Dr. Astrolog Şenay Devi

Bu ay daha çok sağlık ve aile meselelerine odaklanacaksınız. Bu, sosyal becerilerinizi geliştirmeniz gereken bir aydır. Uzun zamandır utangaçsınız ve şimdi yeni arkadaşlar edinmenin ve sizi kabuğunuzdan çıkaracak insanlarla tanışmanın zamanı geldi.
Aşk hayatınız bu ay kesinlikle daha iyi olacak. Siz ve eşiniz daha fazla sevgiyi paylaşabilirsiniz. Özellikle, bekarların aşk ilişkilerine girmesi için en iyi zaman olacak. Bu ay İkizler, sağlığına kavuşmak için dengeli bir diyet yapmalılar. Formda kalmak ve vücudunuz için enerji yaratmak için egzersiz yapmalısınız.
Şimdi yardım ettiğiniz insanlar gelecekte sizi kaldırabilecekler. Kariyerin senin için önemli ama önce başkalarına hizmet et. O zaman, sonunda, hepsi size hizmet edecek. Bu ay başarı şansınız çevrenizdeki insanlardan etkilenecek. Yatırım yapacak ve sonunda para kaybetme olasılığınız yüksek dikkatli olun Ancak, arkadaşlarınız ve aileniz size finansal olarak yardımcı olacaktır.
YENGEÇ
Bu ay, etraflarındakilerle konuşurken daha dikkatli olmalı. İnsanların ne demek istediğinizi anladığınızdan emin olun ve emin olmadığınızda sorular sorun. Bu ay ayrıca Yengeç ailesindeki olası sorunların habercisidir. Önemli bir karar vermeniz gerekiyorsa, Yengeç, artıları ve eksileri dikkatlice tartmalısınız.
Mali durumla ilgili olarak, para ayın başında Yengeç'in başarısı ile gelecek, ancak çok abartılı bir şekilde harcanmamalıdır. Bu ay esas olarak mali durum ve gelire odaklanıyor. En iyi yanı, Yengeç'in ekstra bir gelir elde edeceği veya yetenekli olduğu kesin gibi görünüyor.
Aşkla ilgili olarak, Yengeç aşk ilişkilerinde iyi değişiklikler bekleyebilir bu ay. Yengeç sağlığı bu ay oldukça iyi ama 23'ünden sonra biraz yorgun hissedeceksiniz. Rahatlamak ve dinlenmek için zaman ayırmaya çalışın!
Şanslı günler: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 30
Şanssız günler: 6, 7, 20, 21, 25, 26, 29
Sevgi günleri: 1, 2, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30
Mali açıdan uygun günler: 1, 2, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30
Çalışma günleri: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 30
Şenay Devi Tavsiyesi: Tekrar kendinize inanamaya başlamalsınız. işler hiç beklemediğin anda olur. Hayallerinin peşinden git, arzularını öncelik haline getir, doğru yoldasın. Bu ay büyük değişiklikler sizi bekliyor.
Bu ay yeni insanlarla tanışacak ve iş başarısına katkıda bulunan harika ilişkiler kuracaksınız. Burç Kasım 2022 Zodyak: Romantizm karı koca ilişkisinde görünmeyecek. Bekarlar da ay sonuna kadar aşk ilişkilerinde keskin başlangıçlardan uzak durmalılar.
Aile üyelerinizi mutlu etmek istediğiniz için aile, zihninizin önemli bir parçası olacaktır. Sağlığınız bu ayın 22'sine kadar mükemmel olacak.
22'sinden sonra, soğuk algınlığına yakalanma riski olduğundan vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu ayı atlatmak için yeterli paranız olacak. Maddi olarak disiplinli olduğunuz için bonuslar sizin için sorun değil.
ASLAN
Kasım 2022'nin ilk üç haftasında umutlar ve hayaller gerçek oluyor . Akla gelenler sadece yeni şeylerde değil var olan işlerinizde başarılı olacaksınız. Aşkta, önemli kararlar almak için 25'ine kadar bekleyin. Aslanların bir karar vermeden önce her şeyi çok dikkatli ve net bir şekilde düşünmesi gerekir.
10 Kasım 2022'den sonra , daha iyi terfi için harika toplantılar, önemli davetler bekleyebilir bahane bulmadan katılmalısınız. Bu süre zarfında çok daha girişimci olmalısınız.
21'inden sonra Aslan iç dünyasına geri dönecek. Sevdiğiniz insanla zaman geçirmeli ve dinlenmek için sessiz bir yer bulmalıdır. Geçen yılı düşünün ve bu zamanda gelecek yıl için planlar ve hedefler yapın.
Şanslı günler: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 28, 29
Şanssız günler: 1, 2, 8, 9, 10, 22, 23, 26, 27, 30
Aşkta şanslı tarihler: 1, 2, 13, 14, 16, 22, 23, 24, 29, 30,
Finansal Olarak Uygun Günler: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30
Çalışma günleri: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 30
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Aile çemberi sizin temel direğiniz, bu ay her şey yolunda ama biraz stres hissediyorsanız, göreceli olun ve ailenizle iyi vakit geçirin. Ailevi sorunlardan uzaklaşmak rahatlamak için sevdiğiniz insanla zaman geçirmek mükemmel bir çözümdür.
Bu ay, odak noktanızın çoğu kariyeriniz olmayacak, ancak bu zamanı hedeflerinizi düşünmek ve kolayca ulaşılabilir kriterler bulmak için kullanacaksınız.
Ay sonuna kadar eşinizle aranızda birçok anlaşmazlık olacak. Kıskançlık duygunuza dikkat edin. Bekarlar aşkı bulmakta zorlanacaklar. 23'ünde konuyla ilgili sürpriz bir görüşme olacak.
Bu ay mükemmel sağlığın tadını çıkaracaksınız. Bağışıklığınız ay boyunca çok iyi olacak. Bazı finansal zorluklarla karşılaşacaksınız, ancak arkadaşlarınız ve aile üyelerinizin yardımıyla her şey yoluna girecek.
BAŞAK
Bu ay sevginizi ve ilişkilerinizi derinleştirecek Başak . İletişim ilişkilerini sürdürmeye devam eden Başak, duygusal açıdan daha fazla ilerleme kaydedecektir. Evli Başaklar, özellikle 21-27'de, başkalarına karşı daha fazla sabır ve anlayış göstermelidir.
Bu ay birçok aile toplantısı ve partisi gerçekleşecek. Bekarsa, Başak ailesiyle veya arkadaşları aracalığıyla kalplerini ısıtacak bir ilişkiye adım atabilirler. Başak burcunun sağlığı, zindeliği ve enerjisi bu ay çok daha iyi olacak. Başarısızlık onları korkutmaz, kendi kendine çabalar ve yükselir. Başak burcunda doğanlar için 5-15'te yaralanma veya kaza olabilir. Hırsızların evinizi "ziyaret etmesini" önlemek için alarm sistemini kontrol edin, araç kullanırken dikkatli olun...
Şanslı günler: 8, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 30
Şanssız günler: 4, 5, 11, 12, 24, 25, 26, 29
Aşk günleri: 2, 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 30
Mali Olarak Uygun Günler: 1, 2, 3, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 30,
Çalışma günleri: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 24, 25, 28, 29
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Aşk hayatınız iyi koşullarda gelişiyor, doğru kararlar veriyorsunuz; sahip olduğunuz sevgiye sahip çıkmaya devam edin. Olağanüstü bir güce ve iradeye sahipsiniz. Şüphe veya belirsizlik durumunda ayrıcalıklı diyaloglar kurmaya özen gösterin.
Bekarlar ciddi aşk ilişkilerine girmek yerine eğlenmek için dışarı çıkacaklar. Sağlığınız bu ay mükemmel olacak. Enerji seviyeniz yüksek olacak ve bağışıklık sisteminiz olağanüstü bir şekilde çalışacak. Bu ay sağlık sorunları için endişelenmenize gerek yok.
Yardımınızla, çevrenizdeki insanlar işlerinde ve kariyerlerinde ilerleyecekler. Onları toplumda daha iyi insanlar yapmak için gösterdiğiniz tüm çabalar için minnettar olacaklar.
TERAZİ
Bu ay boyunca gökyüzü sizi harika bir çekiciliğe büründürecek. Terazi karşı cins için bir mıknatıs gibidir. Ay sonunda Terazi'nin aşk hayatı oldukça iyi olabilir hatta birçok Terazi sağlam bir ilişkiye adım atacaktır.
Kasım ayında Terazi burcu insanları aileleriyle daha fazla zaman geçirmeli. Terazi'yi romantik bir ilişki bekliyor ama düşünmeden bu ilişkiye girmeyin. İşlerin ilerlemesine izin verin. Ayrıca bu ay muhtemelen Terazi için olumlu finansal işaretlerin habercisi olacak ve ayın son günlerinde ekstra bir geliriniz olacak.
Terazi aşkta çok romantiktir. Ancak acele etmemeli, özellikle Terazi duygularını ifade etmek istediğinde tüm eylemlerde sakin olmalıdır. Sevgiliniz veya anne-babanız bazı küçük planlar yapmanız için sizi maddi olarak destekleyecektir.
Şanslı günler: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30
Şanssız günler: 6, 7, 13, 14, 15, 27, 28
Sevgi tarihleri: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30
Finansal Olarak Uygun Günler: 1, 2, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30
Çalışma tarihleri: 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 27.
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Hayal kırıklığına uğramanız için bir neden yok, Öfkenizi kontrol altında tutun, başınızı kaldırın ve harekete geçin! Bazen hayatta bazı riskler almak gerekir. İlerlemek için kırgınlıkları bir kenara bırakmak en iyi çözüm gibi görünüyor.
Bu ay birçok insan size ilgi duyacaktır. Bekarlar, iletişim kurma yeteneği nedeniyle bu ay aşk ilişkilerine girecekler.
Attığınız adımlar sayesinde zihinsel ve duygusal sağlığınız mükemmel olacak. Kariyer büyümesi bu ay minimum düzeyde olacak. Ancak, sizin için en iyisini isteyen iş ortaklarının yardımıyla başka girişimlere yatırım yapma şansınız yüksek. Finansal refah bu ay gelecek. İyi haber şu ki, ayın sonunda iyi finansal haberleriniz olabilir.
AKREP
Akrep önceden planlamışsa yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz bu ay . Mali duruma dikkat edilmesi gerekiyor, Akrep'in endişelerini önceden kararlaştırılan yükümlülükler ve taahhütlerle takas etme riski söz konusu Aynı zamanda, ailenize karşı mali yükümlülüklerinizi yerine getirmek stresli olabilir. Ancak Akrep işler bittiğinde her şey sizin için çok daha kolay hale gelecektir.
İyi haber şu ki, kariyeriniz ile ilgili endişelenecek bir şey yok. Güneş burcunuzdan geçecek ve işinize başarı getirecek. Belki Akrep 15'inde bir iş gezisine çıkabilirsiiniz. Sağlık iyidir, ancak Akrep bu ayın ikinci yarısında dinlenmeyi ihmal etmemeli ve psikolojik olarak rahatlamalıdır. Kasım aynı zamanda diyetinizi ayarlamak ve seyahat alışkanlıklarınızı değiştirmek için de iyi bir zamandır. Akrep, aile ile ilgili herhangi bir sorun varsa, bunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışın.
Şanslı günler: 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 29, 30
Şanssız günler: 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 28
Aşk için tarihler: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30
Mali Olarak Uygun Günler: 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 23, 30
Çalışma günleri: 6, 7, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Çabalarınıza devam edin oraya ulaşmak için uzun bir yol kat ettiniz, anı yaşayın, kendinizi en iyi ışığınızla ortaya çıkarın. Değer verdiğiniz insanların gerçek kişiliğinizi keşfetmesine izin verin; aşırı duyarlılığınızı ortaya çıkarmaya cesaret edin.
Bu ay daha önce hiç yaşamadığınız bir aşk yaşayabilirsiniz. Eşiniz, genellikle arzuladıkları ilgiyi onlara verdiğinizde mutlu olacaktır. Bu aşk ay boyunca hayatınızı ele geçirecek. Aile bu ay mutlu olacak.
Sağlığınızı iyileştirmek için diyetinizi ve egzersizinizi değiştirmeniz gerekir. Kariyeriniz son derece ilerleyecektir. Bunu mesleki gelişiminizde yaptınız. Ancak merkezde olmanızı sağlamak için daha fazlası yapılmalıdır. Ayın başındaki mali durum iyi olmayacak. Ancak aylar geçtikçe finansal olarak yavaş büyüyeceksiniz. Ancak, finansal güvenliğinizi sağlamak için nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenmeniz gerekir.
YAY
Bu ay, Yay burcunun benzersiz yerlere heyecan verici yolculuklar yapmasını sağlıyor. Önümüzdeki günlerde çok sayıda yolculuk ve toplantı gerçekleştirebilirsiniz. Yay burcuna farklı aşamalarda hazırlanmak için ne gerektiğini fark ettirecek enerjiler söz konusu.
18'inde, Yay sadece kader çekiciliğiyle değil, aynı zamanda ruhun uyumuyla da ilgileniyor. Resmi itiraz sizin için yeterli olmayacak. Bekar Yaylar, kader aşklarını yurtdışında veya bir yabancıyla veya bir sempozyumda bulmalarına vesile olabilir. Yay burcu aşk hayatı bu ay çok mutlu ve dolu geçecektir.
Yay burcu, sağlık sorunlarına dikkat edin. Bir vitamin takviyesi alarak veya bitki çayı içerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin. 23 yaşından sonra Yay burcunun sağlığı ve performansı artacaktır. Aktivitelerde daha aktif olacaksınız.
Şanslı günler: 6, 7, 16, 17, 24, 25, 27, 30
Şanssız günler: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26, 28, 29
Sevgi tarihleri: 2,3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25
Mali açıdan uygun günler: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30
Çalışma günleri: 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Bazı şeyleri netleştirmediğiniz sürece doğru kararlar vermiyorsunuz. Durumların zorlaşmasına izin vermeyin; hala tepki vermek için zamanın var. Hiçbir şeye yol açmayan gerginliklerden bir an önce sıyrılın. Her anın tadını çıkararak göreceli hale getirin.
Aşk ve romantizme sahip çıkın. Ayın sonunda aşkta bir yüceltme vardır. Bekarlar bir aşk ilişkisine girmek için ayın sonunu beklemek zorunda kalabilirler. Bu ay aileye daha az odaklanıyorsunuz çünkü kariyere odaklanıyorsunuz.
Bağışıklık sisteminiz zayıflayarak sizi hafif hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirecektir. Bunu tedavi etmek için bol su içmeniz, dengeli beslenmeniz ve yeterince dinlenmeniz gerekir.
İşyerinde terfi alma olasılığınız yüksek. Ancak, başkalarının kariyerlerinde en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olmaya istekli olmalısınız. Ay boyunca finansal refahın tadını çıkaracaksınız. Doğru ve akıllıca yapılan yatırımlardan büyük kazançlar sağlayacaktır.
OĞLAK
Bu ay Oğlak burcunun takvimi sosyal aktivitelerle dolu ve bu programlara uymak için baskı hissetmek kolaydır. Aşkta, Oğlak her zaman çok şey bekler çünkü her şeyin istediğiniz gibi olmasını seversiniz. Oğlak burcunun bu dönemde nasıl davrandığına dikkat edin. Ayrıca sizi zor durumda bırakabilir.
Finans, bu ay Oğlak'ın hayatında önemli bir rol oynamıyor. Ortaklar ve ebeveynler size yardımcı olacaktır. Bu ay aynı zamanda iş hedeflerinize odaklanmanızı da değiştiriyor. Oğlak burcunun sağlığı oldukça iyidir. Ancak herhangi bir yerinizde ağrı varsa dinlenin ve bir doktora görünün. Ay ortasında Oğlak burcunu daha fazla sosyal aktivite ve yeni insanlarla tanışmak bekliyor.
Şanslı günler: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30
Şanssız günler: 3, 4, 17, 18, 24, 25,
Aşk için tarihler: 8, 9, 17, 18, 24, 25, 29, 30
Mali açıdan uygun günler: 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 27, 29, 30
Çalışma günleri: 3, 4, 8, 9, 18, 29, 30.
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Oğlak burcu , aşkta ciddiyetiniz gerçek bir varlıktır, duygularınızı göstermek başka bir şeydir. Başkalarına sizi gerçekte olduğunuz gibi keşfetme şansı verin. Bir kişi sizden hoşlandığında, duygularınızı gizlemeye çalışmayın.
Aşk, mevcut evliliğinizde veya ilişkinizde doğal olarak gelecektir. Odak noktaları başka bir yerde olduğu için bu ay bekarların aşk ilişkilerine dahil olmama ihtimali var.
Aileniz bu ay huzurlu olacak. Siz ve aile üyeleriniz yardım etmek ve hayır işleri yapmak için dışarı çıkacaksınız. Bu ay sağlığınız iyi olacak. Mükemmel sağlığı korumak için stresten kaçınmalı ve yeterince uyumalısınız.
Bu ay kariyeriniz büyük ölçüde gelişecek. Mesleki gelişim için diğer alanları keşfetmenize yardımcı olacak insanlarla tanışacaksınız. Ekim 2022 burcunda geliriniz ne artacak ne de azalacak. Bu süre zarfında herhangi bir yatırımdan uzak durmanız gerekir. Bununla birlikte, bu ay mali açıdan iyi olacak.
KOVA
Kova, sorunlarınızı kuvvetli rüzgara bırakın, en azından bu ay 2022 yılının sonlarında, heyecan verici aktiviteler ve yeni yılı karşılamaya yönelik aktiviteler olduğunda.
Duygusal konularda , çatışmadan daha fazla uyum içinde olacaktır. Aşkı HİÇ beklemediğiniz bir yerde bulabilirsiniz. İyi sağlık, duygusal yaşamınızı etkiler ve bunun tersi de geçerlidir. Bu ay Kova, birini gerçekten seviyorsanız, o kişiyle çok zaman geçireceğinizi fark edeceksiniz.
Ayın ortasında Kova, araba kullanırken dikkatli olmalıdır. Sizi tehdit eden bir tehlike var. Uzun mesafelere gitmeyi planlıyorsanız arabayı kontrol edin. 21'inden sonra, kariyer gelişimi olasılığı size gelebilir. Kova daha fazla para kazanma fırsatlarına sahip olacak. Mali fırsatlar ortaya çıkacak.
Şanslı günler: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 29, 30
Şanssız günler: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23
Sevgi tarihleri: 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30
Mali açıdan uygun günler: 4, 5, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30
Çalışma günleri: 8, 18, 22, 23, 27, 29, 30
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Kova , ilk yapacağın şey duygularını yönetmek, sonra kendi yoluna ektiğin fırsatlara gözlerini aç, hiçbir şey tesadüf değil. Yenilgi tarafını arkanda bırak, şanslısın.
Aşk meseleleri senin için önemli değil. Kariyerinize o kadar odaklanıyorsunuz ki, sizi bekleyen romantik bir ilişki içinde olduğunuzu unutacaksınız.
Bu ay iş yerinde terfi edeceksiniz. İşler sizin için o kadar iyi gidecek ki patronunuz sıkı çalışmanız ve kararlılığınız için sizi maddi olarak ödüllendirecek.. Masraflarınız söz konusu olduğunda her zaman akıllıca plan yapmanız önemlidir.
BALIK
Bu ay, dışarı çıkmaktan çok iş yapmak için daha fazla zaman harcamanız gerekebilir. Bu süre zarfında güveniniz çok düşüyor. Özünde, bu olumlu bir şey çünkü bundan sonra kendinize odaklanacaksınız.
Aşk hayatınızda, Özellikle duygularınızı ifade etmek istediğinizde, tüm eylemlerde acele etmemeli, sakin olmalısınız. Aşıklar veya ebeveynler Balık'ı finansal konularda destekleyecektir. Balık ayrıca birçok harika fikre sahiptir, hatta sizin için karlıdır. Ancak, her şeyi dikkatlice düşünün ve öğrenin. Kendinizin kullanılmasına izin vermeyin!
Ayın ortasında, Balık'ın sürüşte daha dikkatli olması gerekiyor. Kemikler ile ilgili sorunlara karşı daha tedbirli davranın. Tren, otobüs veya uçakla uzun mesafeler kat edecekseniz olası gecikmelere hazırlıklı olun.
Şanslı günler: 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23, 30
Şanssız günler: 11, 12, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29
Sevgi tarihleri: 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30
Mali açıdan uygun günler: 2, 6, 7, 11, 12, 20, 21, 29, 30
Çalışma günleri: 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30
Şenay DEVİ Tavsiyesi: Bu ay başı stresini unutun; yeni insanlarla tanışmak ya da profesyonel ya da kişisel bir projeyi sonuçlandırmak için çok iyi anlaşmalar içindesiniz. Geleceğinize ve hedeflerinize odaklanın.
Bu ay, ay sonuna kadar aşkta şanslınız. Siz ve eşiniz romantik bir dönem geçirebilirsiniz. Bekarlar bir gün evlilikle sonuçlanabilecek ciddi bir aşk ilişkisine girebileceklerdir.
Sağlığınızı yeniden kazanmak için dengeli bir diyet izlemeniz, bol su içmeniz, uygun şekilde dinlenmeniz ve formda kalmanız gerekir. İş, meslektaşlar arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar nedeniyle işyerinde bazı zorluklarla karşılaşacaktır. Bu ay finansal olarak müreffeh. Yaklaşan harcamalar için daha fazla para kazanmak için biraz ekstra çalışma yapmanız gerekecek.