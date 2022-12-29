Bu içecek yağları parçalayıp atıyor! Günde 1 bardak ile hızla eriyeceksiniz...

Hazırlayabileceğiniz en kolay yemek olan smoothie taze veya dondurulmuş sebze ve meyvelerle de hazırlanabilir. Tadını sevmediğiniz ancak sağlıklı olan besinleri tüketmenin de etkili bir yolu olan smoothielerde çeşitli malzemelerin karıştırılmasıyla içecekte olduklarını bile hissetmeyebilirsiniz.

Burak, " Sağlıklı ve dengeli smoothieler , meyve lifi ve yoğurt, fındık veya tohum yağı, kabuklu yemişler, tohumlar veya şekersiz peynir altı suyu veya bezelye proteini gibi bir protein kaynağı dahil olmak üzere üçlü bir doyurucu besin içermelidir ."