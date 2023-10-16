Günde 1 bardak içmek metabolizmayı ateşliyor! Vücutta biriken yağları mum gibi eritip 2 beden birden küçültüyor

Yeni bir çalışma, her gün fazladan kahve içmenin biraz kilo vermenize yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı, ancak kahveyi şekerle tatlandırmaya kalkmayın çünkü bu, tüm sağlık faydalarını hemen ortadan kalkacaktır.
Günde fazladan bir fincan içmek kilonuzu korumanıza yardımcı olabileceğinden, zayıflama yolundakilerin en etkili yöntemlerinden biri de olabilir. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, fazladan bir fincan şekersiz kahve eklemenin dört yıllık bir süre içinde kilo alma riskini azaltabileceğini buldu. Ancak "krema veya süt içermeyen kahve beyazlatıcı" eklendiğinde bile aynı etki gözlenmedi.
Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'nden araştırmacılar, üç grup çalışmasından veri topladı. Araştırma, dört yıllık süreç boyunca kahve tüketim alışkanlıkları ile vücut ağırlığı değişiklikleri arasındaki ilişkiye odaklandı.
Nurses' Health Study (1986-2010), the Nurses' Health Study II (1991-2015) and the Health Professional Follow-up Study (1991-2014) gibi yapılan birçok çalışmadaki her katılımcı, beslenme akışkanlıklarına dair anketleri doldurdu.
Araştırmacılar kafeinli ve kafeinsiz kahve içmeyi ve bunların şekerli, tatlandırıcısız veya kremalı olup olmadığını inceledi. Bulgular, günde ilave bir fincan şekersiz kahvenin, dört yıllık bir süre içinde 0,12 kilogramlık bir düşüşe neden olabileceğini gösterdi.
Ancak sorun şu ki, günlük alım miktarını artıran ve yanında bir çay kaşığı şeker de tüketenler aynı dönemde 0,09 kilogram ekledi. Yani şeker, kahvenin etkilerini terse çevirdi.
Çalışma aynı zamanda aşırı kilolu veya obez olanların ve daha genç yaş grubundakilerin bu ekstra bir bardak kahveden yaşı daha ileri olanlara göre daha fazla yararlandığını da buldu.
Araştırmaya katılmayan bazı beslenme uzmanları bulgulara ilişkin kendi görüşlerinden bahsetti. Diyetisyen Erin Palinski-Wade şunları söyledi: ""Sıcak, düşük kalorili veya kalorisiz içecek alımının arttırılması vücut ağırlığını iyileştirebilir; çünkü sıvıların, özellikle de sıcak sıvıların artması tokluk hissini artırabilir, bu da gün boyunca daha az genel kalori tüketilmesine yol açabilir."
Ancak şekerin tokluk hissi vermeden ekstra kalori kaynağı olabilmesi nedeniyle şeker eklemenin kahveyle ilişkili kilo verme yararını ortadan kaldırabileceği konusunda uyardı.
Ancak belirli krema/beyazlatıcıların eklenmesinin faydaları olabileceğini de sözlerine ekledi: "Süt ve krema ilavesi protein/yağ ekleyebilir, bu da tokluğa yardımcı olabilir."
Ancak çalışmanın bazı potansiyel sınırlamaları olduğunu da söyledi: "BBu bulguların bir nedenselliği değil, bir ilişkiyi gösterdiğini unutmamak önemlidir. Kahveye şeker ekleyen kişilerin gün boyunca başka şekillerde ilave şeker yeme olasılıkları da daha yüksek olabilir; bu da vücut ağırlığını ve sağlığını etkileyebilir."
Diyetisyen-beslenme uzmanı Kim Kulp, çalışmanın, şekerli kahve ile uzun süreli kilo alımı arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor; ancak bu, kahveye eklenen az miktarda şekerin aslında kilo alımına neden olduğunu göstermekten çok farklı olduğunun altını çiziyor.
"Bir çay kaşığı şeker 16 kalori ve sadece 4 gram karbonhidrat içeriyor" dedi.
"Kalorilerdeki bu küçük artışın tek başına kilo almasına neden olması muhtemel değil, ancak güne biraz tatlıyla başlamayı tercih edenler hakkında bize bir şeyler söyleyebilir."
Ayrıca, kahveye şeker eklemenin yanı sıra, bu kişilerin her gün yemeyenlere göre daha fazla şeker yiyip yemediği ve diğer beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi dikkate alınması gereken başka ilişkilerin de olduğunu belirtti.
KAHVENİN ZAYIFLAMAYA ETKİLERİ
Kahve, kilo verme sürecinde bazı faydalar sağlayabilir, ancak bunlar karmaşık ve kişiden kişiye değişebilir. İşte kahve ile kilo verme arasındaki etkileri daha detaylı bir şekilde açıklamak için bazı önemli noktalar:
Metabolizmayı Hızlandırma: Kahvede bulunan kafein, metabolizmanızı hızlandırabilir. Bu, vücudun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu etki kişisel farklılıklara bağlıdır. Bazı insanlar kafeine daha fazla yanıt verirken, diğerleri daha az yanıt verebilir.
İştah Bastırma: Kahve içtikten sonra, bazı insanlar iştahlarının bastırıldığını hissedebilirler. Kafein, beyinde iştahı kontrol eden sinyalleri etkileyebilir. Bu nedenle, kahve içen kişiler yemek yeme isteğini azaltabilir.
Egzersiz Performansını Artırma: Kafein, kısa vadeli enerji artışı sağlayabilir ve bu da egzersiz performansını artırabilir. Daha fazla enerji ile daha yoğun egzersiz yapabilirsiniz, bu da kilo verme sürecinizi olumlu etkileyebilir.
Yağ Oksidasyonunu Artırma: Kafein, yağ hücrelerinin oksidasyonunu artırabilir, yani vücutta daha fazla yağın yakılmasına yardımcı olabilir. Bu da kilo verme sürecinize destek olabilir.
Bu nedenle günde fazladan 1 bardak şekersiz ve sütsüz kahve içmek size kilo verme yolculuğunda önemli bir katkı sağlayabilir. Ancak özellikle kafeine duyarlı kişilerin, kronik hastalıklara sahip olanların ve ilaç kullananların mutlaka öncesinde bir doktora danışması önerillmektedir.