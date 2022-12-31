Diyetisyenden öneri: "Yeni yıla sağlıklı girmenin sırrı bu çayda!"





"ÇEREZ TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN"

Bu gibi özel gecelerde bolca tüketilen konserve ürünleri, çerezler, cipsler, patlamış mısır gibi fazla tuzlu gıdalar ile tuz içerikleri yoğun içeceklerin aşırı tüketiminin kısa sürede kan basıncında yükselmeye yol açabildiğine dikkat çeken Özbay, "Bu durumda ise beyin kanaması sonucu felç hatta daha üzücü sonuçlar görülebiliyor. Bundan dolayı yılbaşı sofralarında bu tarz yiyecek ve içecekleri ölçülü şekilde tüketmek gerekiyor. Hemen her özel gecede olduğu gibi yılbaşı menülerinde de tatlılar, iştahla beklenen yiyecekler arasında geliyor. Fakat yeni yıl gecesinde hamur işi, yoğun şerbetli tatlılar yerine hafif tatlılar veya taze mevsim meyvelerinin tercih edilmesi önem kazanıyor. Dolayısıyla, cevizli kabak, fıstıklı ayva veya armut tatlısının yanı sıra sütlaç veya kazandibi gibi sütlü tatlı seçenekleri gecenin sonu için iyi birer alternatif oluşturmuş oluyor. Yılbaşı akşamı bazen istemeden de olsa doz fazla kaçıyor. Bu durum hazımsızlığa ve pişmanlığa neden olabiliyor. Ancak pratik bir detoks yaparak rahatlamak da mümkün" ifadelerini kullandı.