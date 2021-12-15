Hepsi bir arada süper diyet! Tüm yağı yaktıran "güzellik kaynağı" 6 besin

Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu zengin vitamin ve mineralleri bol miktarda içeren bazı gıdalar, yaşam kalitesini büyük oranda artırır. Bu nedenle hangi besinlerin beslenme düzeninde yer alıp almadığı konusu da büyük önem taşır. Fakat çok fazla tüketmediğimiz bazı besinler, aslında tüm bedeninizde büyük etkiler oluşturabilir. Kısa sürede yağ kaybederek sağlıklı kilo vermenizi sağlayan bu besinleri inceleyebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:38

Beslenme sistemine eklemeniz gereken 6 gıda, kalp, kemik veya kas sağlığınızı en üst düzeye çıkararak hem geç yaşlanmayı hem de uzun süre sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlıyor. Bu nedenle hangi gıdanın nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilerek doğru bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz. İşte 6 süper gıda…

Keten tohumu Boyutlarına aldanmayın, bu küçük kahverengi tohumlar oldukça zengin bir besin içeriğine sahip. Omega-3 yağ asidinin yüksek içeriği vücudun doğal yağ üretimini artırır ve cildin nemli kalmasına yardımcı olur. Kilo kaybını kolaylaştırmak için harika bir süper besindir. Buna ek olarak, kolesterol içermezler, bu nedenle kalbiniz için son derece iyidir. Saç dökülmesi, karşılaştığımız diğer bir yaygın sorundur ve bu tohumlar sağlıklı saçlara sahip olmak için düzenli tüketilmesi besinler arasında yer alıyor.

Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı süper yiyecekler arasında en çok dikkat çekenlerden biri. Bu çok amaçlı yağ, yemek pişirmek, güzellik rutinine eklemek ve akla gelebilecek diğer birçok şey için kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, vücut losyonlarında, yüz kremlerinde bulunan ve hatta cilde uygulanan harika bir nemlendiricidir. Vitaminler, mineraller ve lif bakımından zengindir, aynı zamanda diyetinize de oldukça sağlıklı bir katkı sağlar.

Papaya Turuncu ve sarı renkteki bu meyve, beslenmenize ekleyebileceğiniz başka bir süper besindir. Yüksek papain içeriği ile cilt beyazlatıcı maske, krem ve losyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Papaya, A, C ve E vitaminleri açısından zengindir, bu da papayaların diyabetik kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının önlenmesinde yardımcı olduğu anlamına gelir. Bu meyve, aynı zamanda yağ yakım sürecini de hızlandırarak kolaylıkla kilo vermenizi sağlar. Papaya suyu, adet döngüsünü normalleştirmeye yardımcı olabileceğinden, düzensiz adet döngüsü olan kadınlar için oldukça faydalıdır. Son olarak, bağışıklığınızı da geliştirmek için harika bir kaynaktır.

Kinoa Cildinizin ihtiyaç duyduğu "güzellik kaynağı" olarak bilinen kinoa, hem kolajen üretimine yardımcı olur hem de cildi daha elastik ve sağlıklı hale getirir. Kinoa, aynı zamanda en sağlıklı tohumlardan biri olarak tokluk hissini artırır ve böylece vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sağlarken kilo vermenizi de kolaylaştırır. Cildinizin kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri vb. gibi yaşlanma belirtileriyle savaşmasına yardımcı olur. Bir başka önemli faydası da sivilcelerle bir savaşmanıza yardımcı olan sebum düzenleyici özelliğidir.

Aloe Vera Hindistan cevizi kadar şaşırtıcı olan Aloe Vera, çok amaçlı gıdaların arasında en çok dikkat çeken bir diğeridir. Bitkinin iç kısmından çıkarılan jel, oldukça etkili bir yapıya sahiptir. Cilt sorunları, akne, yara izi ve güneş yanığı tedavisinde çeşitli ürünlerde kullanılır. Aloe Vera jeli, cildin dokusunu iyileştirmek ve yaşlanmayı yavaşlatmak için bağımsız bir ürün olarak bile kullanılabilir. Aloe Vera suyunun içilmesi kabızlık ve mide ekşimesinin tedavisine yardımcı olur, ayrıca temiz cilt ile birlikte sindirime fayda sağlar.