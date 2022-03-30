Her zaman en iyisi! Hadise zayıflık sırrını 4 malzemeli bu küre borçlu

Hadise, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın gözde sanatçılarından biri. Güzelliği ile de dikkat çeken ünlü yıldız, hiç değişmeyen formunu, basit ama etkili bir alışkanlığa borçlu. Günlük hayatını spor ve beslenme konusunda dikkatli bir şekilde planlamasının yanı sıra hareketli bir yaşamı da bulunuyor. Bu sayede formunu koruyan Hadise, sabah saatlerinde tükettiği bir karışımla en iyi sonuçları elde etmeyi başarıyor. Tüm bu besinleri tüketmeden önce alerjik reaksiyon vb. risklere karşı mutlaka öncelikle bir uzmana danışmanız gerekir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:09

Metabolizma, herkeste farklı işlerlik gösteren ve kişisel bir hıza sahip olan önemli bir yapım ve yıkım süreci. Hadise ise, tükettikleri sayesinde bu süreci en iyi şekilde planlamayı başarıyor. Kayısının sindirimi kolaylaştıran içeriği, maydanozun ise ödem atan ve vücuttaki süreci hızlandıran etkisi ile oldukça etkili bir kür hazırlıyor. İşte bu kür ile ilgili tüm merak edilenler…

HER ŞEY BİR SİSTEME BAĞLI Diyetisyenin tavsiyelerine göre hareket eden ünlü şarkıcı, günde 2 öğün beslenerek kendine uygun bir düzen oluşturmuş durumda. Özellikle aralıklı oruç sistemine benzer olan bu öğünlerde tükettiklerine de dikkat ederken hayatından egzersizi de eksik etmiyor. Bu düzenli yaşam stili, Hadise'nin istediği sağlıklı bedeni sürdürmesine zemin hazırlarken aynı zamanda daha dinç hissederek sahnelerde gördüğümüz enerjisini de sürdürmesini sağlıyor.