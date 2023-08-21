Bu şekilde uyumak kilo verdiriyor! Metabolizmanın 3 kat hızlanmasını sağlıyor…

Geceleri dinlenirken bile formda kalmanın bilimsel olarak kanıtlanmış 5 yolunu sizler bir araya getirdik. Bu sayede kısa sürede çabasız bir şekilde hayalinizdeki görüntüye kavuşabilirsiniz.
DOĞRU KIYAFETLERLE UYUMAK
Bilim insanları uyurken vücut sıcaklığımızı daha düşük tutmanın, vücudumuzun bizi sıcak tutmak için daha fazla kahverengi yağ üreterek metabolizmamızı hızlandırdığını öne sürüyor. Bu nedenle ince kıyafetlerle uyumak, ve uyuduğunuz ortamı serin tutmak kilo vermede etkili bir yöntem olabilir.
Kahverengi yağ kalori yakarken ısı üretir ve bu da gün içinde metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Serin bir ortamda uyumak aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır ve kalbiniz ve kaslarınız için iyidir.
YETERİNCE UYUMAK
Bir uyku araştırmacısı olan Dr. Richard K. Bogan, tek başına bir uyku süremizin bile kilo vermemize yardımcı olabileceğini söyledi. "Normal vücut hormonları ve bağışıklık sistemi işlevi için uyku gereklidir. Uykusuz veya uykulu bir beyin, aç bir beyindir" dedi. "Bu nedenle zayıf uyku kilo alımına yol açar."
Yetişkin bir kişinin kabaca 7 buçuk ila 9 saat uykuya ihtiyacı olduğunun da altını çizdi.
DOĞRU EGZERSİZİ YAPMAK
Daha fazla kas kütlesine sahip olmak, uyurken bile daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Her gün biraz egzersiz yapmak, özellikle kuvvet antrenmanı, kilo vermenize yardımcı olabilir. Geceleri egzersiz yapmakta zorlanıyorsanız, yatmadan birkaç saat önce yapmayı deneyebilirsiniz.
DAHA SERİN VE KARANLIK BİR ODADA UYUMAK
Bir araştırmaya göre, bir ay boyunca yatak odalarının sıcaklığını 18 derece olarak ayarlayan insanlar, kahverengi yağlarının yaktığı kalori miktarını %42 ve metabolizmalarını %10 artırdı.
Uyurken biraz kilo vermek için gece lambasını da hayatınızdan çıkarmayı deneyin.
Araştırmalar, uyumadan önce ışığın melatonin seviyenizi azalttığını ve eğer ışık açık uyursanız, bunun metabolizmanın sirkadiyen düzenlenmesi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve kilo almaya neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uyumadan önce televizyonunuzu, telefonunuzu ve diğer ışıkları kapatıp dışarıdan gelen ışığı engellemek için karartma perdelerinden faydalanmak kilo vermenize yardımcı olabilir.
PLANLI YEMEK YEMEK
Beslenme uzmanlarına göre yemek ve uyku saatleri her gün aynı programda tutulmalıdır. Beslenme uzmanı Charlotte Harrison, "Vücudumuz, iç saati olan sirkadiyen bir ritimle çalışır. Yemek zamanlarının sirkadiyen ritmimiz üzerinde çok fazla etkisi vardır, bu nedenle yiyecek alımımızı planlamak çok önemlidir."
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER
Metabolizmayı hızlandıran besinler, vücudun enerji üretimini artırmaya yardımcı olan yiyeceklerdir. Bu besinler, termojenik etkilere sahip olabilirler, yani vücut sıcaklığını artırarak enerji harcamasını artırabilirler. İşte metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilecek besinler:
Protein: Protein, sindirimi enerji yoğun bir besin maddesidir ve daha fazla enerji harcamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kas kütlesini artırarak metabolizmanızı destekler.
Biber: Özellikle acı biberlerde bulunan kapsaisin, vücut sıcaklığını artırabilir ve termojenik etki yaratır.
Yeşil Çay: Yeşil çay, kateşin adı verilen bileşenler içerir ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda antioksidanlarla doludur.
Zencefil: Zencefil, sindirim sistemini uyarabilir ve metabolizmayı hızlandırmada yardımcı olabilir.
Su: Vücudun sıvı dengesi kilo vermek için de önemlidir. Çünkü dehidrasyon metabolizmayı yavaşlatabilir. Yeterince su içmek, metabolizma işlevini destekleyebilir.
Yulaf Ezmesi: Yulaf ezmesi lif bakımından zengindir ve tokluk hissini artırarak fazla yemeyi önleyebilir.
Yoğurt: Probiyotik içeren yoğurt, sindirim sistemi sağlığını destekler ve bazı araştırmalar, kilo kaybını teşvik edebileceğini göstermektedir.
Somon ve Diğer Yağlı Balıklar: Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, metabolizmayı artırabilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.
Elma: Elma lif bakımından zengindir ve tokluk hissini artırabilir. Ayrıca, pektin adı verilen bir bileşen içerir, bu da sindirim sistemini doğru çalışmasını destekler.
Baharatlar: Tarçın, zerdeçal, kimyon gibi baharatlar, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle yemeklerinize bu baharatları atarak kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.