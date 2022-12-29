Bunca zaman yanlış saklamışız! Buzdolabına asla girmemesi gereken yiyecekler

Yiyecekleri soğuk ortamda bekletmenin muhafazasını daha iyi hale getirme ve uzun süre dayanmasını sağladığını hepimiz biliyoruz. Fakat bazı gıda uzmanları, buzdolabının her yiyecek için uygun ortam olmadığı konusunda uyarıyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Hemen her gıdanın buzdolabında bekletilmesi konusunda gıda uzmanları, açıldıktan sonra bile bazı gıdaların buzdolabına konulmasına gerek olmadığını belirtiyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise; beş kişiden yalnızca birinin ilk kullanımdan önce ve sonra gıdaların nerede saklanma koşullarını incelediğini gösterdi.

Olgunlaşmamış muzlar ve ananaslar meyve kasesinde, dışarıda kalması gerekirken birçok diğer taze meyve ve sebzenin raf ömrünü uzatmak için buzdolabında saklanması şiddetle tavsiye ediliyor. Sadece tadını daha iyi hale getirmek için pişirmeden veya yemeden önce oda sıcaklığında bekletmeyi unutmayın.