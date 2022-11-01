Dr. Astrolog Şenay Devi

Kasım ayı burç yorumları: Yılın en zor ayına mı giriyoruz? Bu etkiden kurtulmak için yapmanız gereken...

Kasım ayı burç yorumları: Yılın en zor ayına mı giriyoruz? Bu etkiden kurtulmak için yapmanız gereken...

Kasım ayı burç yorumları: Yılın en zor ayına mı giriyoruz? Bu etkiden kurtulmak için yapmanız gereken...

Kasım 2022 birçoğumuz için zorlu bir ay olacak. Geriye doğru hareket eden Mars, heyecanımızı çalıyor ve bazı yıl sonu planlarını iptal edecek enerjiler olarak yansıyor gökyüzüne.

Ateş ve hava zodyak burçları bu zamanda Mars'ın enerjilerini ile oldukça zorlayıcı enerjiler içinde olacak. Ruhsal psikolojik problemler artabilir motive olmakta zorluklar artabilir ayrıca hayatı daha derin bir seviyede yaşamak sorunlu olacaktır. Mars'ın etkisini elimizden geldiğince aşmak için, bizi ruhen fikren zenginleştiren insanlarla ilişkilerimizi güçlendirmeye gayret etmeliyiz.

Kasım ayının ikinci yarısında dikkatimizi daha çok sağlığa ve sağlıklı bir yaşam tarzına çeken enerjiler hakim olmaya başlayacak.

Mars ve Jüpiter'in enerjileri, geçmişin düşüncelerini ve üzüntü duygularını şifalandırmak için 23 Kasım'a kadar bir araya geliyor.

KASIM 2022'DE ÖZEL ASTROLOJİK OLAYLAR

5 Kasım, Venüs gezegeni Uranüs gezegeniyle karşıt açıda. Geri giden Venüs, geri giden Uranüs ile karşıt konuma geçiyor. Bu karşıtlık özellikle Boğa, Terazi ve Kova için olumsuz bir geçiş gibi görünüyor. Burçlara etkileri ise gezeenlerin hareket ettiği astrolojik eve bağlı olarak bu negatif enerjileri daha keskin bi şekilde hissetmeye neden olabilir.

8 Kasım Boğa burcundaki Dolunay tüm burçları etkileyecek. Dünyevi burçlar - Boğa, Başak ve Oğlak ile su burçları - Yengeç, Akrep ve Balık, Dolunay civarındaki bu 3 günlük dönemde hemen her konuda daha dikkatli olmalılar.

Burç 2022 16 Kasım, Venüs gezegeni ateşli Yay burcuna giriyor. Yay burcundaki Venüs, özellikle aşık olanlar için son derece olumlu enerjileri beraberinde getiriyor.

18 Kasım güneş Plüton ile altmışlık açıya giriyor. Plüton ile altmışlık açıdaki Kasım Güneşi, tüm burçlara bir doz canlılık ve enerji katar.

KOÇ

Bu Kasım 2022 , Koç'un rahatlama, gevşeme ve tüm ruhunuzla bu neşenin tadını çıkarma zamanıdır. Koçlar, aile meselelerine çok odaklanın. Önümüzdeki günlerde daha iyisi için değişiklik yapmak için etrafınızdaki bitmemiş şeylere bakın.

Aşk açısından, Koç'un ilişkisi bazı zorluklarla karşılaşacak ve 23'ü özel olacak. Finansal kararlar vermekten kaçının. Bu ayın anahtar kelimeleri sakinlik ve sabır sizler için.

Aşkla ilgili olarak, Koç aşk ilişkilerinde iyi değişiklikler bekleyebilir. Koç burcunun sağlığı bu ay oldukça iyi ancak 27'sinden sonra biraz yorgun hissedeceksiniz. Rahatlamak ve dinlenmek için zaman ayırmaya çalışın!

Şanslı günler: 2, 4, 6, 7, 16, 17, 24, 25

Şanssız günler: 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Aşk günleri: 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 28

Mali Olarak Uygun Günler: 1, 2, 9, 10, 11,12, 13, 14, 22, 23, 29, 30,

Çalışma günleri: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30

Şenay Devi Tavsiyesi: Bazen zihninizde belirsizdir; cevapları bulmak için gezegenler sizi bir mesafe almaya davet ediyor. Karar vermede acele etmeyin. Ve neden sevdiklerinizden yardım almıyorsunuz?

Koçlar bu ay kariyere daha fazla odaklanmalısınız çünkü sizin için çok faydalı. Kariyer gelişiminiz başarıya ulaşmak için sabır gerektirecektir. Bir şeyleri zorlamaya çalışmayın, sadece her şeyin olması gerektiği gibi olmasına izin verin.

Finansal, başarının size sosyal bağlantı yoluyla geleceği enerjiler ile karşı karşıyasınız.

Bekarlar romantik aşk ilişkilerine girebilirler. Koç, potansiyel sevgilisini bu ay bulabilir.

BOĞA

Bu ay Boğa burcu için eğlenceli, hareketli ve heyecan verici aktivitelerle dolu. Aile başta olmak üzere, zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz, arkadaşlarınız ile ilişkileriniz güçlenecek evinizi de yenileyebilir daha keyifli hale getirecek dekorasyonlar yapabilirsiniz.

Aşkla ilgili olarak, 21'inden sonra Boğa, daha çekici olmanıza yardımcı olacak enerjileri getiriyor sizlere. Bu, Boğa'nın aşk hikayesini düşünmesi için harika bir zaman çünkü bir ruh eşi bulma olasılığı çok yüksek. Boğa sağlığına dikkat etmeli, özellikle ani hareket etme alışkanlığını değiştirmemelidir. Boğa ayrıca pahalı elektronik eşyalar satın alırken daha dikkatli olmalıdır.

İyimserlik ay boyunca Boğa burcunu iyileştiredek. Yeni iş fırsatlatr karşınıza çıkacak ve şansınız, işleri değiştirmek isteyeceksiniz. Boğa kesinlikle yeni işten daha çok keyif alacaktır.

Şanslı günler: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30

Şanssız günler: 1, 2, 16, 17, 22, 23, 26

Aşk tarihleri: 2, 3, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 27, 29, 30

Mali açıdan uygun günler: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30

Çalışma günleri: 1, 2, 6, 16, 24, 29, 30

Şenay DEVİ Tavsiyesi: Bu ay sizin için her şey oldukça iyi gidiyor. Mucizelere inanmakta güçlük çekiyorsanız, yıldızlar size tam tersini kanıtlıyor. Fırsatlar çoktur. Beklemeye gerek yok, iyi astral etkilerin tadını çıkararak anı yaşayın.

Bu ay başarı için çevrenizdekilere güvenmeniz gerekecek. Arkadaşlarınız ve aileniz her zaman yanınızda olacak. Bu ay senin için aşk hayatınızda anlayışlı olmalı ona vakit ayırmalısınız. Partnerinizle olan ilişkinizde çatışmalara neden olabilir. uyumun ve yoğun sevginin yeniden sağlanabileceğine dair bir umut ışığı var.

Sağlığınız ay boyunca iyi olacak. Ancak gereksiz stresten uzak durarak duygularınıza ve psikolojinize iyi bakmalısınız. Bu ay ilgi alanlarınıza göre yeni bir kariyer fırsatına başlayacaksınız. Bu, uzmanlık alanınız dışındaki alanları keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu, finansal konularda yatırım planlarınız, ayın 23'ünden sonraya kadar size beklendiği gibi gelmeyebilir acele etmeyin.

İKİZLER

Bu ay, Tamamen yaptığınız işe odaklanacaksınız. Bu ayın İkizler'e bol şans getirdiği söylenebilir, bu yüzden hemen bu fırsatları yakalayın. 18'inden sonra İkizler'in sağlığa daha fazla dikkat etmesi gerekiyor ciddi bir şey olmayacak ama uyku ve yeme düzeninize dikkat edin.

İkizler aşıksa, 11 ile 17 arasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ama merak etmeyin kısa sürede çözümlenecekler. Hala bekar olan İkizler'e gelince , bu ay sürpriz bir aşka

İkizler'in sağlığı bu ay oldukça stabil ve etrafınız birçok mutlu organizasyonla çevrili olduğu için 27'sinden sonra biraz coşkulu hissedeceksiniz. Rahatlamak ve aklınızdaki planlara odaklanmak için zaman ayırmaya çalışın!

Şanslı günler: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Şanssız günler: 4, 5, 18, 19, 24, 25, 27, 28

Sevgi tarihleri: 3, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,

Finansal Olarak Uygun Günler: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30

Çalışma günleri: 3, 4, 5, 13, 22, 30

Şenay DEVİ Tavsiyesi: Sizi işgal eden şüphelerden olabildiğince çabuk kurtulun. Herhangi bir sınır koymayın. Yolculuğunuza devam edin; başarıya giden yoldasınız. Çevreniz yanılmaz bir destek olmaya devam ediyor. Gerekirse, sevdiklerinizin iyi tavsiyelerinden yararlanın.