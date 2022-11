Dr. Astrolog Şenay Devi

Doğum tarihimiz Güneş burcumuzu bizlere sunarken, aslında bir o kadar önemli olan yükselen burç da doğduğumuz saate bağlı olarak doğum haritalarında büyük bir öneme sahiptir. Yükselen burç, kişilerin belirli özelliklerini ve diğer burçlarla olan ilişkisiyle yaşam yollarında rehber görevi görecek önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yükselen burç ve özellikleri konusunda dikkatli olmak da önem taşıyor. İşte yükselen burca göre özellikleriniz...

YÜKSELEN KOÇ BURCU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Dikkat çeken küçük ama keskin bakan gözleri fark edilir çene yapıları karakteristik burunları güçlü kollar ve bacakları ile atletik bir görünüme sahiptirler. Yüzlerinde ben ya da çocukluktan kalma bir yara izi olabilir. Çok yüksek irade gücüne sahip hırslı zeki ve cesaret sahibi olurlar eleştiriden ve diplomasiden hoşlanmazlar. Kendi bildikleri doğrultuda ilerleyen ve başkalarının duygularına çok fazla önem vermeyen kişilerdir. Yaşamda genel olarak başarılı olup istedikleri mevkiye gelir para kazanmayı. Gençlik yıllarında parayı değerlendirmekte hoyrat davranır yaşları ilerledikçe finansal kaynakların korunmasının risklerden uzak durmanın önemini kavrarlar. Doğaları gereği aceleci ve sabırsız olurlar. Aşk hayatları renklidir hesap kitap yapmadan duygularına göre yaşarlar. Yükselen Koç burcundaki kişiler baş ağrıları, göz sorunları herhangi bir kaza anında yüz bölgesinden yaralanmalara karşı dikkatli olmalıdırlar.

YÜKSELEN BOĞA BURCU VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegenleri Venüs'ün ışığını yüzlerinde taşıyan yüz güzellikleri bakımlı ve parlak saçları ile dikkat çeken yükselen boğa insanları etkileyici ses tonları ile iyi bir hatip olurlar. Güçlü bir bünyeye sahiptirler kolay kolay hasta olmazlar daha sağlıklı olmaları için günlük hayatlarında sporun her hangi bir dalı ile ilgilenmelidirler. Sevgiye her şeyde fazla önem veren sevdiklerini koruyan kollayan kişilerdir. Yönetilmekten ve emir cümlelerinden hoşlanmazlar.Bu tarz bir durumda inatçı tarafları ortaya çıkar ki hükmedilmez olduklarını anlarsınız. Pratik başarılı ve güvenilir insanlardır. Sabırlı dayanıklı ve azimlidirler. Sadık ve vefalı dostlardır. Kişisel rahatlarına yemek içmek sanatla ilgili konulara düşkündürler.Finansal konularda dikkatli ve yeteneklidirler. Kolay kızmazlar tepki östermezler fakat öfkelendiklerinde gözlerinden ateş fışkıran bir Boğaya dönüşürler. İş yaşamlarında emin olmadıkları bir işe yönelmez ve sağlam temeller kurarak hareket ederler. Tüm ihtimalleri gözden geçirirler ve girdikleri bir projeyi ne pahasına olursa olsun tamamlarlar. Güzel olan her şeye karşı büyük bir tutkuları vardır güzel konuşma yetenekleri baskındır. Aşk konusunda oldukça kıskanç ve duygusal bir yaklaşımları vardır. Yükselen boğa kişileri gırtlak geniz ve ciğerlerin üst kısmındaki rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalılar.

YÜKSELEN İKİZLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Merkür'ün zeki sempatik enerjisini ruhlarından kelimelere aktaran uzun boyları ve narin yapıları dikkat çeken güzel ellere sahiptirler. Yüz hatları ince uzun ve kemiklidir. Yükselen ikizler insanları hızlı düşünüp hızlı karar verme ve etkileyici konuşma yeteneğine sahiptir. İlgileri çok hızla değişir tek bir konuya saplanıp kalmaktan hoşlanmazlar. İlgi duydukları sürece aynı anda iki işi birden devam ettirebilirler.Devamlı fikir üretirler yükselen İkizlere sosyal faaliyetlerde çok başarılı olurlar hemen her işte başarılı olabilecek yapıdadırlar. Arkadaş̧ canlısı neşeli insanlardır. Değişikliğe olan tutkuları sayesinde daima genç̧ kalan insanlardır. Aşk hayatları oldukça hareketlidir aşkta şanslı insanlardır. Yükselen ikizler sinir sistemi sindirim ve göğüs bölgesi ile ilgili rahatsızlıklara karşı her zaman dikkatli olmalılar. Uyku düzenlerine yaşam boyu dikkat etmeliler.

YÜKSELEN YENGEÇ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ay'ın yansımasını taşıyan duru bir yüze sahiptirler. Belirgin bir gıdıları vardır. Yuvarlak omuzları dikkat çeken kıvrımları ve iri göğüsleri olur. İlerleyen yaşla birlikte bedenlerinde yağlanma sorununu en çok onlar yaşarlar. Yükselen Yengeç̧ in yönetici gezegeni Ay'dır. Kişi Ay'ın yoğun etkisini aşırı utangaç kırılgan ve aşırı derecede hassastır. Ailesi onun kutsal limanıdır. Çok güçlü sezgileri olan psişik kişilerdir. Duyguları hayatlarını yönetir. Problemleri daha da büyütebilir içinden çıkılmaz bir hale getirebilirler. Özel yaşamlarında sorun varsa bu hayatlarının tümüne yansır. Çok çabuk yıkılır ve aynı hızla toparlanırlar. Aşk hayatlarında aşırı alınganlıkları duygusal tepkilerini yoğun olarak göstermelerine neden olur. Ruhlarını yansıtabilecekleri mesleklerde daima başarılı olurlar. Romantik sevgi dolu sevdikleri zaman her türlü fedakarlığı yapan aşka aşık insanlardır. Yükselen yengeç kişileri gastrit sorunları sinirsel rahatsızlıklar ve ruhsal sarsıntılara karşı dikkatli olmalıdır.

YÜKSELEN ASLAN VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Dalgalı gür saçları Güneş'in ışıltısını parlak gözlerinde anlamlı bakışlarında taşıyan güçlü iskelet yapıları ve dikkat ahenkli yürüyüşleri ile yükselen aslan kişilerini kolaylıkla tanıyabilirsiniz. Cömert kendine güvenen hayatı seven sanatsal konularda yetenekli yaşadıklarını ve ruh halini mimiklerini ustalıkla ortaya koyan hareketli neşeli son derece merhametli kişilerdir. Cesaretli yapıları zorlukların üstesinden gelmeleri konusunda onların yardımcısıdır. Romantik ve duygusaldırlar kendilerine yapılan bir iyiliği asla unutmazlar. Aşkta sahiplenici duyarlı ve son derece dürüst kişilerdir. Sevdikleri insanın yalanını asla affetmez kırıldığı anda da uzaklaşır ve gururunu sevgisinin önüne taşır. Omurilik kulak ve kalpleriyle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalıdırlar.

YÜKSELEN BAŞAK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

İnce narin çok biçimli olmamasına rağmen zarif bir bedene sahiptirler. Ağız burun biçimlidir en dikkat çeken özellikleri ise sağlıklı ve beyaz dişleridir. Cilt yapıları alerjik ve hassastır. Yönetici gezegenleri Merkür'ün parlak zekasını pratik analitik ve objektif halde ortaya koyabilen çözülmekte zorlanılan konularda ayrıntılara verdikleri önemle çözüm bulan ayakları yere sağlam basan mantıklarını son derece doğru kullanan gerçekçi kişilerdir.Yükselen başak kişileri genellikle önyargılarla karşılaşır yeni tanıdıkları insanlar tarafından soğuk oldukları yönünde eleştiriler alırlar bazen duygusuz olarak değerlendirildikleri de olabilir. Fakat görünüşleri mağrur ve soğuk izlenimi verse de onlar yürekleri sevgi ve merhamet dolu kişilerdir. Toplumsal değer yargılarına önem veren tertip ve düzenlerini yaşamlarının her yönünde gösteren. Duygusal konularda güven ve saygıyı her şeyin üzerinde tutan yapıdadırlar. Bağırsak göğüs ve sinirsel rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalıdırlar.

YÜKSELEN TERAZİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegenleri Venüs'ün yansıması güzel yüzlerinde anlam bulur. Özellikle kadınların haritasında yükselen terazi olup güzel hatları ile dikkat çekmemesi güçtür. Küçük burun ve dudakları yüzlerinin en belirgin özelliğidir. Cilt yapıları oldukça güzel bir o kadar da hassastır. Doğuştan gelen çekicilikleri ilerleyen yaşlarında da devam eder. Yükseleni terazi olan kişiler sosyal uyumlu ve diplomatik insanlardır.Zarif tavırları davranışlarının başlıca karakteristik özelliğidir. Her şartta konuşmaları hep seviyelidir ve kavga etmeleri çok zordur. Yükselen ses tonu onları fazlası ile rahatsız eder. Karışıklıktan düzensizlikten hiç hoşlanmazlar nabza göre şerbet vermeyi ustalıkla yaparlar. Aşk hayatlarında yanlarına yakışan kendilerini özel ve değerli hissettirecek mevkii ve kariyer sahibi insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar özel hayatlarında güvenleri sarsıldığı anda geri çekilirler ve mutsuz olurlar. Sırt ağrıları böbrekler ve baş bölgeleriyle ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmeliler.

YÜKSELEN AKREP VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ciddi bir dış görünüşe sahip olurlar. Yüzlerinde en dikkat çeken başlıca özellikleri derin insanın içine işleyen anlamlı bakışları ve düzgün yapıdaki kaşlarıdır. Güçlü fiziksel özelliklere ve bünyeye sahiptirler. Aşırı kontrollü kuşkucu şüpheci sürekli tetikte gizliliğe önem veren sevgiyi de nefreti de uçlarda yaşayan gizliliğe önem veren her şeyleri paylaşmaktan hoşlanmayan kişilerdir. Onlara güvenen kişileri yarı yolda bırakmazlar.Kendi özel yaşamları ile ilgili sınırları vardır ve onlar karşı cins tarafından çok beğenilen karizmatik insanlardır. Fakat aşk hayatlarında sevdikleri insanın hayatının merkezinde olmak sürekli ilgi görmek ve sevildiklerini duymak isterler aşırı şüpheci tavırları ve şiddetli tepkileri ilişkilerinde ciddi problemler yaşamalarına neden olur. İş hayatlarında başarılı olabilmeleri için mesleklerini sevmeleri başarılı olacaklarına inanmaları şarttır. Üreme organları üst solunum yolları ciğerleri ile ilgili sağlık problemlerine karşı dikkatli olmalıdırlar.

YÜKSELEN YAY VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Jüpiter'in pozitif enerjisini ruhlarında taşıyan güler yüzlü açık alınlı atletik ve sportmen fizikleri uzun ve biçimli bacakları ile çekici kişilerdir. Dışa dönük öğrenmeye farklı kültürler ve insanlar tanımaya meraklı özgürlüğüne düşkün hayata güzel bakan mücadeleci insanlardır. Felsefi bir derinlikleri vardır tepkilerini direk olarak gösterirler açık sözlü insanlardır. Art niyet duyguları yoktur. Çok dürüst insanlardır yalandan nefret ederler sevdikleri insana derin bir aşkla bağlıdırlar ve gösterdikleri sevgiyi göremediklerinde mutsuz olurlar. İş hayatlarında diplomatik ve sempatik davranışlarıyla zorlukların üstesinden gelerek başarıya ulaşırlar. Romatizma ve sinir sistemleri kalça bölgesinde yağlanma ile ilgili konularda sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir.

YÜKSELEN OĞLAK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Satürn'ün ciddiyeti keskin bakışları ile yüzlerine yansır. Alınları geniştir. Bakışları sabit ve serttir. Elmacık kemikleri belirgindir. Uzun bir boyun ve soğuk bir ifadeleri vardır. Yaş aldıkça ve güldüklerinde yumuşayan mimiklere sahiptirler. Sabırlı hayattan ne istediğini bilen saplantılı geçmişte yaşanan olumlu ya da olumsuz olayları sürekli aklında tutan. Zeki idarecilik ve yöneticilik kabiliyeti yüksek insanlardır. Hırslıdırlar paradan çok statüye önem verirler, kendi kendilerine yeten bir yapıya sahiptirler. Çok erken yaşlardan itibaren sorumluluk yüklenirler ve bundan keyif alırlar olgun bir görünüme sahiptirler. İş hayatlarında disiplinli sabırlı ve kararlı davranışları yavaş ama emin adımlarla istedikleri noktaya gelmelerini sağlar. Aşk hayatlarında incitmekten ve incitilmekten korkarlar duygularını söylemekten utanırlar ve yanlış anlaşılmalar yüzünden sorunlar yaşayabilirler. Kurgulayan ve bu doğrultu da haksız yargılara vararak kendine ve sevdiklerine baskı uygulayabilen kişilerdir. Cilt eklem ağrıları ve dişle ilgili konularda sağlıklarına dikkat etmeliler.

YÜKSELEN KOVA VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yüz hatları düzgün burun küçük dişler son derece muntazamdır. Orta boylu ve sıkı etli bir bedenleri vardır. Yetenekli zeki zamanı yakalayan insanlık adına düşünen fikirlerini yaşama geçirmek için mücadele eden kişilerdir. Kuvvetli sezgilerini akılla harmanladıklarında pek çok buluş ve orijinal fikrin altına imza atarlar. Bilimsel konulara meraklı her meslekte ilerleyebilecek kadar zeki ve heveslidirler. Fikir alışverişleri yapabilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri katkıda bulunacak insanları dost olarak benimser ve ilişkilerini güçlü̈ tutmaya özen gösterirler. Özel hayatlarında duygularını göstermekte zorlanırlar gizlilikten hoşlanır ve ilk adımın daima karşı taraftan gelmesini beklerler. Özgürlüklerine son derece düşkün ve bağımsızdırlar. Aşk hayatlarında üstün gelmek onlar için önemlidir. Bağırsak mide ve dolaşım sistemleri ve kas ağrıları ile ilgili sağlık sorunlarına dikkat etmelidirler.

YÜKSELEN BALIK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Cazibeli yüz hatları toplu yanakları en belirgin özelliklerinin başında gelir. Masum bakan gözleri sevgi doludur. El ve ayakları muntazamdır. Su tutan bir bünyeye sahip oldukları için sıklıkla kilo alıp verirler. Son derece duyarlı ve hassas insanlardır. Kendilerine çok fazla güvenmezler bir karar alırken kararsızlıkları yeteneklerini ortaya koymalarına engel olduğu gibi ayaklarına kadar gelen şansıda değerlendirememelerine sebep olur. Başkalarına yardım etmekten hoşlanan dostluklara çok değer veren kişilerdir. Melankoliktirler sorumluluk gerektiren her konuda başarılı olurlar. Balık yükselen güçlü bir şekilde sevmek ve sevilmek ister çok duygusal ve kırılgan bir yapıları vardır. Hem güçlü hem de zayıf karakterli insanlar yükselen balık burcundan çıkar. Karamsarlık ve stres sağlık sorunlarına davetiye çıkarır göz ayaklar ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalıdırlar.