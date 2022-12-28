“Dünyanın en şişman kadını” ünvanına sahipti! Eşini terk ettikten sonra tam 132 kilo verdi: Bakın nasıl...

My 600-lb Life adlı İngiltere'de yayınlanan televizyon programı, kilo verme süreçlerinde kişilerin yaşadıkları deneyimleri ekrana taşıyor. Bu programda "dünyanın en şişman kadını" ünvanına sahip olan Zsalynn önemli bir sürece adımı attı.
Zsalynn Whitworth adlı kadın katıldığında kocasının "kendisini aşağılamasına" rağmen, yaşadığı başarılı kilo verme deneyimini paylaştığında büyük bir ilgi topladı. Zsalynn, programa katıldığında 272 kg'dan daha ağırdı.
"KİLO VERİRKEN ARADIĞI DESTEĞİ BULAMADI"
Eşi Gareth, Zsalynn'den büyük bedene olan ilgisi nedeniyle etkilendiğini itiraf etti. Fakat Zsalynn, kilo vermeye karar verdiğinde aradığı desteğe bulamamıştı.
Son olarak aralarında geçen bir diyalog ise; ayrılmalarının fitilini ateşledi. Salata siparişi vermesini isteyen kadına, eşi Gareth'in verdiği; "salata ısmarlıyorum, eğer ot yemek istersen bahçeye çıkıp otlayabilirsin" cevabı son nokta oldu.
"SAĞLIKLI YİYECEKLER YERİNE ABUR CUBUR YEMEYE TEŞVİK EDİYORDU"
Eşi, kendisinin sağlıklı yiyecekler değil, bunun yerine, sürekli abur cubur yemeye teşvik ediyordu. Zsalynn, kilo vermeye ve sağlığını iyileştirmeye karar verdiğinde aradığı desteği bulamadı. Bu süreçte ayrılmaya karar veren Zsalynn, önemli bir değişime adım attı.
Zsalynn, kocasından ayrıldıktan sonra kızıyla birlikte Teksas'a taşındı ve şimdi her zamankinden daha mutlu. Program süresince gösterdiği adımla, Zsalynn yaklaşık 132 kg vererek hayatına yepyeni bir yol çizdi. Şu an çok daha sağlıklı ve kendine yatırım yaptığı bir hayata sahip olan kadın, değişim sürecindeki yolunda ayrılmamaya kararlı.