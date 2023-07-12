Metabolizma hızını 11 kat artırıyor! Kahveyi bu şekilde içmek mum gibi erimeyi sağlıyor…

Uzmanlar ise kahvenin düzenli egzersiz ve besleyici öğünlerle birlikte tüketilmesinin kilo vermeyi kolaylaştırabileceğini söylüyor.
Kahve, çoğumuzun vazgeçilmezi oldukça popüler ve bir o kadar da sağlıklı bir içecektir.
Birçoğu kafeinli içeceği sabahları enerji seviyelerini artırmanın bir yolu olarak tüketirken, bunun dışında bazı yararları da bulunmaktadır.
Beslenme uzmanı David Wiener, kahvenin kilo vermeye nasıl yardımcı olabileceğini anlattı.
Bazı araştırmalar, kafeinin metabolizma hızınızı yaklaşık yüzde üç ila 11 artırabileceğini kanıtladığını söyleyen uzman ve metabolizma hızınız ne kadar yüksekse, yağ yakmanız ve dolayısıyla kilo vermenizin de o kadar kolay olacağının altını çizdi.
Ancak sabahları kahve içmenin yanı sıra beslenmede değişiklikler yapmanın da sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo verme süreci için gerekli olduğunu söyledi.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition'da yayınlanan bir çalışma, 600'den fazla katılımcıda kahve tüketimi ile kilo kaybı arasındaki bağlantıyı inceleyen mevcut 13 çalışmayı analiz etti.
Ne kadar çok kafein tüketilirse, vücut kitle indeksinde, yağ kütlesinde ve ağırlıkta o kadar fazla azalma oldu. Genel olarak, mevcut meta-analiz, kafein alımının kilo, vücut kitle indeksi ve vücut yağını azaltabileceğini gösterdiği sonucuna varıldı.
KAHVE İÇERKEN UYKU DÜZENİNE DİKKAT
Ancak Uzman Wiener, bazı durumlarda kafeinin uyku üzerindeki etkisinin aslında tam tersi bir etkiye sahip olabileceği konusunda uyardı.
"Ayrıca kafein ve uykusuzluğun kilo alımı üzerindeki etkileri üzerine bazı araştırmalar yapıldı ve kafein içenleden daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olanların, uyku sorunları yaşayanlar olduğu belirlendi. Çünkü kilo vermede uyku en önemli faktörlerden biridir" dedi.
Bu nedenle uzmanlar kilo vermek için kahve içmeyi hedefleyenlerin mutlaka kahveyi sabah kalktıklarında içmelerini öneriyor. Bu sayede kafeinin etkileri akşama kadar azalma göstereceğinden uyku sorunu da yaratmayarak sadece faydalarından yararlanılabileceğini belirtiyorlar.
HER GÜN KAHVE İÇİLMELİ Mİ?
Uzman, "Kilo vermeye çalışıyorsanız, gününüze yeterince egzersiz ve besleyici yemekler de dahil ettiğiniz sürece her gün kahve içmek sorun yaratmaz" diyor.
"Herhangi bir kilo verme yolculuğunda her gıdayı ölçülü olarak almak önemlidir, bu nedenle her gün bir fincan kahve içmek bir probleme neden olmaz."
"Ancak, bir tür kalp rahatsızlığınız varsa, tansiyonunuzu yükseltebileceği için her gün kahve içmenizi önermem."
KAHVE NE KADAR GÜVENLİ?
Uzman Weiner, çok fazla kafeinin olumsuz bir etkisi olabileceği konusunda uyardı.
"Kilo vermeye çalışıyorsanız, önerilen 400 mg kafein sınırını aşmadığı sürece istediğiniz kadar kahve tüketebilirsiniz. Aksi takdirde bu olumsuz etkilere neden olabilir ve sağlığınıza zarar verebilir" tavsiyesinde bulundu.
"Ancak, kahvenin tek kafein kaynağı olmadığını unutmamak ve farkında bile olmadan çaylar, enerji içecekleri ve gazlı içecekler aracılığıyla da kafeiin aldığınızı unutmamak önemlidir."
EN İDEAL KAHVE HANGİSİ?
Kilo vermek istiyorsanız, kahveye potansiyel olarak kalori açısından zengin ekstralar eklememek önemlidir.
"Kilo vermek için en iyi kahve türü krema, şeker, şurup vb. ekler içermeyenlerdir. Hatta bu malzemelerden çok fazla eklemek, kahvenin antioksidan ve antienflamatuar etkilerinin yok olmasına yol açabilir."
"Şekersiz şuruplar, az yağlı süt ve doğal şeker alternatiflerini tercih etmek, sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra kilo vermenize yardımcı olacak en iyi kahve türleri olacaktır."