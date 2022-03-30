Her zaman en iyisi! Hadise zayıflık sırrını 4 malzemeli bu küre borçlu

Metabolizma, herkeste farklı işlerlik gösteren ve kişisel bir hıza sahip olan önemli bir yapım ve yıkım süreci. Hadise ise, tükettikleri sayesinde bu süreci en iyi şekilde planlamayı başarıyor. Kayısının sindirimi kolaylaştıran içeriği, maydanozun ise ödem atan ve vücuttaki süreci hızlandıran etkisi ile oldukça etkili bir kür hazırlıyor. İşte bu kür ile ilgili tüm merak edilenler…
HER ŞEY BİR SİSTEME BAĞLI
Diyetisyenin tavsiyelerine göre hareket eden ünlü şarkıcı, günde 2 öğün beslenerek kendine uygun bir düzen oluşturmuş durumda. Özellikle aralıklı oruç sistemine benzer olan bu öğünlerde tükettiklerine de dikkat ederken hayatından egzersizi de eksik etmiyor.
Bu düzenli yaşam stili, Hadise'nin istediği sağlıklı bedeni sürdürmesine zemin hazırlarken aynı zamanda daha dinç hissederek sahnelerde gördüğümüz enerjisini de sürdürmesini sağlıyor.
METABOLİZMASINI CANLANDIRAN O KÜR
Akşam 7'den itibaren herhangi bir şey yemediği de biliniyor. Bu sayede gün içerisindeki yediklerini sindirmek için vücuduna zaman tanıması, daha hafif bir akşam geçirmesini de olanaklı kılıyor. Sabah saatlerinde ise kendisi için hazırladığı kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımı sayesinde hem sindirimini düzenliyor hem de tarçının ve elmanın kan şekerini dengede tutmasını sağlayarak ani açlık krizlerine karşı kendini koruma altına alıyor. Üstelik bu karışım, metabolizmasını da hızlandırarak daha hızlı bir yakım sürecini de tetikliyor.
Haftanın sadece 1 gününü 'ödül günü' olarak geçirdiğini, o gün istediği her şeyi tükettiği öğrenildi. Hadise, diyetisyen için 20 bin lira öderken, spor hocası için de 10 bin lira kadar bir ödeme yaptığı öğrenildi.