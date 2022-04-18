Hızla kilo verdiriyor! Günde 2 adet yetiyor…

Her sabah 2 adet tüketerek sağlığınız üzerinde olumlu etkilerini kolayca görebileceğiniz kayısı, neredeyse tüm rahatsızlıklarla mücadele ediyor. Özellikle kilo vermek isteyenlerin gözdesi olan bu meyve bakın başka ne yararlar sağlıyor…

1 adet kayısı ortalama 14 kaloriye denk gelmektedir. 100 gramında ise 2 gram gibi yüksek bir lif miktarı bulunmaktadır. Ayrıca, içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde pek çok hastalıkla savaşır, kilo kaybına yardımcı olmaktan kanserle savaşmaya sayısız yararı bulunmaktadır.

Kilo vermek isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize ve iştahınızın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır, ihtiyacınız olan şeker alımını da sağlar.

Lifli beslenmenin bağırsakların düzgün çalışmasında da büyük önemi bulunmaktadır. Düzenli olarak kayısı tüketmek, bağırsaklarda oluşan her türlü problemin giderilmesine katkıda bulunur. Bu sayede kabızlık ve şişkinlik gibi şikayetlerin de önüne geçer.