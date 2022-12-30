Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"

Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"

Dr. Astrolog Şenay Devi 2023'ün en şanslı burcunu açıkladı! "En zararlı gezegen bile şansınız için dönecek"

KOÇ 2023

2023 yılında Jüpiter, Boğa burcundaki 2. evinize geçiş yaptığı Mayıs ayına kadar kendi burcunuzda olacaktır. Bu, yıl ilerledikçe aileye ve maliye finans ile ilgili bakış açınızı değiştirir. Satürn, Mart ayında Kova burcundaki 11. evinizden geçecek ve Balık burcundaki 12. evinize geçiş yapacak. Bu Satürn geçişi, yıl boyunca ruhsal arayışlarınıza engel olmaya devam ediyor. Uranüs tüm yıl boyunca Boğa burcundaki 2. evinizden ve Balık burcundaki 12. evinizden Neptün'den geçer. Pluto, Oğlak burcundaki 10. evinizde olacak ve Haziran ayında Kova burcundaki 11. evinize geçiş yapacak. Bu gezegensel eğilimler, önümüzdeki yıl için mali durumunuzu, aşkınızı, ailenizi, kariyerinizi ve sağlığınızı etkileyecektir.

Bu yıl Koç burcu daha önce askıya alınan projeleri yeniden canlandırabilecek. Yaz, aşk gezegeniniz Venüs'ün 5. aşk evinizde ikamet etmesiyle çok güzel enerjiler ile dolu. Bununla birlikte, ilişkilerde bir kopma olasılığı olduğu için sizlere uyanık olmanızı tavsiye ederim. Finansla ilgili 2. evinizden Jüpiter ve Uranüs'ün geçişiyle desteklenen bol miktarda kaynak elinizin altında olacaktır. Sağlık tatmin edici olacak ve sosyal hayatınız tüm bu yıl boyunca en iyi halinde olacaktır.

Bu, Koç burcu için birçok yönden çok özel bir yıl olacak.

Zararlı gezegenler bile yıl boyunca size yardımcı olacaktır.

Satürn'ün etkisiyle kariyeriniz güçlenecek.

Yükselen burcunuzda Jüpiter'in varlığı mali durumunuzu iyileştirecek.

Öğrencilerin önünde karma bir yıl ve yurtdışında eğitim çok tercih edilir.

Satürn'ün etkisiyle ev hayatı etkilenmeye devam eder, aile bireylerinin sağlığı etkilenmeye hazırdır.

Satürn ve Mars'ın birleşik etkileri, evliliğinizde veya aşk ilişkinizde biraz stres yaratabilir, ancak 2023'ün son çeyreğinde işler düzelebilir.

Koç burçlarının yıl boyunca yorgunluk ve zihinsel stres yaşamaları muhtemeldir ve mide ile ilgili sorunları da olabilir.

2023'te Koç burcuna tavsiyeler

Koç burcu insanlarına bu yıl fikirleri ve idealleri doğrultusunda hareket etmeye başlamaları tavsiye eder,m. Projelerinizi tekrar rayına oturtun. Yıl boyunca başarı ile buluşmak için önceden plan yapın. Hayatınızın hemen hemen her alanında iyi vakit geçiriyorsunuz, ancak sonrasında acele etmeyin. Duygularınıza dikkat edin ve iyi ilişkiler kurun. Bu yıl sırlardan uzak durun, evliliğinize veya sevginize zarar verebilir.

BOĞA 2023

2023 yılı için, Guru olarak da bilinen Jüpiter, yıl başlarken Koç burcundaki 12. evinizden geçiş yapacak. Ardından Mayıs 2023'te Yükselen burcunuza geçiyor. Bu, Boğa burçları için iyi bir haber olabilir. Satürn, 10. eviniz olan Kova burcundan geçerek Mart ayında 11. eviniz olan Balık burcuna geçer. Bu, yılın ilk çeyreği için iyi bir mesleki gelişimin habercisidir. Uranüs, 2023 yılının tamamı boyunca burcunuzdaki izini sürmeye devam ediyor. Neptün, Balık burcundaki 11. evinizde ve Plüton Oğlak burcunda seyahat ediyor, 2023 yılının Mayıs ve Temmuz ayları arasında 9. eviniz Kova burcundaki 10. evinizde olacak ve kariyeriniz, odak noktasında olacak.

Ocak 2023'te Kova burcundaki Venüs, aşk hayatınızda bazı sıkıntılara neden olabilir eş ya da sevgilinizin kıskançlıklarına karşı sabırlı davranın, ancak Jüpiter'in meskeni olan sulu bir burç olan Balık burcuna geçiş, aşk arayışlarında güven seviyenizi yeniden yükseltecektir.

Bu yıl gezegenler Boğa burcunun profesyonel hayatını kesinlikle destekliyor.

Jüpiter ve Uranüs'ün burçlarınıza yerleşmesi sayesinde bu yıl olağanüstü bir büyüme içindeler.

Evde mutluluk ve neşe bol olur ve ev hayatı yıl boyunca sadece huzurlu olur.

Boğalar için bu yıl birden fazla gelir kaynağı olacaktır.

Ticarete atılanlar, büyümek için bu yılı faydalı bulacaklardır.

Sosyal taraftaki taahhütleriniz nedeniyle bazı harcamaları halletmeye hazır olun.

Boğalar bu yıl bazı uzun vadeli yatırımlar yapmayı planlayabilirler.

Yıl ortası, mali kaynaklarınızın içe akışında büyük bir artış görebilir.

Hedeflerinize öncelik vermek ve iyi bir başlangıç yapmak için iyi bir zaman.

Boğa insanlarının enerji seviyeleri yıl boyunca olağanüstü olacaktır.

2023 yılı, eğer onlardan uzaktaysanız, aileniz ve arkadaşlarınızla yeniden bağlantı kurmak için uygun bir zaman olacaktır.

Bu yıl hayatta çok iyi bağlantılar kurabileceksiniz.

Boğalar şimdilik ilişkilerine odaklanmalı ve inatçı yapılarından kurtulmalıdır.

2023'te Boğa Burcuna Tavsiyeler

Sezginizi veya iç sesinizi dinleyin ve hayallerinizin ve tutkularınızın peşinden gidin. Bu yıl pek çok değişiklik önünüze çıkıyor, başarıya giden basamak taşları olacakları için onları candan bir şekilde kucaklayın. İnatçı olmayın ve insanlara ve durumlara uyum sağlamayı öğrenin. Önünüze sayısız fırsat çıkar, ailenizin profesyonel gelişiminize müdahale etmesine izin vermeyin. Oyun oynamayı işe tercih etmeyin çünkü hayal kırıklıkları sizi bekliyor. Kişisel kararlar verirken yavaş olun, sert mizaçlı kararlar sizi hiçbir yere götürmez, bunu UNUTMAYIN!

İKİZLER 2023

Bu yıl Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcundaki 11. evinizden geçecek ve ardından Boğa burcundaki 12. evinize geçiş yapacak. Kazançlarınız kısıtlanacağı için bu pek faydalı bir geçiş olmayabilir. Ve Kova burcundaki 9. evdeki Satürn, Mart 2023'te Balık burcundaki 10. evinize geçecek. Bu, İkizler burcu insanları için iyi bir profesyonel gelişimin habercisidir. Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcunun 12. evinden geçer ve Neptün, Balık burcundaki 10. evinizden geçer. Plüton, Oğlak burcundaki 9. evinizde olacak ve ardından 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında 10. Kova burcundaki evinize geçiş yapacak. Dönemin bu gezegensel hareketleri, tüm bu yıl boyunca İkizler burcunun yaşamları üzerinde etkili olacak.

Gezegenler, 2023'te İkizler burcu için özel bir yıl öngörüyor.

İkizlerin biraz şans ve kısmetle hayatın güzelliklerinin tadını çıkarabilecekleri enerjiler hakim.

Geçmiş dönemin tüm gecikmeleri ve engelleri artık ortadan kalkacak.

Bu yıl İkizler için iyi bir gelir akışı söz konusu. Ancak yatırımlarında dikkatli olmalı, dolandırıcılık ve anlaşmalarına dikkat etmelidirler.

Hayatınızın hedeflerine veya emellerine ulaşmaya devam ederken, yıl boyunca bazı sürprizler bekleyin.

Fikirlerinizden bazıları artık para kazanma makinelerine dönüştürülebilir.

Bu yıl, mesleki alandaki başarılı kişilere ve uzun süredir devam eden temaslarla bağlantı kurmak için iyi bir zaman olabilir.

İkizler bu yıl ruhen daha iyi olmaya aday.

Jüpiter ve Uranüs 12. evinizden geçerken, dış kazanımlara odaklanın.

2023'te İkizler İçin Tavsiyeler

Bu yıl, İkizler'e duvara tosluyorlarsa fikirlerini yeniden şekillendirmeleri keskin söylemlerde bulunmamalarını tavsiye ederim. Bir refah dönemi sizi bekliyor, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi geliştirmek için kullanın. Birden fazla fırsat karşınıza çıkar, meslekte başarıyı kucaklamak için onlarla kafa kafaya yüzleşin. Yıl boyunca sabırlı olmalı ve çevredeki durum veya çevrenin sunduğu her şeyi kabul etmeli ve kin beslememelisiniz.

YENGEÇ 2023

Bu yıl, Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcundaki 10. evinizden geçecek ve ardından Boğa burcundaki 11. evinize geçiş yapacak. Bu, Mayıs ayına kadar profesyonel yaşamınıza odaklanmanızı ve ardından hayattaki kazanımlara ve finansmana doğru düşünmenizi sağlayacaktır. Satürn, Kova burcundaki 8. evinizden geçer ve ardından 9. eviniz olan Balık burcuna geçerek refahınızı ve yüksek öğrenim beklentilerinizi kısıtlar.

Uranüs tüm bu yıl Kova burcundaki 8. evinizden geçer. Neptün, Balık burcundaki 9. evinizde seyahat ediyor olacak ve Plüton, Mayıs/Haziran ayına kadar Oğlak burcunda kalacak ve ardından 8. Kova burcu evinize geçecek. 2023'e kadar olan bu gezegen konumları, tüm bu yıl boyunca genel olarak yaşamınıza müdahale edecek.

2023 yılı, Yengeç insanları için durgun bir notla başlayacak. Ancak yıl ilerledikçe işler yoluna girecek. Bu yıl, yengeçler hayattaki kriz ve zorluklarla başa çıkabilecek ve hayatlarını tamamen kontrol altına alabilecekler.

2023'te Satürn'ün 8. evden geçişi Yengeç burcu insanları için bazı zorlukları beraberinde getirecektir.

Yolda sayısız engel olacaktır, bunların üstesinden kendi titizliğiniz ve sıkı çalışmanızla gelebilirsiniz.

Yıl ilerledikçe gelir akışında istikrarlı bir artış olacaktır.

Gayrimenkule yatırım yapmadan veya yıl için spekülatif anlaşmalara başvurmadan önce iki kez düşünün.

Yılın başlangıcı Yengeçler için bazı sıkıntılar yaratabilir.

Bu yıl refah ve başarı yolunda yürümek için kabuğunuzdan çıkmalısınız.

Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminizi kısıtlayan bazı ölümcül alışkanlıklarınızdan kurtulmak için iyi bir zaman olabilir.

Genel olarak önümüzdeki yıl, Yengeçler için en iyi gelişim fırsatlarını vaat ediyor.

Enerji seviyenizi düşüreceği için aceleci ve sabırsız kararlardan şimdilik uzak durun.

Ayrıca başkalarını düşünmek yerine kendi kişisel ihtiyaçlarına başvurmalarının tavsiye edildiği bir dönemdir.

2023'te Yengeç İçin Öneriler

Yengeçler bu yıl gönülden tutkularının peşinden gitmeleri tavsiye ediliyor. Hayatta ileriye doğru hareketinizi bozan dış güçler tarafından saplanıp kalmayın. Büyük değişiklikler hemen köşede, onları tüm kalbinizle kucaklayın. Sevdiklerinize güvenin, insanları yargılamayın, her zaman arkalarındasınız. Tüm enerjinizi ve gücünüzü mesleğinize verin, konfor alanınızın dışına çıkın. Umutsuzluğa kapılma zamanı değil, yolunuza çıkan bazı iyi tanıdıklarınız var. Hayatın size sunduğu güzel şeylerin tadını çıkarın ve somurtmayın.

ASLAN 2023

Aslan adamları için, 2023'te Jüpiter, yıl başlarken Koç burcunun 9. evinden geçer ve ardından Mayıs ayı civarında Boğa burcunun 10. evine geçer. Bu nedenle, ilk çeyreğe kadar, refah, yüksek öğrenim şansı ve uzun mesafeli seyahatler ile kutsanmış olacaksınız. Ardından Mayıs ayından itibaren, Jüpiter'in sizi daha yüksek alemlere yönlendirmesiyle vurgu kariyerinize kayar. Satürn, Mart ayına kadar Kova burcunun 7. evinden geçer ve ardından 8. Balık burcu evinize geçer.

İlk çeyrek için ortaklık anlaşmalarınız ve ilişkilerinizle ilgili sorunlar bekleyin. Uranüs, kariyer büyümenizi ve gelişiminizi içeren yıl boyunca 10. kariyer evinizde dolaşıyor. Ve Neptün, Balık burcundaki 8. evinizden geçer ve Pluto, Mayıs-Haziran civarında Oğlak burcundaki 6. evinizden Kova burcundaki 7. evinize geçer. Bu gezegensel hizalanmalar, kesinlikle yıl boyunca Aslanlar için yaşamın tüm yönlerini etkileyecektir.

Aslanlar bu yıl boyunca pek çok iniş ve çıkış yaşıyor olabilir.

Ay'ın Kuzey Düğümü 10. evde konumlanan Rahu, size iyi beklentiler bahşeder.

Aşk ve evlilik ilişkilerinizde iyilikler olacaktır.

Hayattaki büyümenizi kıskanan insanlardan uzak durmanız gerekebilir, özellikle sahte arkadaşlardan sakının.

Bu yıl, sosyal çevrenizi genişletmeniz ve çevrenizdeki toplumun iyiliğini taahhüt etmeniz için size yardımcı oluyor.

Meslektaşlarınızla ve iş yerindeki yetkililerle samimi ilişkiler kurabileceksiniz.

İşletmeniz için yüksek değerli yatırımlar yapmaktan kaçının, etrafınızda sorunlar ve dolandırıcılıklar belirir.

Bu yıl Aslanlar birden fazla gelir kaynağı görecek ve bu sayede mutlu ve halinden memnun bir yaşam sürdürebileceklerdir.

Aile üyelerinin sağlığı, önümüzdeki yıl için azami dikkat gerektirir.

Aslanlar yıl başlarken daha az enerji seviyeleri olabilir, ancak yıl ilerledikçe daha iyi durumda olurlar.

Bazı Aslanlar önümüzdeki yıl ürolojik ve sindirim sağlığı sorunları yaşaması muhtemeldir.

Aslanlar bu yıl bazı önemli yaşam kararları alacaklar.

Dramatik olmayın, ilgi odağı olmaya çalışmayın, dikkat çekmeyin ve bu günlerde duyguların kafanıza girmesine izin vermeyin.

2023'te Aslan İçin Tavsiyeler

Aslanlar için zorlu bir yıl olsa da, çok cesur olmalılar ve zorlu bir savaş vermeliler. Başarılarınıza güvenmeyin, kişisel ve profesyonel yaşamdaki konumunuzu savunmanız gerekir. Ailevi konular ve Arkadaşlık ilişkilerinizde aşırı duygusal veya hassas olmamaları tavsiye edilir. Her türlü spekülatif anlaşmadan uzak durun, bunun yerine sermaye fonlarınızı tüketmeyecek sağlam yatırım planlarına yatırım yapın. Daha fazlasını istemeyin, hedefinize ulaştığınızda memnun olun. Ortaklık anlaşmaları size iyi getiriler sağlar, yine de dolandırıcılıklara dikkat edin. Çok çalışmaya devam edin, bu onurlu bir şekilde yaşamanıza yardımcı olacaktır.

BAŞAK 2023

2023 yılı için, genişleme gezegeni Jüpiter, yıl başladığında Koç burcundaki 7. evinizde olacak ve ardından Mayıs ayında Boğa burcundaki 8. evinize geçiş yapacak. Dolayısıyla ilk çeyrekte aşkınızda/evliliğinizde iyilikler ve mutluluklar olacaktır. Sonra Jüpiter'in 8. eve geçişiyle birlikte sorunlar çoğalır. Kısıtlayıcı gezegen Satürn, Mart ayına kadar Kova burcundaki 5. evinizde kalır ve ardından Balık burcundaki 6. evinize geçer. Bu, şans beklentilerinizi etkiler ve ilk çeyrek için çocuklarla ilgili sorunlar olabilir. O zaman Satürn sağlık sorunları ve çeşitli harcamalar getirebilir, dikkatli olun.

Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcundaki 9. evinizden geçiş yaparak genel refahı garanti eder ve Neptün, aşk hayatınızı etkileyen Balık burcunun 7. evinden geçiş yapacaktır. Plüton, Oğlak burcunun 5. evinden geçecek ve ardından 2023 yılının Mayıs/Haziran aylarında Kova burcundaki 6. evinize geçecek. Bu gezegen geçişleri, Başak burcunun yıl boyunca çeşitli yaşam alanlarını etkileyecektir.

2023 yılı, Başaklar için genel olarak iyi bir yıl olacağa benziyor. Hayatlarının her alanında iyi bir gelişim gösterirler.

Yıl boyunca, yaşam emellerinizi veya hedeflerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Başaklar bu yıl ruhaniyete daha yatkın hale gelirler.

Başaklar 2023 te enerji ve canlılık dolu olur, yaratıcılığınız ön plana çıkar.

Bu yıl profesyonel alanınızda önünüze çıkan hiçbir fırsatı kaçırmayın.

Bu dönem için kendinize fazla güvenmeyin, büyümenize engel olur.

Kariyer gelişimi bu yıl artı noktanız gibi görünüyor, devam edin ve önemli kilometre taşlarına ulaşın.

2023'te her zamankinden daha ruhani yönelimli olacaktır.

Özel ve profesyonel yaşamda ortaklık anlaşmaları bu dönemde en çok tercih edilenlerdir.

2023 yılının son çeyreğinde büyük değişikliklerle karşılaşacaksınız.

Bu yıl işler doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor ve hayatınızda mutluluk ve huzur dolup taşıyor.

2023'te Başak İçin Tavsiyeler

2023'te Başaklar İçin Tavsiyeler

Başaklar, 2023 yıl için de hiçbir konuda aceleci kararlar vermemelisiniz. Bu yıl enerjinizi ilişkilerinizi ve mali durumunuzu iyileştirmeye odaklayın. Şu anda karşılaştığınız zor durumlardan hayat dersleri alın. Durum aynı şeyi garanti ettiğinde değişiklik veya düzeltme yapmaktan çekinmeyin. İlişkilerinize elinizden gelenin en iyisini verin ve ruhen kutsanmış kalın. Satürn ileri hareketinizi kısıtlayabilir veya kısıtlayabilir, cesaretinizi kaybetmeyin, gelgitin lehinize hareket etmesi için dikkatinizi çekmeyin. Ve Jüpiter bu yıl yeni fırsatların kapılarını aralayacak, yeni beceriler öğreneceksiniz. Açık görüşlü olun.

TERAZİ 2023

2023'te Teraziler için Jüpiter, Mayıs ayına kadar Koç burcunun 7. evinden geçecek ve ardından Boğa burcunun 8. evinden geçecek. Bu, yılın ilk çeyreği için aşk hayatını ve evliliği vurgular. Sonra Jüpiter'in geçişi, finansal yönetiminize ve ruhsal şifanıza odaklanmanızı ön plana çıkarır. Disiplin ve otorite gezegeni Satürn, Mart ayına kadar Kova burcundaki 5. evinizden geçecek ve ardından Balık burcundaki 6. evinize geçecek. Bu, çocuklar aracılığıyla iyilik olacağını ve Mart ayına kadar aşk arayışlarınızın tatmin edici olacağını, ardından 6. eve geçişin ara sıra sağlık sorunlarına yol açabileceğini, ancak sağlık üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını gösterir.

Dönüşüm gezegeni Uranüs, bu yıl Terazi burcu insanları için Boğa burcunun 8. evinden geçiyor. Neptün, Balık burcunun 6. evinden geçer ve Plüton, 2023 yılının Mayıs/Haziran aylarında Oğlak burcunun 4. evinden Kova burcunun 5. evine seyahat eder. Zodyak gökyüzündeki bu gezegensel hareketler, Terazi insanının yaşamının farklı yönlerini etkiler.

2023 Terazi burçlarının güvenli bir gelecek için bazı temel çalışmalar yapabilecekleri bir yıl.

Yaratıcı ve sanatsal uğraşlarınız yıl boyunca büyük ölçüde tercih ediliyor ve bu sayede biraz itibar kazanmaya hazırsınız.

İşe giren Teraziler bu yıl başarılı olabilir. Hayatlarında refah ve mutluluk güvence altında olacak.

Satürn bu dönemde bir denge duygusu getirir.

Bu yıl hayatınızda büyük gecikmeler ve engeller olmayacak.

Olumlu anlamda da olsa bazı sürprizlere hazırlıklı olun, hayat yolunuza çıkarken tadını çıkarın.

7. evdeki Jüpiter, aşk hayatında veya evlilikte mutluluk getirir.

Bu yıl aynı zamanda size iyi bir kariyer şansı sağlayacaktır.

Daha iyi mali durumla, güven seviyeniz bugünlerde yeni bir zirveye çıkıyor.

Terazi öğrencilerine eğitim hayaatlarında fazla kayıtsız olmamaları tavsiye edilir.

Bu yıl yaşam standardınızı yükseltmek için önünüzde birçok yol olacaktır.

Yıl boyunca geniş ilerleme kapsamıyla birlikte, Gökyüzü size şans getiriyor.

Teraziler ev hayatlarında mutlu olur ve tüm yıl boyunca sağlıklı olur.

2023'te Terazi İçin Tavsiyeler

Önümüzdeki yıl için başkalarının tavsiyelerine kulak asmayın, iç sesinizi dinleyin. Seçimlerinizde inatçı olmayın, bunun yerine tavizler için biraz alan açın. Sosyal nedenler sizi çağırsa da, kişisel bakımınız için biraz zaman ayırın. Kendinizi hem kişisel hem de profesyonel olarak geliştirmenin yollarını bulun. Finans ve memnuniyet açısından sizi ödüllendirecek yaratıcı arayışlara başvurun.

AKREP 2023

Ketum ve manipülatif olan Akrepler için, 2023'te Jüpiter, Koç burcunun 6. evinden Mayıs ayına kadar geçecek ve ardından Boğa burcunun 7. evine geçiş yapacak. Bu, yılın ilk çeyreği için size birçok finansal sorun çıkarır. Ancak 7. eve geçişi, Akrepleri aşklarında veya evliliklerinde iyilikle kutsayacak akrepleri. Bizi disipline eden gezegen Satürn, Mart ayına kadar Kova burcunun 4. evinden geçecek ve ardından Balık burcunun 5. evine geçiş yapacaktır.

Satürn, Kova burcundan geçerken ev hayatınızı ve refahınızı etkileme eğilimindedir. Balık burcundaki geçişi aşk hayatınızı olduğu kadar hayatınızda varsa çocuklarla olan ilişkilerinizi de etkiler. Dış gezegenlere gelen Uranüs, Akrepler için Boğa burcunun 7. evinden geçerek ilişkilerini ele alır. Neptün, Balık burcunun 5. evinde hareket ediyor ve Plüton, 2023 yılının Mayıs/Haziran ayına kadar Oğlak burcunun 3. evinden geçecek ve ardından Kova burcunun 4. evine geçecek. Bu yıllık geçişlerle, hem dış hem de iç gezegenler, Akreplerin yaşamına müdahale etmeye hazırdır.

2023, Akrepler için karışık bir servet yılı olacaktır.

Bu yıl, yıllardır oluşturduğunuz planlara devam etmek için yeterli enerjiye ve cesarete sahip olacaksınız.

Jüpiter ve Satürn'ün geçişleri tüm bu yıl boyunca Akrepler için olumlu olacaktır.

2023 Akrepler için iyi finansal kazançlar ve fon akışı öngörülüyor.

Hizmetleriniz ve işleriniz size iyi para getirir, ancak o zaman yatırımlarınızın meyve vermesini beklemeniz gerekir, hemen geri dönüş olmaz.

Mesleki ve mali hayatta istikrar duygusu hakim olur.

Bugüne kadar sizden kaçan, uzun süredir kayıp olan hedeflerinizden bazıları artık gün ışığına çıkacak.

Sabır ve azim ve kibirden kaçınmak sizi hedeflerinize daha da yaklaştıracaktır.

2023'te Akrep'e iç cephede bir barış ve uyum duygusu getirecek.

Akreplere tüm yıl boyunca genel sağlıklarına ve esenliklerine öncelik vermeleri tavsiye ederim.

Sosyal hayattaki perde arkası faaliyetleriniz ilgi odağı olmanızı sağlar.

2023, duygusal benliğinizden kurtulmanızı ve kişisel alanda iyi bağlar kurmanızı isteyen bir dönemdir.

2023'te Akrep İçin Tavsiyeler

Bu sezon Akrepler için etraftaki gerilimi dağıtacak bir kopukluk duygusu tavsiye ediliyor. İyi bir yıl vaat edilir, ancak aceleci olmaktan kaçınmaları ve yavaş gitmeleri istenir. Sabır ve azim, önümüzdeki yıl boyunca size bol bol ödeme yapacaktır. İlişkide duygusal olmaktan kaçının ve partnerinizden sır saklamayın.

YAY 2023

Jüpiter, Yay burcu için yıl başlarken Koç burcunun 5. evinden geçer ve ardından Mayıs ayında Boğa burcunun 6. evine geçer. Dolayısıyla 2023'ün ilk çeyreği için yayları aşk hayatı iyi olacak, şans ve şans size gelecek ve mutluluğu çocuklarla elde etmeye hazırsınız. Ve sonra Jüpiter 6. eve geçtiğinde, bazı finansal rahatsızlıklar ve sağlık sorunları olabilir. Satürn, Mart 2023'te Kova burcundaki 3. evinizden Balık burcundaki 4. evinize geçecek. Satürn, muhtemelen yılın ilk çeyreğinde birçok kısa yolculuğu tercih edecek ve varsa kardeşlerle ilgili sorunlara yol açabilir. O zaman 4. evden geçişi, ev hayatınızı etkileyebilir ve aile alanında kısıtlama ve disiplin sağlayabilir.

Dış gezegenlere gelince, Uranüs tüm yıl boyunca Boğa burcunun 6. evinden geçer ve Neptün Balık burcundaki 4. evinden geçer. Pluto, Mayıs-Haziran 2023'e kadar Oğlak burcunun 2. evinde olacak ve ardından Kova burcunun 3. evine atlayacak. 2023, tüm gezegenlerin zodyak gökyüzünde hızla ilerlediği ve Yay burcunu harika bir şekilde etkileyecekleri oldukça dolu bir dönem olacaktı. Yıl için beklentiler hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Güneşi Yay burcunda doğanlar için uygun bir yıl olabilir.

Önünüze sayısız fırsat çıkıyor, şoklara ve sürprizlere de hazırlıklı olun.

Genel refah sağlandı ve tüm çabalarınızda başarı olacaktır.

Yay burcu öğrencileri için çok güzel bir dönem olacak, emellerine ulaşabilecekler.

Tüm yıl boyunca Bilgeler için yaylara bol şans getiriyor.

Bol enerjiyle yüklenen Yaylar, yıl boyunca her zaman olduğu gibi maceralı faaliyetlerde bulunabilirler.

Hayat planladığınız gibi devam edecek ve 2023'te önünüze pek bir engel çıkmayacak gibi görünüyor.

Dönem için kariyer başarıları öngörülmektedir ve mali durumunuz tatmin edici olacaktır.

İş girişimlerine ilgi duyan bilgeler bu yıl harareti hissedebilir, ancak bağlılık ve tutarlılık onları kurtarabilir.

Sağlık, ihmalin fark edileceği bir alan olacaktır, yıl boyunca sağlık rejiminizin bilincinde olun.

Etraftaki elverişli gezegenler sayesinde, servetiniz ve mali durumunuz bu dönemde artabilir.

Kişiler bu yıl ilişkilerinde bazı sıkıntılarla karşılaşabilir, istenmeyen tartışmalardan ve yanlış anlamalardan uzak durabilir.

2023'te Yay Burcu İçin Tavsiyeler

Tüm kapıların kolayca açıldığı, bu nedenle rehavete kapılmadığınız bir yıl, devam edin ve tüm caddeleri keşfedin. Özel ve profesyonel yaşamınızda barış ve istikrarın olmasını elbette sağlayın. Bir yığın kayıpla sonuçlanabileceğiniz için bu yıl herhangi bir riskli girişime girmeyin. Kutsanmış olarak, size zihinsel tatmin sağlayacak hayır ve sosyal işlere girin. Sezginize güvenin, Tanrı'ya inanın ve hayattaki iyi insanlarla birlikteliğin tadını çıkarın, yıl tek kelimeyle harika olacak.

OĞLAK 2023

Bu yıl, Oğlaklar için zenginlik ve bilgelik gezegeni Jüpiter, ilk dördün için Koç burcunun 4. evinden geçiyor. Sonra Mayıs ayında Boğa burcunun 5. evine geçer. Böylece yıl başladığında Oğlakların ev hayatı bereketlenir, emlak anlaşmalarında başarılı olur ve annelik kazançları olur. 5. eve geçişle birlikte vurgu aşka, şansa ve çocuklara kayar. Disiplin gezegeni Satürn, 2. evinizden Kova burcundan geçerek mali durumunuza müdahale eder. Ardından Mart 2023'te Balık burcundaki 3. evinize sıçrayarak kardeşlerinizle olan ilişkinizi ve seyahatlerinizi etkiler.

Dış gezegenler söz konusu olduğunda, Uranüs Oğlaklar için 5. evden geçer. Neptün, Balık burcunun 3. evinden geçiyor ve Plüton, yıl başlarken Yükselen burcunuzdan geçiyor ve ardından Mayıs-Haziran 2023'te 2. eviniz Kova burcuna geçiyor. Bu gezegen geçişlerinin yıl boyunca Oğlak burcunun hayatında kesinlikle söz sahibi. Hayatın çeşitli yönleri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Oğlak burçları için bu yıl büyük değişiklikler geliyor.

Yıl boyunca, gelecekteki yaşam akışınızı etkileyecek, oyunun kurallarını değiştirecek bazı kararlar alıyor olacaksınız.

Dürtüsel olmayın, herhangi bir sonuca veya karara varmadan önce düşünün.

Oğlakların 2023 yılı boyunca mutlu bir ev hayatı olacağı tahmin ediliyor.

2023 aşk ve romantizm için en iyi dönemlerinden biri olacaktır.

Eşiniz veya partnerinizle geçmişteki tüm yanlış anlamalar ve fikir ayrılıkları artık ortadan kalkacaktır.

Oğlaklara gelecekleri için bazı finansal kaynakları dikkatli bir şekilde saklamaları tavsiye edilir.

Oğlak burcu öğrencileri çalışmaları için bu dönemi çok uygun bulurlar, araştırma çalışmalarında ve yarışmalarda başarılı olurlar.

Satürn ve Jüpiter birlikte, teknik alanlara ilgi duyanların yılı çok başarılı bulmasını sağlayacaktır.

Oğlak burçlarının sağlığı yıl boyunca etkilenmeye devam ediyor, bu nedenle dikkatli olun.

Mali durumunuz o kadar iyi olmayacak, ancak mali durumunuz dönem boyunca istikrarlı olacaktır.

İş hayatına atılan Oğlaklar, gidişatı zor bulurlar ve dikkatli olmaları gerekir.

Spekülatif hareketlere girmeyin, cazip fırsatlara yatırım yapmaktan kaçının.



2023'te Oğlak Burcuna Tavsiyeler

Hedeflerinizde gerçekçi kalın ve yıl boyunca aynı şeyi başaracağınızdan emin olun. İçgüdülerinizi dinleyin ve zor zamanlarda iyimser olun. Duruşunuzu bir bütün olarak toplumu iyileştirmek için kullanın ve bir bütün olarak insanlığa yansıyacak geçim yollarını bulun. Dürüst, sadık olun ve iyi iş ahlakına uyun, bu sizi yeni zirvelere taşır. Zorluklar yolunuza çıkar, sağlam ve istikrarlı olun ve ne olursa olsun politikalarınıza bağlı kalın. Büyük hayaller kurmaya devam edin, yıl boyunca halletmeniz gereken çok şey var.

KOVA 2023

Kova insanları, 2023 yılı başlarken Jüpiter'in 3. evleri Koç'tan geçiş yapacaktı. Ardından, yılın geri kalanında kalacağı Boğa burcunun 4. evine geçer. Bu nedenle kardeşlerle ilişkiler ve kısa yolculuklar en çok Mayıs ayına kadar tercih edilir. Daha sonra vurgu, ev içi refah, anne ilişkileri ve mülk anlaşmalarına kayacaktır. Yıl başlarken Yükselen evinizde yer alan Satürn, Mart 2023'te Balık burcundaki 2. evinize geçiyor olacak. İlk evinizdeki Satürn, güvenlik ve başarı ihtiyacını vurgular. Bu dönemde sağlığınıza müdahale ediyor olabilir. Geçişten sonra, Satürn mali durumunuzu etkileyecek, kısıtlanacak ve kaynaklarınızla kısıtlı hissedebilirsiniz.

Dış gezegenlere gelen Uranüs, tüm yıl boyunca Boğa burcunun 4. evinde dolaşıyor. Neptün, Balık burcundaki 2. evinizden geçiyor olacak ve yılın başında Plüton Oğlak burcundaki 12. evde olacak. O zaman, 2023 yılının Mayıs-Haziran aylarında Yükselen evinize taşınıyor olacaktı. Zodyak gökyüzündeki bu gezegensel hareketler, burada, dünya gezegenindeki yaşamınızı etkiliyor olacaktı. Bunun Kova burcunun yaşamının çeşitli yönlerini nasıl etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

2023, Kovalar için büyük deneyimlerin ve beklentilerin olduğu bir yıl olacaktır.

Yılın başında birden fazla zorlukla karşılaşabilirsiniz, ancak o zaman bunların üstesinden gelmek için Güçlenmiş olursunuz.

Özgüveniniz ve içinizdeki güç, yıl ilerledikçe sizi yeni ufuklara taşıyacaktır.

Mayıs 2023'te Jüpiter'in Boğa burcundaki 4. evinizden geçmesiyle, ev içi refah ve mutluluk söz konusu olacaktır.

2023, Satürn'ün Balık burcunun 2. evinden geçişiyle bu yıl bazı finansal türbülanslarla karşı karşıya kalabilir.

İstenmeyen harcamalar da size birçok yerden geliyor, bunları azaltmanın yollarını bulmalısınız.

Bununla birlikte, yıl ilerledikçe profesyonel ve kişisel cephelerde bir dizi genişleme olacaktır.

Kova burcu yıl boyunca pek çok sürprizle karşı karşıyadır, miras veya eş yoluyla bazı şanslar sizin için gelebilir.

2023 yılının büyük bir bölümünde arkadaşlarınız ve partnerinizle olan ilişkilerinizde refah ve mutluluk güvence altındadır.

Sizden gelecek büyük çaba ve kararlılıkla tüm yıl boyunca başarılı olacaksınız.

2023'te Kova Burcu İçin Tavsiyeler

Önümüzdeki yıl için Kova burcu insanlarına hayattaki idealleri ve hedefleri üzerinde düşünmeleri ve bunları gerçekçi temalara göre değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Sizi rahatsız eden her şeyden kurtulun ve tüm bu günlerde pragmatik olun. Kovalae bencil güdülerini rafa kaldırmaları ve bir bütün olarak insanlığın iyileştirilmesi için çalışmaları istenir. Başkalarını paylaşmak ve önemsemek size hayatta huzur ve iyilik verir. Ama sonra kendini ihmal etme, kendine biraz zaman ayır ve hayatın sunduğu güzel şeylerin tadını çıkar. Yeni bir beceri öğrenmek, tatile çıkmak ve sevdiklerinizi daha yakından tanımak için iyi bir zaman.

BALIK 2023

Balık burçları için, bu yıl Jüpiter, yıl başlarken Koç burcunun 2. evinden geçer ve ardından Mayıs ayında Boğa burcunun 3. evine geçer. Bu, yılın ilk çeyreği için size iyi mali kaynaklar ve aile refahı sağlar. O zaman Mayıs ayındaki geçiş, kısa süreli seyahatlerinizi ve kardeşlerinizle olan ilişkinizi etkileyecektir. Büyük disiplinci olan Satürn, bu yılın ilk çeyreğinde 12. evden geçer ve daha sonra Yükselen evinize geçer.

Yurtdışı seyahatlerinize ve manevi arayışlarınıza bir miktar engel olması muhtemeldir. 2023 , genel refahınız ve sağlığınız üzerinde durulacaktır ve muhtemelen dörtte üçünün geri kalanında sağlık sorunları yaşayacaktır. Dış gezegenlerle ilgili olarak, Uranüs 2023'te Boğa burcunun 3. evinden geçecek ve Neptün tüm bu yıl boyunca Yükselen burcunuzdan geçecek. Plüton, yıl başlarken Oğlak burcundaki 11. evinizden geçer ve daha sonra Mayıs-Haziran aylarında Kova burcundaki 12. evinize geçer.

Zodyak gökyüzünde böyle bir dizi aktivite ile, hayatınızın önümüzdeki yıl için harika şeyler hazırladığı kesin, devam edin ve etkilerini okuyun.

Balık burcu insanlarının bu yıl, beklentilerin karışık olduğu bir dönem olmasına rağmen, hayatlarındaki tüm beklentileri karşılanacak.

Jüpiter ve Satürn hayatınızda iyi bir büyüme ve gelişme olmasını sağlar.

Tahmin edilen daha iyi fon girişi ile mali durumunuz istikrarlı olacaktır.

Bununla birlikte, bu dönemde ortaya çıkabilecek kaçınılmaz harcamaları halletmeye hazır olun.

Sosyal hayatınız hızlanır, yeni arkadaşlar ve tanıdıklar edinirsiniz.

Geçmiş yıllarda yaptığınız yatırımlar ve gayrimenkul alım satımları şimdi güzel getiriler sağlıyor ve yenileri geliyor.

Balık burcu öğrencileri, akademik hedeflerinde iyi beklentilerle olumlu bir dönem geçirirler.

İşle uğraşanlarınız iyi geri dönüşler ve genişleme görebilir, ancak bunun için çok fazla sıkı çalışma ve taahhüt gerekir.

Bağışıklığınız şimdilik oldukça düşük olacağından, bu dönemde sağlık azami özen gerektirir.

Eşinizle olan ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz, iyi anlayış ve egonuzdan sıyrılma, bencillik güdüleri ilişkide iyiliği beraberinde getirir.

Hizmete girenler, kariyerlerinde terfiler ve olası yer değiştirmelerle birlikte iyi beklentiler göreceklerdir.

2023'te Balık Burcuna Tavsiyeler

Önümüzdeki yıl biraz çetrefilli ve dar görünebilir, sadece akışına bırakın, hayat daha kolay ve daha mutlu. Dostane bir şekilde kutsanır, iyi şeylerin tadını çıkarır, şükreder ve ihtiyacı olan başkalarıyla paylaşırsınız. Hayatın farklı yönlerinde barış ve uyum getiren her şeyi yapın. Mutluluk yayın, günde bir iyilik yapın ve güvende kalın.