin. Bu yıl pek çok değişiklik önünüze çıkıyor, başarıya giden basamak taşları olacakları için onları candan bir şekilde kucaklayın. İnatçı olmayın ve insanlara ve durumlara uyum sağlamayı öğrenin. Önünüze sayısız fırsat çıkar, ailenizin profesyonel gelişiminize müdahale etmesine izin vermeyin. Oyun oynamayı işe tercih etmeyin çünkü hayal kırıklıkları sizi bekliyor. Kişisel kararlar verirken yavaş olun, sert mizaçlı kararlar sizi hiçbir yere götürmez, bunu UNUTMAYIN!
İKİZLER 2023
Bu yıl Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcundaki 11. evinizden geçecek ve ardından Boğa burcundaki 12. evinize geçiş yapacak. Kazançlarınız kısıtlanacağı için bu pek faydalı bir geçiş olmayabilir. Ve Kova burcundaki 9. evdeki Satürn, Mart 2023'te Balık burcundaki 10. evinize geçecek. Bu, İkizler burcu insanları için iyi bir profesyonel gelişimin habercisidir. Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcunun 12. evinden geçer ve Neptün, Balık burcundaki 10. evinizden geçer. Plüton, Oğlak burcundaki 9. evinizde olacak ve ardından 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında 10. Kova burcundaki evinize geçiş yapacak. Dönemin bu gezegensel hareketleri, tüm bu yıl boyunca İkizler burcunun yaşamları üzerinde etkili olacak.
2023'te İkizler İçin Tavsiyeler
Bu yıl, İkizler'e duvara tosluyorlarsa fikirlerini yeniden şekillendirmeleri keskin söylemlerde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bir refah dönemi sizi bekliyor, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi geliştirmek için kullanın. Birden fazla fırsat karşınıza çıkar, meslekte başarıyı kucaklamak için onlarla kafa kafaya yüzleşin. Yıl boyunca sabırlı olmalı ve çevredeki durum veya çevrenin sunduğu her şeyi kabul etmeli ve kin beslememelisiniz.
YENGEÇ 2023
Bu yıl, Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcundaki 10. evinizden geçecek ve ardından Boğa burcundaki 11. evinize geçiş yapacak. Bu, Mayıs ayına kadar profesyonel yaşamınıza odaklanmanızı ve ardından hayattaki kazanımlara ve finansmana doğru düşünmenizi sağlayacaktır. Satürn, Kova burcundaki 8. evinizden geçer ve ardından 9. eviniz olan Balık burcuna geçerek refahınızı ve yüksek öğrenim beklentilerinizi kısıtlar.
Uranüs tüm bu yıl Kova burcundaki 8. evinizden geçer. Neptün, Balık burcundaki 9. evinizde seyahat ediyor olacak ve Plüton, Mayıs/Haziran ayına kadar Oğlak burcunda kalacak ve ardından 8. Kova burcu evinize geçecek. 2023'e kadar olan bu gezegen konumları, tüm bu yıl boyunca genel olarak yaşamınıza müdahale edecek.
2023 yılı, Yengeç insanları için durgun bir notla başlayacak. Ancak yıl ilerledikçe işler yoluna girecek. Bu yıl, yengeçler hayattaki kriz ve zorluklarla başa çıkabilecek ve hayatlarını tamamen kontrol altına alabilecekler.
2023'te Yengeç İçin Öneriler
Yengeçler bu yıl gönülden tutkularının peşinden gitmeleri tavsiye ediliyor. Hayatta ileriye doğru hareketinizi bozan dış güçler tarafından saplanıp kalmayın. Büyük değişiklikler hemen köşede, onları tüm kalbinizle kucaklayın. Sevdiklerinize güvenin, insanları yargılamayın, her zaman arkalarındasınız. Tüm enerjinizi ve gücünüzü mesleğinize verin, konfor alanınızın dışına çıkın. Umutsuzluğa kapılma zamanı değil, yolunuza çıkan bazı iyi tanıdıklarınız var. Hayatın size sunduğu güzel şeylerin tadını çıkarın ve somurtmayın.
ASLAN 2023
Aslan adamları için, 2023'te Jüpiter, yıl başlarken Koç burcunun 9. evinden geçer ve ardından Mayıs ayı civarında Boğa burcunun 10. evine geçer. Bu nedenle, ilk çeyreğe kadar, refah, yüksek öğrenim şansı ve uzun mesafeli seyahatler ile kutsanmış olacaksınız. Ardından Mayıs ayından itibaren, Jüpiter'in sizi daha yüksek alemlere yönlendirmesiyle vurgu kariyerinize kayar. Satürn, Mart ayına kadar Kova burcunun 7. evinden geçer ve ardından 8. Balık burcu evinize geçer.
İlk çeyrek için ortaklık anlaşmalarınız ve ilişkilerinizle ilgili sorunlar bekleyin. Uranüs, kariyer büyümenizi ve gelişiminizi içeren yıl boyunca 10. kariyer evinizde dolaşıyor. Ve Neptün, Balık burcundaki 8. evinizden geçer ve Pluto, Mayıs-Haziran civarında Oğlak burcundaki 6. evinizden Kova burcundaki 7. evinize geçer. Bu gezegensel hizalanmalar, kesinlikle yıl boyunca Aslanlar için yaşamın tüm yönlerini etkileyecektir.
2023'te Aslan İçin Tavsiyeler
Aslanlar için zorlu bir yıl olsa da, çok cesur olmalılar ve zorlu bir savaş vermeliler. Başarılarınıza güvenmeyin, kişisel ve profesyonel yaşamdaki konumunuzu savunmanız gerekir. Ailevi konular ve Arkadaşlık ilişkilerinizde aşırı duygusal veya hassas olmamaları tavsiye edilir. Her türlü spekülatif anlaşmadan uzak durun, bunun yerine sermaye fonlarınızı tüketmeyecek sağlam yatırım planlarına yatırım yapın. Daha fazlasını istemeyin, hedefinize ulaştığınızda memnun olun. Ortaklık anlaşmaları size iyi getiriler sağlar, yine de dolandırıcılıklara dikkat edin. Çok çalışmaya devam edin, bu onurlu bir şekilde yaşamanıza yardımcı olacaktır.
BAŞAK 2023
2023 yılı için, genişleme gezegeni Jüpiter, yıl başladığında Koç burcundaki 7. evinizde olacak ve ardından Mayıs ayında Boğa burcundaki 8. evinize geçiş yapacak. Dolayısıyla ilk çeyrekte aşkınızda/evliliğinizde iyilikler ve mutluluklar olacaktır. Sonra Jüpiter'in 8. eve geçişiyle birlikte sorunlar çoğalır. Kısıtlayıcı gezegen Satürn, Mart ayına kadar Kova burcundaki 5. evinizde kalır ve ardından Balık burcundaki 6. evinize geçer. Bu, şans beklentilerinizi etkiler ve ilk çeyrek için çocuklarla ilgili sorunlar olabilir. O zaman Satürn sağlık sorunları ve çeşitli harcamalar getirebilir, dikkatli olun.
Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcundaki 9. evinizden geçiş yaparak genel refahı garanti eder ve Neptün, aşk hayatınızı etkileyen Balık burcunun 7. evinden geçiş yapacaktır. Plüton, Oğlak burcunun 5. evinden geçecek ve ardından 2023 yılının Mayıs/Haziran aylarında Kova burcundaki 6. evinize geçecek. Bu gezegen geçişleri, Başak burcunun yıl boyunca çeşitli yaşam alanlarını etkileyecektir.
2023'te Başaklar İçin Tavsiyeler
Başaklar, 2023 yıl için de hiçbir konuda aceleci kararlar vermemelisiniz. Bu yıl enerjinizi ilişkilerinizi ve mali durumunuzu iyileştirmeye odaklayın. Şu anda karşılaştığınız zor durumlardan hayat dersleri alın. Durum aynı şeyi garanti ettiğinde değişiklik veya düzeltme yapmaktan çekinmeyin. İlişkilerinize elinizden gelenin en iyisini verin ve ruhen kutsanmış kalın. Satürn ileri hareketinizi kısıtlayabilir veya kısıtlayabilir, cesaretinizi kaybetmeyin, gelgitin lehinize hareket etmesi için dikkatinizi çekmeyin. Ve Jüpiter bu yıl yeni fırsatların kapılarını aralayacak, yeni beceriler öğreneceksiniz. Açık görüşlü olun.
TERAZİ 2023
2023'te Teraziler için Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcunun 7. evinden geçecek ve ardından Boğa burcunun 8. evinden geçecek. Bu, yılın ilk çeyreği için aşk hayatını ve evliliği vurgular. Sonra Jüpiter'in geçişi, finansal yönetiminize ve ruhsal şifanıza odaklanmanızı ön plana çıkarır. Disiplin ve otorite gezegeni Satürn, Mart ayına kadar Kova burcundaki 5. evinizden geçecek ve ardından Balık burcundaki 6. evinize geçecek. Bu, çocuklar aracılığıyla iyilik olacağını ve Mart ayına kadar aşk arayışlarınızın tatmin edici olacağını, ardından 6. eve geçişin ara sıra sağlık sorunlarına yol açabileceğini, ancak sağlık üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını gösterir.
Dönüşüm gezegeni Uranüs, bu yıl Terazi burcu insanları için Boğa burcunun 8. evinden geçiyor. Neptün, Balık burcunun 6. evinden geçer ve Plüton, 2023 yılının Mayıs/Haziran aylarında Oğlak burcunun 4. evinden Kova burcunun 5. evine seyahat eder. Zodyak gökyüzündeki bu gezegensel hareketler, Terazi insanının yaşamının farklı yönlerini etkiler.
2023'te Terazi İçin Tavsiyeler
Önümüzdeki yıl için başkalarının tavsiyelerine kulak asmayın, iç sesinizi dinleyin. Seçimlerinizde inatçı olmayın, bunun yerine tavizler için biraz alan açın. Sosyal nedenler sizi çağırsa da, kişisel bakımınız için biraz zaman ayırın. Kendinizi hem kişisel hem de profesyonel olarak geliştirmenin yollarını bulun. Finans ve memnuniyet açısından sizi ödüllendirecek yaratıcı arayışlara başvurun.
AKREP 2023
Ketum ve manipülatif olan Akrepler için, 2023'te Jüpiter, Koç burcunun 6. evinden Mayıs ayına kadar geçecek ve ardından Boğa burcunun 7. evine geçiş yapacak. Bu, yılın ilk çeyreği için size birçok finansal sorun çıkarır. Ancak 7. eve geçişi, Akrepleri aşklarında veya evliliklerinde iyilikle kutsayacak akrepleri. Bizi disipline eden gezegen Satürn, Mart ayına kadar Kova burcunun 4. evinden geçecek ve ardından Balık burcunun 5. evine geçiş yapacaktır.
Satürn, Kova burcundan geçerken ev hayatınızı ve refahınızı etkileme eğilimindedir. Balık burcundaki geçişi aşk hayatınızı olduğu kadar hayatınızda varsa çocuklarla olan ilişkilerinizi de etkiler. Dış gezegenlere gelen Uranüs, Akrepler için Boğa burcunun 7. evinden geçerek ilişkilerini ele alır. Neptün, Balık burcunun 5. evinde hareket ediyor ve Plüton, 2023 yılının Mayıs/Haziran ayına kadar Oğlak burcunun 3. evinden geçecek ve ardından Kova burcunun 4. evine geçecek. Bu yıllık geçişlerle, hem dış hem de iç gezegenler, Akreplerin yaşamına müdahale etmeye hazırdır.
2023'te Akrep İçin Tavsiyeler
Bu sezon Akrepler için etraftaki gerilimi dağıtacak bir kopukluk duygusu tavsiye ediliyor. İyi bir yıl vaat edilir, ancak aceleci olmaktan kaçınmaları ve yavaş gitmeleri istenir. Sabır ve azim, önümüzdeki yıl boyunca size bol bol ödeme yapacaktır. İlişkide duygusal olmaktan kaçının ve partnerinizden sır saklamayın.
YAY 2023
Jüpiter, Yay burcu için yıl başlarken Koç burcunun 5. evinden geçer ve ardından Mayıs ayında Boğa burcunun 6. evine geçer. Dolayısıyla 2023'ün ilk çeyreği için yayları aşk hayatı iyi olacak, şans ve şans size gelecek ve mutluluğu çocuklarla elde etmeye hazırsınız. Ve sonra Jüpiter 6. eve geçtiğinde, bazı finansal rahatsızlıklar ve sağlık sorunları olabilir. Satürn, Mart 2023'te Kova burcundaki 3. evinizden Balık burcundaki 4. evinize geçecek. Satürn, muhtemelen yılın ilk çeyreğinde birçok kısa yolculuğu tercih edecek ve varsa kardeşlerle ilgili sorunlara yol açabilir. O zaman 4. evden geçişi, ev hayatınızı etkileyebilir ve aile alanında kısıtlama ve disiplin sağlayabilir.
Dış gezegenlere gelince, Uranüs tüm yıl boyunca Boğa burcunun 6. evinden geçer ve Neptün Balık burcundaki 4. evinden geçer. Pluto, Mayıs-Haziran 2023'e kadar Oğlak burcunun 2. evinde olacak ve ardından Kova burcunun 3. evine atlayacak. 2023, tüm gezegenlerin zodyak gökyüzünde hızla ilerlediği ve Yay burcunu harika bir şekilde etkileyecekleri oldukça dolu bir dönem olacaktı. Yıl için beklentiler hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
2023'te Yay Burcu İçin Tavsiyeler
Tüm kapıların kolayca açıldığı, bu nedenle rehavete kapılmadığınız bir yıl, devam edin ve tüm caddeleri keşfedin. Özel ve profesyonel yaşamınızda barış ve istikrarın olmasını elbette sağlayın. Bir yığın kayıpla sonuçlanabileceğiniz için bu yıl herhangi bir riskli girişime girmeyin. Kutsanmış olarak, size zihinsel tatmin sağlayacak hayır ve sosyal işlere girin. Sezginize güvenin, Tanrı'ya inanın ve hayattaki iyi insanlarla birlikteliğin tadını çıkarın, yıl tek kelimeyle harika olacak.
OĞLAK 2023
Bu yıl, Oğlaklar için zenginlik ve bilgelik gezegeni Jüpiter, ilk dördün için Koç burcunun 4. evinden geçiyor. Sonra Mayıs ayında Boğa burcunun 5. evine geçer. Böylece yıl başladığında Oğlakların ev hayatı bereketlenir, emlak anlaşmalarında başarılı olur ve annelik kazançları olur. 5. eve geçişle birlikte vurgu aşka, şansa ve çocuklara kayar. Disiplin gezegeni Satürn, 2. evinizden Kova burcundan geçerek mali durumunuza müdahale eder. Ardından Mart 2023'te Balık burcundaki 3. evinize sıçrayarak kardeşlerinizle olan ilişkinizi ve seyahatlerinizi etkiler.
Dış gezegenler söz konusu olduğunda, Uranüs Oğlaklar için 5. evden geçer. Neptün, Balık burcunun 3. evinden geçiyor ve Plüton, yıl başlarken Yükselen burcunuzdan geçiyor ve ardından Mayıs-Haziran 2023'te 2. eviniz Kova burcuna geçiyor. Bu gezegen geçişlerinin yıl boyunca Oğlak burcunun hayatında kesinlikle söz sahibi. Hayatın çeşitli yönleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
2023'te Oğlak Burcuna Tavsiyeler
Hedeflerinizde gerçekçi kalın ve yıl boyunca aynı şeyi başaracağınızdan emin olun. İçgüdülerinizi dinleyin ve zor zamanlarda iyimser olun. Duruşunuzu bir bütün olarak toplumu iyileştirmek için kullanın ve bir bütün olarak insanlığa yansıyacak geçim yollarını bulun. Dürüst, sadık olun ve iyi iş ahlakına uyun, bu sizi yeni zirvelere taşır. Zorluklar yolunuza çıkar, sağlam ve istikrarlı olun ve ne olursa olsun politikalarınıza bağlı kalın. Büyük hayaller kurmaya devam edin, yıl boyunca halletmeniz gereken çok şey var.
KOVA 2023
Kova insanları, 2023 yılı başlarken Jüpiter'in 3. evleri Koç'tan geçiş yapacaktı. Ardından, yılın geri kalanında kalacağı Boğa burcunun 4. evine geçer. Bu nedenle kardeşlerle ilişkiler ve kısa yolculuklar en çok Mayıs ayına kadar tercih edilir. Daha sonra vurgu, ev içi refah, anne ilişkileri ve mülk anlaşmalarına kayacaktır. Yıl başlarken Yükselen evinizde yer alan Satürn, Mart 2023'te Balık burcundaki 2. evinize geçiyor olacak. İlk evinizdeki Satürn, güvenlik ve başarı ihtiyacını vurgular. Bu dönemde sağlığınıza müdahale ediyor olabilir. Geçişten sonra, Satürn mali durumunuzu etkileyecek, kısıtlanacak ve kaynaklarınızla kısıtlı hissedebilirsiniz.
Dış gezegenlere gelen Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcunun 4. evinde dolaşıyor. Neptün, Balık burcundaki 2. evinizden geçiyor olacak ve yılın başında Plüton Oğlak burcundaki 12. evde olacak. O zaman, 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında Yükselen evinize taşınıyor olacaktı. Zodyak gökyüzündeki bu gezegensel hareketler, burada, dünya gezegenindeki yaşamınızı etkiliyor olacaktı. Bunun Kova burcunun yaşamının çeşitli yönlerini nasıl etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
2023'te Kova Burcu İçin Tavsiyeler
Önümüzdeki yıl için Kova burcu insanlarına hayattaki idealleri ve hedefleri üzerinde düşünmeleri ve bunları gerçekçi temalara göre değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Sizi rahatsız eden her şeyden kurtulun ve tüm bu günlerde pragmatik olun. Kovalae bencil güdülerini rafa kaldırmaları ve bir bütün olarak insanlığın iyileştirilmesi için çalışmaları istenir. Başkalarını paylaşmak ve önemsemek size hayatta huzur ve iyilik verir. Ama sonra kendini ihmal etme, kendine biraz zaman ayır ve hayatın sunduğu güzel şeylerin tadını çıkar. Yeni bir beceri öğrenmek, tatile çıkmak ve sevdiklerinizi daha yakından tanımak için iyi bir zaman.
BALIK 2023
Balık burçları için, bu yıl Jüpiter, yıl başlarken Koç burcunun 2. evinden geçer ve ardından Mayıs ayında Boğa burcunun 3. evine geçer. Bu, yılın ilk çeyreği için size iyi mali kaynaklar ve aile refahı sağlar. O zaman Mayıs ayındaki geçiş, kısa süreli seyahatlerinizi ve kardeşlerinizle olan ilişkinizi etkileyecektir. Büyük disiplinci olan Satürn, bu yılın ilk çeyreğinde 12. evden geçer ve daha sonra Yükselen evinize geçer.
Yurtdışı seyahatlerinize ve manevi arayışlarınıza bir miktar engel olması muhtemeldir. 2023 , genel refahınız ve sağlığınız üzerinde durulacaktır ve muhtemelen dörtte üçünün geri kalanında sağlık sorunları yaşayacaktır. Dış gezegenlerle ilgili olarak, Uranüs 2023'te Boğa burcunun 3. evinden geçecek ve Neptün tüm bu yıl boyunca Yükselen burcunuzdan geçecek. Plüton, yıl başlarken Oğlak burcundaki 11. evinizden geçer ve daha sonra Mayıs-Haziran aylarında Kova burcundaki 12. evinize geçer.
2023'te Balık Burcuna Tavsiyeler
Önümüzdeki yıl biraz çetrefilli ve dar görünebilir, sadece akışına bırakın, hayat daha kolay ve daha mutlu. Dostane bir şekilde kutsanır, iyi şeylerin tadını çıkarır, şükreder ve ihtiyacı olan başkalarıyla paylaşırsınız. Hayatın farklı yönlerinde barış ve uyum getiren her şeyi yapın. Mutluluk yayın, günde bir iyilik yapın ve güvende kalın.