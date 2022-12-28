“Dünyanın en şişman kadını” ünvanına sahipti! Eşini terk ettikten sonra tam 132 kilo verdi: Bakın nasıl...

Son olarak aralarında geçen bir diyalog ise; ayrılmalarının fitilini ateşledi. Salata siparişi vermesini isteyen kadına, eşi Gareth'in verdiği; "salata ısmarlıyorum, eğer ot yemek istersen bahçeye çıkıp otlayabilirsin" cevabı son nokta oldu.

"SAĞLIKLI YİYECEKLER YERİNE ABUR CUBUR YEMEYE TEŞVİK EDİYORDU" Eşi, kendisinin sağlıklı yiyecekler değil, bunun yerine, sürekli abur cubur yemeye teşvik ediyordu. Zsalynn, kilo vermeye ve sağlığını iyileştirmeye karar verdiğinde aradığı desteği bulamadı. Bu süreçte ayrılmaya karar veren Zsalynn, önemli bir değişime adım attı.