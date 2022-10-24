Dr. Astrolog Şenay Devi

25 Ekim 2022'de Terazi burcunda Parçalı Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bu kozmik olay IST'ye göre 14:28:21'den 18:32:11'e kadar başlaması bekleniyor. Bu güneş tutulması Doğu Hindistan hariç Hindistan'ın her yerinden izlenebilecek. Etkisine hazır mısınız? Bildiğiniz gibi, Tutulmalar çok güçlüdür ve hayatımız üzerinde derin etkileri vardır. Bir tutulma anında aktive olan evrenin özel kuvvetleri veya güçleri olduğuna inanılmaktadır.

Bu enerjiyi kendi yararınıza kullanabilir ve hayatın tüm zorluklarından kurtulabilirsiniz. Bu tutulmanın sizi nasıl etkileyeceğini ve enerjisini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için burcunuza etkileri.

Kısmi Güneş Tutulmasının Koç Üzerindeki Etkileri: Dikkatli İlerleyin

Koç burçları için parçalı güneş tutulması 7. evde gerçekleşecek. Bu süre zarfında, iyi sağlık ve zindeliğin tadını çıkarabilirsiniz. Yatırımcılar her türlü yeni yatırımı akıllıca yapmalıdır. İşletme sahipleri, ortakları veya iş arkadaşlarıyla araları bozuk olabilir, bu nedenle bu sefer tartışmaktan kaçınmanızı öneririm. Evliyseniz veya bir ilişkiniz varsa, partnerinizle bazı farklılıklar olabilir, ancak sorunlarınızı karşılıklı anlayışla çözmeye çalışın.

Parçalı Güneş Tutulmasının Boğa Üzerindeki Etkileri: Zorluklara Hazır Olun.

Bu güneş tutulması 6. evinizde gerçekleşecek. Bu aşamada, mide ile ilgili sorunlarla karşılaşabileceğiniz için sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Finansal konularınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kredi başvurusunda bulunma şansınız da var gizlilik içinde değerlendirin. İş insanları veya iş profesyonelleri işyerlerinde zorlu zamanlar yaşayabilirler, hepsinin üstesinden gelecek büyük başarılara imza atacaksınız. Evli boğalar eşleriyle farklılıklar yaşayabilirler. Aynı durum ilişki yaşayan kişiler için de beklenebilir sabrınızı zorlamak akıllıca olmayacaktır.

Kısmi Güneş Tutulmasının İkizler Üzerindeki Etkileri: İşinize Dikkat Edin

İkizler , parçalı güneş tutulmasını 5. evde yaşayacak. Bu aşamada sağlığınız en iyi durumda olacaktır. Mali durumunuzla ilgili endişeleriniz olabilir. İş hayatınızda performanslarında bozulma görebilir. Bu nedenle işinize gereken özeni göstermeniz tavsiye ederim. Evli çiftler arasında küçük sorunlar öngörülmektedir. Bekarlar, partnerinize evlenme teklif etmek için uygun bir zaman değil.

Kısmi Güneş Tutulmasının Yengeç Üzerindeki Etkileri: Karşılıklı Anlayış Gerekli

Yengeçler için bu güneş tutulması 4. evde gerçekleşecek. Sağlık açısından, zihinsel olarak stresli olabilirsiniz. Mali cephede, düşünceli bir planlama ile çalışmak zorundasınız. Herhangi bir büyük projeyi alma şansı, iş yapan veya iş yapanlar için çok daha azdır. Evli olanlar ve bir ilişki içinde olanlara, ilişkiyi karşılıklı koordinasyon yoluyla kurtarmalarını tavsiye ederim.

Kısmi Güneş Tutulmasının Aslan Üzerindeki Etkileri: Finansal konular Dikkatli Planlayın

Bu parçalı güneş tutulması 3. evinizde gerçekleşecek. Herhangi bir büyük yatırım planlıyorsanız, sağlıklı finansal duruma ulaşmak için yatırım planınızı dikkatlice seçin. Çalışanlara ve iş insanları bu zaman aralığında yeni maceralara atılmaktan kaçınmalısınız. Evli insanlar ve bir ilişki içinde olanlar ilişkilerini güçlendirmeye çalışmalıdır.

Kısmi Güneş Tutulmasının Başak Üzerindeki Etkileri: Karışık Bir Döngü

Başak burcu insanları için bu güneş tutulması 2. evde gerçekleşecek . Fiziksel sağlığınızda inişler ve çıkışlar olabilir. Bu süre zarfında, mali durumunuzu doğru bir şekilde yönetmeniz önemli. Kısa vadeli yatırımlardan bir süre uzak durun. Profesyonel cephede, işinize daha fazla dikkat etmenizi öneririm. Bu süre zarfında yeni bir işe başlamaktan kaçının. İlişkinizde dikkatli olun; aksi takdirde küçük şeyler büyük sorunlara yol açabilir.

Kısmi Güneş Tutulmasının Terazi'ye Etkileri: Bazı Zorluklar Yüzleşmelere hazır olun!

Terazi, güneş tutulmasını kendi evinde yaşayacak. Bu güneş tutulması sırasında sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiye edilir; aksi takdirde bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Mali cephede, bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Girişimciler yolda bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bir süre yeni işlerden kaçının. Evli olanlar birbirinize anlayışlı olun uzaklaşmalar yaşanabilir.

Parçalı Güneş Tutulmasının Akrep Üzerindeki Etkileri: Daha Fazla Masraf sizleri karşılıyor.

Akrep burçları için bu güneş tutulması 12. evde gerçekleşecek . Sağlık cephesinde, küçük sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle sağlığınıza daha fazla özen gösterin. Mali olarak bu dönemde daha fazla harcama olabilir, bu nedenle buna göre plan yapın. Bir iş veya ortaklıklar için zaman muhtemelen zorlayıcıdır. Bir ilişki içinde olan veya evli olanlar, eşleriyle tartışabilir.

Kısmi Güneş Tutulmasının Yay Üzerindeki Etkileri: Yeni Fırsatlar Kapılarınızı Çalıyor.

Yay burcu , güneş tutulmasını 11. evde yaşayacak . Bu süre zarfında diyetinize daha fazla konsantre olun; aksi takdirde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Finansal olarak bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz, bu yüzden dikkatli ilerleyin. Bu süre zarfında, profesyoneller gelirlerini artırmak için yeni fırsatlar bulabilirler. Evli ve ilişkisi olanlar bu aşamadan zevk alması muhtemeldir.

Kısmi Güneş Tutulmasının Oğlak Üzerindeki Etkileri: Sizin İçin Ortalama Bir Enerji.

Oğlaklar için bu güneş tutulması 10. evde gerçekleşecek . Sağlık cephesinde, bu süre sizin için ılımlı kalabilir. Finansal olarak, dönem çok parlak görünmüyor. Başarı şansı çok azdır. İş ve ticaret yapan kişiler bu dönemde bazı zorluklar yaşayabilir ancak daha sonra başarıya ulaşmaları muhtemeldir. Evli çiftler ve ilişkisi devam edenler daha özenli, duygularını göstermekte daha cömert olmalılar.

Kısmi Güneş Tutulmasının Kova Üzerindeki Etkileri: Ortalama Mali Durum

Kova burcu insanları için bu güneş tutulması 9. evde gerçekleşecek . Bu süre zarfında bazı küçük sağlık endişeleriniz olabilir, ancak çok fazla endişelenmenize gerek yok. Finansal olarak, ortalama bir zamanınız olabilir. İş hayatınızda ve devam eden işlerinde daha çok çalışmak zorunda kalabilirler. Bu süre zarfında evli ve ilişkisi devam edenler daha anlayışlı ve dinlemeye önem vererek ilişkilerini sürdürmeye çalışmalılar.

Kısmi Güneş Tutulmasının Balık Üzerindeki Etkileri: Sağlığınıza Dikkat Edin

Bu güneş tutulması 8. evinizde gerçekleşecek . Bu güneş tutulması sırasında, mide ile ilgili bazı sorunlarla karşılaşabileceğiniz için sağlığınıza daha fazla özen gösterin. Finansal olarak bir süre her türlü yatırımdan kaçınmanız önemli. Maaşlı kişiler ve kendi işi olanlar işte zorluklar yaşayabilir. Bu zaman aralığında yeni maceralara atılmaktan kaçının. Özel yaşamınızda süre gelen beraberlik ve evlilik hayatı bazı küçük gerilimler görebilir.