Bunca zaman yanlış saklamışız! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

Hemen her gıdanın buzdolabında bekletilmesi konusunda gıda uzmanları, açıldıktan sonra bile bazı gıdaların buzdolabına konulmasına gerek olmadığını belirtiyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise; beş kişiden yalnızca birinin ilk kullanımdan önce ve sonra gıdaların nerede saklanma koşullarını incelediğini gösterdi.
Olgunlaşmamış muzlar ve ananaslar meyve kasesinde, dışarıda kalması gerekirken birçok diğer taze meyve ve sebzenin raf ömrünü uzatmak için buzdolabında saklanması şiddetle tavsiye ediliyor. Sadece tadını daha iyi hale getirmek için pişirmeden veya yemeden önce oda sıcaklığında bekletmeyi unutmayın.
Patates ve soğan ise buzdolabında saklanmaması gereken diğer ürünlerden biri olarak nitelendiriliyor. En çok kullanılan bu iki sebze, ideal olarak bir bez torba içerisinde saklanmalıdır.
Ayrıca buzdolabında da saklanabilse de, ketçap, hardal, soya sosu, zeytinyağı ve turşuları da açıldıktan sonra güneş ışığından koruyarak dolapta saklayabilirsiniz.
Gıda Uzmanı Helen White, yiyecekleri doğru yerde tutmanın daha uzun süre taze kalmalarını yanı sıra tatlarını da daha iyi hale getirdiğini öne sürdü. Örneğin; White, ekmeği buzdolabına koymanın daha çabuk bayatlamasına neden olduğunu bu nedenle dolapta veya ekmek kutusunda saklanması gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca elmalar konusunda uyarıda bulunan White, dışarıda tutulması halinde dokusunda "unlanma" olacağını ve daha taze yapısı için dolapta saklanması gerektiğini belirtti.