Haberler Roza Haberleri Diyet Haberleri Bu içecek yağları parçalayıp atıyor! Günde 1 bardak ile hızla eriyeceksiniz...

Bu içecek yağları parçalayıp atıyor! Günde 1 bardak ile hızla eriyeceksiniz...

Kış mevsimi, iyi beslenme söz konusu olduğunda dikkatli olmak için yılın en iyi zamanıdır. Tatil sezonunda kötü beslenmek oldukça kolay ve yaygındır. Kış mevsiminde ise evde kaldığımız ve kendimize daha çok yoğunlaşabileceğimiz bir dönem başlar. Bu sayede çok daha sağlıklı alışkanlıklar edinebilir ve kolayca kilo vererek yaza hazırlanabiliriz.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:02
ABONE OL
Bu içecek yağları parçalayıp atıyor! Günde 1 bardak ile hızla eriyeceksiniz...

Uzman onaylı bu lezzetli smoothie tarifleri sayesinde kısa sürede incecik olabilirsiniz.

NEDEN ZAYIFLAMAK İÇİN SMOOTHİE ÖNERİLİYOR?

Smoothieler, mükemmel bir hafif yemek ve atıştırmalıktır. Kısa sürede kolayca hazırlanmalarının yanıda oldukça besleyici ve düşük kalorilidir.

Dr. Laura Burak , "Aynı zamanda tok tutan smoothieler kilo verme yolculuğuna çıkmanızda kilit bir faktör olan kan şekerinizi dengelemek için harikalar. Yiyecek seçimlerinizden memnun hissederseniz, onları hayatınızın düzenli bir parçası haline getirme olasılığınız çok daha yüksektir."

Hazırlayabileceğiniz en kolay yemek olan smoothie taze veya dondurulmuş sebze ve meyvelerle de hazırlanabilir. Tadını sevmediğiniz ancak sağlıklı olan besinleri tüketmenin de etkili bir yolu olan smoothielerde çeşitli malzemelerin karıştırılmasıyla içecekte olduklarını bile hissetmeyebilirsiniz.

Burak, " Sağlıklı ve dengeli smoothieler , meyve lifi ve yoğurt, fındık veya tohum yağı, kabuklu yemişler, tohumlar veya şekersiz peynir altı suyu veya bezelye proteini gibi bir protein kaynağı dahil olmak üzere üçlü bir doyurucu besin içermelidir ."

Uzman, soğuk hava ayları için sıcak bir his veren seçeneklerin tercih edilmesini öneriyor ve bu durumu şöyle açıklıyor: "Kabak ve elma, tarçın ve baharatlar ve tabii ki donmuş sıcak çikolata gibi tatları düşünün. Bu, oldukça sağlıklı ve tok tutan seçenekleri kış mevsiminde diyetinize dahil etmek, sağlık ve kilo hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olacaktır."

İşte bu kış kilo vermek için birkaç lezzetli ve sağlıklı smoothie. Ne kadar lezzetli olduklarına hoş bir şekilde şaşıracağından eminiz! (Tüm tarifler iki kişiliktir.)

Tatlı bir içecek isteyenler için;

  • 1 su bardağı şekersiz vanilyalı badem sütü
  • 1 su bardağı pişmiş tatlı patates
  • 1 su bardağı donmuş mango
  • 1 su bardağı bebek ıspanak yaprağı
  • Öğütülmüş tarçın
  • Öğütülmüş yer hindistan cevizi
  • Öğütülmüş zencefil

Elma lezzeti

  • 1 su bardağı şekersiz vanilyalı badem sütü
  • 1 bardak elma parçaları
  • 1 bardak armut parçaları
  • 3/4 su bardağı vanilyalı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı kenevir tohumu
  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • Öğütülmüş tarçın

Balkabağı içeceği

  • 1 su bardağı balkabağı
  • 1 su bardağı lahana
  • 1 taze veya dondurulmuş muz
  • 3/4 su bardağı vanilyalı yoğurt
  • 1/2 su bardağı şekersiz vanilyalı badem sütü
  • 1 yemek kaşığı kenevir tohumu
  • Öğütülmüş tarçın

Dondurulmuş sıcak kakao

  • 1 taze veya dondurulmuş muz
  • 1 su bardağı şekersiz vanilyalı badem sütü
  • 1 su bardağı donmuş çilek
  • 1 su bardağı ıspanak yaprağı
  • 1/2 su bardağı sade yoğurt
  • 2 yemek kaşığı kakao tozu
  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • Öğütülmüş tarçın
  • Üzeri için mini çikolata parçaları (isteğe bağlı)

Tüm tariflerde tek yapmanız gereken tüm malzemeleri bir blender ile karıştırmak ve öğün olarak tüketmek. Bu sayede kısa sürede kalori açığı oluşturabilir ve tok hissederek kilo verebilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA