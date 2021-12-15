Hepsi bir arada süper diyet! Tüm yağı yaktıran "güzellik kaynağı" 6 besin

Beslenme sistemine eklemeniz gereken 6 gıda, kalp, kemik veya kas sağlığınızı en üst düzeye çıkararak hem geç yaşlanmayı hem de uzun süre sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlıyor. Bu nedenle hangi gıdanın nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilerek doğru bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. İşte 6 süper gıda…
Keten tohumu
Boyutlarına aldanmayın, bu küçük kahverengi tohumlar oldukça zengin bir besin içeriğine sahip. Omega-3 yağ asidinin yüksek içeriği vücudun doğal yağ üretimini artırır ve cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Kilo kaybını kolaylaştırmak için harika bir süper besindir. Buna ek olarak, kolesterol içermezler, bu nedenle kalbiniz için son derece iyidir. Saç dökülmesi, karşılaştığımız diğer bir yaygın sorundur ve bu tohumlar sağlıklı saçlara sahip olmak için düzenli tüketilmesi besinler arasında yer alıyor.
Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı süper yiyecekler arasında en çok dikkat çekenlerden biri. Bu çok amaçlı yağ, yemek pişirmek, güzellik rutinine eklemek ve akla gelebilecek diğer birçok şey için kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, vücut losyonlarında, yüz kremlerinde bulunan ve hatta cilde uygulanan harika bir nemlendiricidir. Vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir, aynı zamanda diyetinize de oldukça sağlıklı bir katkı sağlar.
Papaya
Turuncu ve sarı renkteki bu meyve, beslenmenize ekleyebileceğiniz başka bir süper besindir. Yüksek papain içeriği ile cilt beyazlatıcı maske, krem ve losyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Papaya, A, C ve E vitaminleri açısından zengindir, bu da papayaların diyabetik kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının önlenmesinde yardımcı olduğu anlamına gelir. Bu meyve, aynı zamanda yağ yakım sürecini de hızlandırarak kolaylıkla kilo vermenizi sağlar. Papaya suyu, adet döngüsünü normalleştirmeye yardımcı olabileceğinden, düzensiz adet döngüsü olan kadınlar için oldukça faydalıdır. Son olarak, bağışıklığınızı da geliştirmek için harika bir kaynaktır.
Kinoa
Cildinizin ihtiyaç duyduğu "güzellik kaynağı" olarak bilinen kinoa, hem kolajen üretimine yardımcı olur hem de cildi daha elastik ve sağlıklı hale getirir. Kinoa, aynı zamanda en sağlıklı tohumlardan biri olarak tokluk hissini artırır ve böylece vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sağlarken kilo vermenizi de kolaylaştırır. Cildinizin kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri vb. gibi yaşlanma belirtileriyle savaşmasına yardımcı olur. Bir başka önemli faydası da sivilcelerle bir savaşmanıza yardımcı olan sebum düzenleyici özelliğidir.
Aloe Vera
Hindistan cevizi kadar şaşırtıcı olan Aloe Vera, çok amaçlı gıdaların arasında en çok dikkat çeken bir diğeridir. Bitkinin iç kısmından çıkarılan jel, oldukça etkili bir yapıya sahiptir. Cilt sorunları, akne, yara izi ve güneş yanığı tedavisinde çeşitli ürünlerde kullanılır. Aloe Vera jeli, cildin dokusunu iyileştirmek ve yaşlanmayı yavaşlatmak için bağımsız bir ürün olarak bile kullanılabilir. Aloe Vera suyunun içilmesi kabızlık ve mide ekşimesinin tedavisine yardımcı olur, ayrıca temiz cilt ile birlikte sindirime fayda sağlar.
Zeytinyağı
Sağlıklı bir zeytinyağı tüketiminin yerini hiçbir şey tutamaz. Kan şekeri seviyesini yönetmekten kolesterol, kalp, göğüs veya sindirim sorunları riskini azaltmaya kadar, sızma zeytinyağı hemen her derde şifa bir besin kaynağı olarak biliniyor. Üstelik sağlıklı bir yağ olması sayesinde diyette de kilo almanızın önüne geçerek doğru bir yağ yakma sürecini hızlandırır. Yüzyıllardır en önemli yağ kaynaklarından biri olan zeytinyağı, sadece yemeğinize sağlıklı bir lezzet katmakla kalmaz, güzellik rutininizin bir parçası olarak da kullanılabilir. Doğal olarak, nemlendirici özelliklerin yanı sıra yaşlanma karşıtı antioksidanlarla doludur. Zeytinyağı, saçınızı veya tırnaklarınızı nemlendirmekten dudak peelinginde kullanmaya kadar her türlü doğal bakım rutininde vazgeçilmezlerden biridir.