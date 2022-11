Dr. Astrolog Şenay Devi

Bu kanlı ay, Akrep burcundaki geçen ayki güneş tutulmasının gölgesi altında başlayan tutulma sezonu hikayesinin 2.nci bölümünü temsil ediyor . Yaklaşan bu ay tutulması, Boğa'daki Kaderin Kuzey Düğümü ile güçlerini birleştirirken, ne olursa olsun, tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuza güvenebilirsiniz. Öngörülemeyen Uranüs ile karşıtlık oluşturan bu tutulma sarsıcı enerjileri getirmekte. Bazen, bir şeyleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bir şeyleri sarsmaktır!

8 KASIM'DA 16 DERECE BOĞA BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK KANLI AY TUTULMASI

16 Kasım'a kadar enerji genişlemeye ve yenilenmeye başlayacak. Venüs, Akrep'in karanlık derinliklerini geride bırakıp özgür ruhlu Yay burcuna girerken, sizi farklı bir şey denemeye teşvik edecek! Aşk hayatınızda ve sosyal hayatınızda açık fikirliliği benimseyin, çünkü bir şeyleri renklendirme dürtüsünü hissediyorsunuz. 17 Kasım'da Merkür Yay burcuna geçerken, resmin tamamını görebilmek için kendinizi ayrıntılardan uzaklaşırken bulabilirsiniz. Bununla birlikte, nüansı tespit etmek daha zor olabilir, bu nedenle kontrol altındaki bir şeyi gözden kaçırma içgüdünüzü koruyun. Yay sezonu 22 Kasım'da başlıyor, ardından 1 derece Yay'da yeni ay23 Kasım'da. Ay sona ererken, macera çağrısının giderek daha yüksek sesle büyüdüğünü duyabilirsiniz. Merakınızı takip edin ve sizi nereye götürdüğünü görün!

23 Kasım'da , genişleme ve büyüme gezegeni Jüpiter, 28 derece Balık'ta doğrudan konumlanacak. Bu, Jüpiter'in dört aylık geri gidişini sona erdirecek ve bize öğrendiğimiz her şey için bir ödül bırakacak. Hayatınızın kontrol edilmesi imkansız görünen bir bölümünü öfke ve kırgınlık yerine sevgi ve onay ile iyileştiriyorsunuz.

29 Kasım'da genişleyen Yay burcundaki Merkür, İkizler'deki Mars'a karşı çıkacak. Bu süre zarfında, sanki hayalleriniz için savaşmanız ve onlara layık olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyormuş gibi kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. Tartışmalar başlayabilir, mücadelenizi akıllıca ve yöntemlerinizi keskin bir şekilde seçmeyi unutmayın.

Güneş burcunuza ve/veya yükselen burcunuza göre 8 kasım ay tutulmasının etkileri...

KOÇ

Ay, yönetici gezegeniniz olan Mars'ın üçüncü iletişim evinizden geriye doğru hareket etmesiyle başlar. Bu süre zarfında amacınızı anlatmakta zorlanabilirsiniz, bu da sizi kastetmediğiniz şeyleri düşünmeye veya söylemeye sevk edebilir. Dikkatli davranın. Kasım 2022 Koç burcunuz, büyük bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunuzun kanıtı. Akrep mevsimi geldi ve güneş, ölüm ve yeniden doğuşla ilgili sekizinci evinizden geçiyor ve sizi artık sorumluluğunuzda olmayan şeyleri bırakmaya teşvik ediyor. Sınırları belirlemek asla kolay değildir, bu yüzden kendinize karşı nazik olun!

Ay , yönetici gezegeniniz olan Mars'ın üçüncü iletişim evinizden geriye doğru hareket etmesiyle başlar. Bu süre zarfında amacınızı anlatmakta zorlanabilirsiniz, bu da sizi kastetmediğiniz şeyleri düşünmeye veya söylemeye sevk edebilir. Zihniniz yarışıyor olabilir ve sonsuz beslemeler arasında gezinme ve zamanınızı gereksiz şeylere harcama eğiliminiz artabilir. Ancak çelişkili düşüncelerinizi ayıklamaya ve zihninizi temizlemeye başladığınızda, iletmeye çalıştığınız şeyin ardındaki niyet kendini ortaya çıkaracaktır.

Kanlı Ay tutulması ikinci para ve özsaygı evinize gölge düşürürken, ne istediğinizi neye ihtiyacınız olduğunu nasıl ayırt edeceğinizi öğreniyorsunuz . İstikrarlı ve bütün hissetmek için neye ihtiyacınız var? Temelinizi nasıl güçlendirebilir ve bolluğa erişiminizi nasıl geliştirebilirsiniz? Kıtlık zihniyetinizi aşma ve ihtiyacınız olan her şeye (ve ayrıca istediğiniz her şeye) sahip olabileceğinizi kabul etme sürecindesiniz.

BOĞA

Beklediğinizden daha hızlı seviye atlamaya hazır olun, çünkü Kasım 2022 için Boğa burcunuz hızlandırılmış bir büyüme dönemidir. Her zaman olmanız gereken kişi olma yolunda adımlar atıyorsunuz, ancak artık sizin için iyi olmayan bazı ilişkileri geride bırakmanın zamanı geldi.

Bu ay başlarken geçiminizi sağlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Mars, Kasım ayı boyunca ikinci para ve istikrar evinizden geçerek geriye gidecek ve ihtiyaçlarınız karşılanmadığını hissettiğinizde nasıl tepki verdiğinize ışık tutacak. Özellikle benlik duygunuz para gibi öngörülemeyen bir şeye dayanıyorsa, mali durumunuz ve maddi eşyalarınızla olan ilişkinizi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir.

Ayın en yüksek noktası, 8 Kasım'da , 16 derece Boğa burcunda yükselen ve hayatınızı bir tur atmaya götüren bir kanlı ay tulması gerçekleşiyor. Bu çok önemli astrolojik olay her zaman dolunay yerine gerçekleşir, sadece bin kat daha yoğundur. Astrolojide, bir ay tutulması her zaman hayatınızda anlamlı bir dönüm noktası anlamına gelir ve Boğa'daki Kuzey Düğüm ile güçlerini birleştireceği için sizi nihai kaderinize yaklaştıracaktır. Şu anda rahatsız edici gelse de, sizi gerçek başarıdan alıkoyan her şeyden özgürleşecek başaracak kazanacak ve mutlu olacaksınız.

İKİZLER

Bu ay iradeniz test ediliyor ve Kasım 2022, Sorunları nasıl bırakacağınızı öğrenmeniz için sizi cesaretlendiriyor. Günlük hayal kırıklıklarına ve rahatsız edici aksamalara çok fazla takılıyorsanız, nasıl geri adım atacağınızı ve bunun içinden nasıl nefes alacağınızı öğrenmek üzeresiniz. Öfke doğaldır, ancak ona karşı davranış biçimimiz her şeyi değiştirir.

Mars retrosu, İkizler'de geriye doğru gidişini sürdürürken, bu ayı ilişkilerinizdeki yanlış anlamalar ve anlaşmazlıklar arasında gidip gelmekle geçiriyorsunuz. Benliğinizin ilk evinden geriye doğru ilerlerken, tek istediğiniz görüldüğünü hissetmektir, ancak yine de, her kaçırılmış kabul fırsatı size ulaşmaya başlıyor. Bu ay akılda tutulması gereken bir şey varsa, o da işleri çok kişisel almamanız gerektiğidir. Şu anda önemli olan tek kişinin onayı sizindir.

8 Kasım Boğa burcundaki kanlı ay tutulması, maneviyatla ilgili 12. evinizde bir devrime yol açacak. Bu süre zarfında uykuda olan psişik yetenekleri keşfediyor ve aklınızdaki belirli gizemlerin anahtarını açıyor olabilirsiniz. Ancak, iç sesinizin dilini anlamak için, artık önemli olmayan şeylerin farkına varma zamanı sizler için.

YENGEÇ

Yaratıcı bir atılımın eşiğindesiniz ve Kasım 2022 için Yengeç burcunuz, kendinizi ifade ederek kendinizi iyileştirmenizi istiyor. Akrep mevsimi devam ediyor, bu da güneşin beşinci eğlence ve zevk evinize ışık tuttuğu anlamına geliyor. Ancak tutulma mevsiminin dönüşümünü benimsemeye devam ettikçe, yaratıcılık anlayışınızın geliştiğini görebilirsiniz.

Son zamanlarda ekstra uykulu ve tembel hissediyor musunuz? Mars şu anda maneviyat ve bilinçaltı anlayışlarla ilgili 12. evinizden geriye doğru hareket ettiğinden , bu hiç şaşırtıcı değil. Bu, işlenmeyi zayıflatabilecek görünmeyen enerjilere uyum sağlarken, iki kat bitkinlik hissi gibidir. Biri sana gölge mi atıyor? Birinin size karşı dürüst olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu gerileme, sizi neyi kontrol edip edemeyeceğinizi yeniden düşünmeye zorluyor, duygularınızın gerçeğe mi yoksa korkudan mı kaynaklandığına ışık tutuyor.

8 Kasım'da Boğa burcunda kanlı ay tutulması , topluluk, umutlar ve vizyonlarla ilgili 11. evinizde yeni bir bölüm başlatacak. Nasıl işbirliği yapacağınızı ve kalbinizi başkalarına nasıl açacağınızı öğrenmek her zaman kolay değildir, ancak kendinizi ortaya koymak, nihai hayalinize açıklık getirmektir. İdeal realiteniz neye benziyor? Hepimiz için bu ihtiyacı doldurmaya nasıl yardımcı olabilirsiniz?

ASLAN

Bugünlerde kalbinizde var olan sevginize teslim oluyor olabilirsiniz. Akrep mevsimi, hassasiyet seviyenizi yükseltiyor ve sıcaklık, sevgi ve güvenlik hissi arzunuzu artırıyor. Güneş, eviniz ve ailenizle ilgili dördüncü evinizden geçerken, köklerinizi şifalandırmanızın zamanı geldi.

Bununla birlikte, Mars'ın da geri harekette olduğunu, ay boyunca topluluk ve sosyal çevrelerle ilgili 11. evinizden geriye doğru döndüğünü unutmayalım . Başkalarıyla aranız bozuk olabilir ve kıskançlıklar ve kırgınlıklar nedeniyle iletişiminizi kaybettiğiniz insanlar tekrar hayatınıza girmek isteyebilir dikkatli olun bir kemik aynı yerden iki kere kırılmaz SİZ DEĞERLİSİNİZ.

8 Kasım'da Boğa burcundaki Kanlı Ay tutulması kariyer ve halk imajıyla ilgili 10. evinize kırmızı bir gölge düşürdüğünde, konfor bölgenizi geride bırakıyor ve profesyonel yaşamınızın yeni bir aşamasına giriyorsunuz. Kendinizi daha önce yapmadığınız bir şekilde ortaya koymaya hazırlanın, çünkü kartlarınızı doğru oynamaya devam ettiğiniz sürece başarı sizinle. Özel yaşamınızda ise birlikte daha fazla zaman geçirip sevginizi de tutkunuzu da yükselteceksiniz.

BAŞAK

Yoğun bir aya hazır olun, çünkü Kasım 2022 Başak burcunuz enerjiyle dolup taşıyor ve sizi bağlantı kurmaya motive ediyor. Akrep mevsimi merakınızı ortaya çıkarıyor ve sizi aklınızı konuşmaya ve başkalarından bir şeyler öğrenmeye çağırıyor. Güneş üçüncü iletişim evinizden geçerken, sinir yollarını açıyor ve cevapları deşifre etmenize izin veriyor.

Bununla birlikte, Mars ay boyunca geri harekette olacak ve mücadele ettiğiniz bazı kariyer meselelerinde hayal kırıklıklarına ışık tutacak. Şimdi olduğunuzdan daha ileride olabilirsiniz ve biraz gözden kaçmış hissedebilirsiniz. Ama aynı zamanda kendi hikayenizi şekillendirme gücünüz de var, bu yüzden başarısızlıklarınızla barışın ve onlardan bir şeyler öğrenin.

8 Kasım'da Boğa burcunda kanlı ay tutulması , macera ve bilgelikle dolu dokuzuncu evinizde patladığında, kendinizde yeni bir perspektiften bir şeyler görürken bulabilirsiniz. Başardığınız büyüme düzeyini yansıtan bir şey yayınlıyor olabilirsiniz. Kilometre taşlarına ulaştığınızda, konfor alanınızın dışına çıkmanın da bazı uyarıları olduğunu görebilirsiniz. Ama bu asla geriye bakmaya cesaret edemeyeceğin anlamına gelmez!

TERAZİ

Kasım 2022 Terazi burcunuz, istikrarlı, bütün ve iyi konumlanmış hissetmek için kendinize tam olarak ihtiyacınız olanı vermenizi istiyor. Akrep mevsimi, ikinci para ve değerler evinize ışık tutarken, zor kazandığınız parayı harcamak için tatmin edici yollar bulurken finansal hedefler belirlemeye hazır hissediyorsunuz.

Bununla birlikte, Mars gerilemesi macera, kendiliğindenlik ve eğitimle ilgili dokuzuncu evinizde bir kargaşa yaratmaya devam ederken, ne için yaşadığınıza inanmakta zorlanabilirsiniz; "amacınız" ne olabilir. Sizi canlı hissettiren belirli bir deneyim türünü arzuluyor olabilirsiniz ve onu bulamıyorsanız, onu aramaya mecbur hissedebilirsiniz. Hayalleriniz için savaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli misiniz? Açık ve sabırlı olun, çünkü bu hikaye daha bitmedi.

Aslında, Boğa burcundaki bir kanlı Ay tutulması 8 Kasım'da her şeyi bir adım öteye taşıyacak. Yeni sınırlara alışmak asla kolay değildir, ancak sınırlarınızı öğrenmenin ve yatırımlarınızı yeniden değerlendirmenin sizin için kötüden çok daha iyi olduğunu görebilirsiniz.

AKREP

Derin ve kapsamlı bir dönüşümün ortasındasınız çünkü Kasım 2022 Akrep burcunuz yepyeni bir bölümün eşiğinde olduğunuzu söylüyor. Geçen ay dünyanızı sarsan Akrep burcundaki güneş tutulmasından uzaklaşıyorsunuz. İlerledikçe, kendinizi daha uyumlu ve bağışlayıcı bir zihniyete doğru ilerlerken bulabilirsiniz.

Ancak, yönetici gezegeniniz olan Mars'ın ay boyunca geri harekette olacağını unutmayalım . Sekizinci verme ve alma evinizden geriye doğru ilerlerken, çevrenizdekilerin sınırlarına saygı gösterirken sınırlarınızı nasıl ortaya koyacağınız hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz. Yakınlıktan canınız çektiği kadar korkuyor olsanız da, gardınızı ne zaman ve nasıl indireceğinizi öğreniyorsunuz.

Boğa burcundaki kanlı ay tutulması ilişkilerinizde ayarlamalar yaptığında, 8 Kasım civarında işler gerçekten hızlanmaya başlayacak . Bir ilişkinin nasıl yürüdüğüne dair daha sağlıklı bir anlayışı benimserken kendinizi birine olan bağlılığınızdan vazgeçerken bulabilirsiniz. Toksik dinamiği bırakıyorsunuz ve bir ortaklığın sadece sürmesi değil, aynı zamanda içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarması için ne gerektiği hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz.

YAY

Kasım 2022 için Yay burcunuz başlarken bazı ağır duyguları işliyor olabilirsiniz . Ne de olsa Akrep mevsimi devam ediyor, bu da güneşin 12. maneviyat evinizde ve bilinçaltı enerjilerinizde parladığı anlamına geliyor. Sanki kafanızda neler olup bittiğini anlamak için zamana ihtiyacınız varmış gibi, dünyadan biraz uzaklaşmış hissedebilirsiniz.

Bazı ilişkilerinizde göz göze gelmekte zorlanıyorsanız, bunun Mars'ın hala İkizler üzerinden geri harekette olduğu gerçeğiyle bir ilgisi olabilir . Bu, ilişkilerinizdeki bazı gizli gerilimlere ışık tutarak çözülmemiş tartışmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. İçgüdülerinize göre hareket etme şeklinizi yeniden değerlendirmenin zamanı geldi. Her ne pahasına olursa olsun uyumu koruyor musunuz yoksa çatışmayı çok çabuk mu seçiyorsunuz? Öfke asla senin hatan değil ama ona karşı nasıl davrandığın senin sorumluluğun.

8 Kasım'da Boğa burcunda Kanlı ay tutulması gerçekleştiğinde, realitenizi iyileştirmek için alınabilecek bazı eylemlere ışık tutacaktır. İş, sağlık ve kişisel bakımla ilgili altıncı evinize bir değişiklik getirerek, günlük rutininizde yapacağınız küçük değişikliklerin uzun vadede kendinizi daha iyi hissedebileceğinizi hatırlıyorsunuz.

OĞLAK

Bugünlerde sosyal çevrenizi genişleterek ve genel olarak dünyayla bağlantı kurarak geçiriyorsunuz, çünkü Kasım 2022 Oğlak burcunuz vizyonunuza netlik getirmenizi istiyor. Akrep mevsimi devam ediyor, bu da güneşin umutlar, hayaller ve topluluk çabalarıyla ilgili 11. evinizden geçtiği anlamına geliyor. Kendinize sorun İnsanlar için olumlu bir şeye nasıl öncülük edebilirsiniz?

Anında sonuç beklemeyin, çünkü Mars gerilemesi ay boyunca ilerlemeyi yavaşlatacaktır . Çatışma ve tutku gezegeni, çalışma ve sağlıkla ilgili altıncı evinizde gerilerken, özellikle dinlenme ve kişisel bakım için yeterli zaman ayırmadıysanız, artan bir tükenmişlik hissi hissedebilirsiniz. Sabrın süreç boyunca size rehberlik etmesine izin vererek, daha da uzun süren alışkanlıklar kazanacaksınız.

Bununla birlikte, 8 Kasım'da Boğa burcundaki kanlı ay tutulması, eğlence ve zevkle dolu beşinci evinizdeki her şeyi alt üst ettiğinde, gerçekten ifade etmek istediğiniz şeyle uzlaşabilirsiniz. Sevdiğiniz bir şeyi yapmıyorsanız ve bunun için takdir görmüyorsanız başarının hiçbir anlamı yoktur, bu yüzden dikkatinizi onsuz yaşayamayacağınız tutku projelerine odaklamaya başlayın. Kendinizi bir şeye -ya da birine- aşıkken bile bulabilirsiniz, bu yüzden kalbinizin çarpıntısına neden olan şeyi göz ardı etmeyin.

KOVA

Bu ay zirveye ulaşmak için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz ve büyük çaba harcıyorsunuz. Kasım 2022 Kova burcunuz , kariyerinizi ilerletmek ve kendiniz için bir isim yapmak için fırsatlarla dolu, çünkü Akrep sezonu 10. evinize ve toplumsal imajınıza güç getiriyor. Ancak, ilerlemek için bir şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor.

Ne de olsa Mars, bu ay yolunuza eğri topları atmak zorunda olan İkizler aracılığıyla hala geri gidiyor. Çatışma gezegeni ve kendini ifade etme beşinci evinizden geriye doğru hareket ederken, hak ettiğinizi bildiğiniz tanınma düzeyini alamıyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kendinizi ortaya koyduğunuzda, karşılığında aynı ilgiyi beklememek elde değil! Bununla birlikte, olayları kişisel algılamamayı öğrenmek Kasım ayının bir teması olabilir, çünkü aşık hissetmek için birinin size aşık olmasına ihtiyacınız olmadığını öğreniyorsunuz.

8 Kasım kanlı ay tutulması ile nereye gittiğinizi daha iyi anlayacaksınız . Her zaman istediğiniz aile dinamiğini ve ev birimini oluşturmaya yönelik büyük adımlar atmaya hazırsınız. Ama önce, kötüleri geride bırakırken anne babanızın size öğrettiği iyi şeyleri almalısınız.

BALIK

Kasım boyunca, büyük adımlar atıyorsunuz ve macera çağrısına cevap veriyorsunuz. Kasım 2022 Balık burcunuz , fırsatlardan yararlanmanızı ve elinizdeki olasılıkları keşfetmenizi istiyor. Akrep mevsimi geldi ve güneş dokuzuncu genişleme ve bilgelik evinizde sınırları zorluyor. Hiçbir şey bilinmeyenden daha korkunç olmasa da, onun gizemine adım atmaya hazırsınız.

Bununla birlikte, Mars gerilemesi, eviniz ve ailenizle ilgili dördüncü evinizde sürtüşme yaratmaya devam ederken, bulunduğunuz yerde kendinizi rahat hissetmekte zorlanabilirsiniz. Siz ve sevdikleriniz arasında uzun süredir devam eden kırgınlıklar varsa, aradaki boşluğu doldurmanın ve sorunun özüne inmenin zamanı gelmiş olabilir. Kişisel yaşamınıza güven aşılamak için ne gerekiyorsa yapmanın zamanı geldi.

8 Kasım'da bir kanlı ay tutulması üçüncü iletişim evinize ve yakın arkadaşlarınıza gölge düşürdüğünde, ne demek istediğinizi nasıl söyleyeceğinizi öğreniyorsunuz. Cevaplarınızı değiştirmenizi, doğru soruları sormanızı ve doğru hissettiğinizde aklınızı konuşmanızı isteyen önemli konuşmalar sizin için yaklaşıyor. Aradığınız bilgiyi aramadan asla elde edemezsiniz.