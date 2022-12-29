Bu içecek yağları parçalayıp atıyor! Günde 1 bardak ile hızla eriyeceksiniz...

Uzman onaylı bu lezzetli smoothie tarifleri sayesinde kısa sürede incecik olabilirsiniz.
NEDEN ZAYIFLAMAK İÇİN SMOOTHİE ÖNERİLİYOR?
Smoothieler, mükemmel bir hafif yemek ve atıştırmalıktır. Kısa sürede kolayca hazırlanmalarının yanıda oldukça besleyici ve düşük kalorilidir.
Dr. Laura Burak , "Aynı zamanda tok tutan smoothieler kilo verme yolculuğuna çıkmanızda kilit bir faktör olan kan şekerinizi dengelemek için harikalar. Yiyecek seçimlerinizden memnun hissederseniz, onları hayatınızın düzenli bir parçası haline getirme olasılığınız çok daha yüksektir."
Hazırlayabileceğiniz en kolay yemek olan smoothie taze veya dondurulmuş sebze ve meyvelerle de hazırlanabilir. Tadını sevmediğiniz ancak sağlıklı olan besinleri tüketmenin de etkili bir yolu olan smoothielerde çeşitli malzemelerin karıştırılmasıyla içecekte olduklarını bile hissetmeyebilirsiniz.
Burak, " Sağlıklı ve dengeli smoothieler , meyve lifi ve yoğurt, fındık veya tohum yağı, kabuklu yemişler, tohumlar veya şekersiz peynir altı suyu veya bezelye proteini gibi bir protein kaynağı dahil olmak üzere üçlü bir doyurucu besin içermelidir ."
Uzman, soğuk hava ayları için sıcak bir his veren seçeneklerin tercih edilmesini öneriyor ve bu durumu şöyle açıklıyor: "Kabak ve elma, tarçın ve baharatlar ve tabii ki donmuş sıcak çikolata gibi tatları düşünün. Bu, oldukça sağlıklı ve tok tutan seçenekleri kış mevsiminde diyetinize dahil etmek, sağlık ve kilo hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olacaktır."
İşte bu kış kilo vermek için birkaç lezzetli ve sağlıklı smoothie. Ne kadar lezzetli olduklarına hoş bir şekilde şaşıracağından eminiz! (Tüm tarifler iki kişiliktir.)
Tatlı bir içecek isteyenler için;
Elma lezzeti
Balkabağı içeceği
Dondurulmuş sıcak kakao
Tüm tariflerde tek yapmanız gereken tüm malzemeleri bir blender ile karıştırmak ve öğün olarak tüketmek. Bu sayede kısa sürede kalori açığı oluşturabilir ve tok hissederek kilo verebilirsiniz.