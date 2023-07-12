Metabolizma hızını 11 kat artırıyor! Kahveyi bu şekilde içmek mum gibi erimeyi sağlıyor…

"Ayrıca kafein ve uykusuzluğun kilo alımı üzerindeki etkileri üzerine bazı araştırmalar yapıldı ve kafein içenleden daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olanların, uyku sorunları yaşayanlar olduğu belirlendi. Çünkü kilo vermede uyku en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Bu nedenle uzmanlar kilo vermek için kahve içmeyi hedefleyenlerin mutlaka kahveyi sabah kalktıklarında içmelerini öneriyor. Bu sayede kafeinin etkileri akşama kadar azalma göstereceğinden uyku sorunu da yaratmayarak sadece faydalarından yararlanılabileceğini belirtiyorlar.