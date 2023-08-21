Bu şekilde uyumak kilo verdiriyor! Metabolizmanın 3 kat hızlanmasını sağlıyor…

Uyurken biraz kilo vermek için gece lambasını da hayatınızdan çıkarmayı deneyin.

Bir araştırmaya göre, bir ay boyunca yatak odalarının sıcaklığını 18 derece olarak ayarlayan insanlar, kahverengi yağlarının yaktığı kalori miktarını %42 ve metabolizmalarını %10 artırdı.

DAHA SERİN VE KARANLIK BİR ODADA UYUMAK

Araştırmalar, uyumadan önce ışığın melatonin seviyenizi azalttığını ve eğer ışık açık uyursanız, bunun metabolizmanın sirkadiyen düzenlenmesi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve kilo almaya neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uyumadan önce televizyonunuzu, telefonunuzu ve diğer ışıkları kapatıp dışarıdan gelen ışığı engellemek için karartma perdelerinden faydalanmak kilo vermenize yardımcı olabilir.

PLANLI YEMEK YEMEK

Beslenme uzmanlarına göre yemek ve uyku saatleri her gün aynı programda tutulmalıdır. Beslenme uzmanı Charlotte Harrison, "Vücudumuz, iç saati olan sirkadiyen bir ritimle çalışır. Yemek zamanlarının sirkadiyen ritmimiz üzerinde çok fazla etkisi vardır, bu nedenle yiyecek alımımızı planlamak çok önemlidir."

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER

Metabolizmayı hızlandıran besinler, vücudun enerji üretimini artırmaya yardımcı olan yiyeceklerdir. Bu besinler, termojenik etkilere sahip olabilirler, yani vücut sıcaklığını artırarak enerji harcamasını artırabilirler. İşte metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilecek besinler: