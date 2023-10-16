Günde 1 bardak içmek metabolizmayı ateşliyor! Vücutta biriken yağları mum gibi eritip 2 beden birden küçültüyor

Ancak belirli krema/beyazlatıcıların eklenmesinin faydaları olabileceğini de sözlerine ekledi: "Süt ve krema ilavesi protein/yağ ekleyebilir, bu da tokluğa yardımcı olabilir."

Ancak çalışmanın bazı potansiyel sınırlamaları olduğunu da söyledi: "BBu bulguların bir nedenselliği değil, bir ilişkiyi gösterdiğini unutmamak önemlidir. Kahveye şeker ekleyen kişilerin gün boyunca başka şekillerde ilave şeker yeme olasılıkları da daha yüksek olabilir; bu da vücut ağırlığını ve sağlığını etkileyebilir."