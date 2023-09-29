Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor! Bitmek bilmeyen iştahı kapatıyor: Bir bardak için şakır şakır yağ yakacaksınız…

Ispanak, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin sağlıklı bir besindir. Ancak doğrudan salatalarda ya da yemek olarak tüketmeniz gerekmez. Taze ıspanağın suyunu sıkmak bu yeşil sebzenin tadını çıkarmanın etkili ve kolay bir yoludur. Sadece kilo vermenize destek olmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli sağlık yararları da bulunur.
KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR
Ispanak suyu, kilo verme sürecinde yardımcı olabilecek sağlıklı bir içecektir. İspanak düşük kalorili bir sebzedir ve birçok besin maddesi içerir. İspanak suyu, vücudu temizler, sindirimi düzenler ve sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecine katkıda bulunabilir.
Düşük Kalorili: İspanak suyu, düşük kalori içerir ve bu nedenle aç kalmadan daha az kalori almanıza yardımcı olabilir.
Lif İçeriği: İspanak, lif bakımından zengindir ve bu da tokluk hissini artırabilir. Tok hissetmek, daha az yemek yemenize ve dolayısıyla kilo kaybına katkıda bulunabilir.
Besleyici: İspanak, birçok önemli besin maddesi içerir, özellikle A vitamini, C vitamini, demir ve kalsiyum. Bu besin maddeleri vücudunuzun sağlığını desteklerken, kilo verme sürecinizde enerji seviyelerinizi yükseltebilir.
Sindirim Desteği: İspanak, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve bu da kilo verme sürecinizde önemlidir.
ZENGİN ANTİOKSİDAN DEPOSU
Ispanak suyu içmek antioksidan alımınızı artırmanın harika bir yoludur. Antioksidanlar serbest radikaller adı verilen kararsız molekülleri nötralize ederek sizi oksidatif strese ve kronik hastalıklara karşı korur.
Özellikle ıspanak, lutein, beta karoten, kumarik asit, violaksantin ve ferulik asit antioksidanları açısından iyi bir kaynaktır. 8 kişi üzerinde yapılan 16 günlük küçük bir çalışmaya göre, günde 240 mL ıspanak içmek DNA'daki oksidatif hasarı önledi.
GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Ispanak suyu, sağlıklı görmeyi sürdürmek için gerekli iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin ile yüklüdür. Bazı araştırmalar, bu bileşiklerin, ilerleyici görme kaybına neden olabilen yaygın bir durum olan yaşa bağlı makula dejenerasyonuna karşı korunmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor.
Altı çalışmanın gözden geçirilmesi, artan zeaksantin ve lutein alımını, göz merceğini bulandıran ve bulanıklaştıran bir göz rahatsızlığı olan katarakt riskinin azalmasıyla ilişkilendirdi. Üstelik ıspanak suyunda göz sağlığı açısından önemli olan A vitamini de yüksektir. Bu vitaminin eksikliği göz kuruluğuna ve gece körlüğüne neden olabilir.
Kesin miktar, ne kadar su kullandığınıza ve başka malzemeler ekleyip eklemediğinize bağlı olarak değişse de, 4 bardak (120 gram) çiğ ıspanağın suyunu sıkmak genellikle yaklaşık 1 bardak (240 mL) meyve suyu üretir. Buna karşılık, bu miktardaki meyve suyu, A vitamini için Günlük Değerin (GD) yaklaşık %63'ünü sağlar.
KANSER HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU ENGELLER
Daha fazla insan araştırması gerekli olmasına rağmen, bazı çalışmalar ıspanaktaki bazı bileşiklerin kanser hücresi büyümesiyle mücadeleye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Farelerde yapılan 2 haftalık bir çalışmada ıspanak suyu, kolon kanseri tümörlerinin hacmini %56 oranında azaltmıştır.
Başka bir çalışma, bir ıspanak bileşiği olan monogalaktosil diasilgliserolün (MGDG), pankreas kanseri hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisinin etkilerini arttırdığını gösterdi. Ayrıca insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, daha fazla yeşil yapraklı sebze yemenin akciğer ve kolorektal gibi birçok kanser türünde riskinizi azalttığını gösteriyor.
KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
Ispanak suyu, kan damarlarınızı genişletmeye yardımcı olabilecek bir tür bileşik olan doğal olarak oluşan nitratlar bakımından yüksektir. Bu da kan basıncını düşürebilir ve kan akışını hızlandırabilir. 27 kişiyle yapılan 7 günlük bir çalışma, günlük ıspanak çorbası içmenin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kan basıncını ve arteriyel sertliği azalttığını buldu.
Başka bir küçük çalışmada, nitrat açısından zengin ıspanak yiyen 30 kişide daha düşük sistolik kan basıncı (en yüksek okuma sayısı) ve nitrik oksit durumunda iyileşme görüldü. Bir bardak (240 mL) ıspanak suyu aynı zamanda idrar yoluyla atılan sodyum miktarını kontrol ederek kan basıncını düzenlemede rol oynayan bir mineral olan potasyum için günlük ihtiyacınızın %14'ünden fazlasını içerir.
ISPANAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?
Malzemeler:
Yapılışı:
Taze ıspanak yapraklarını iyice yıkayın ve köklerini kesin. Kir ve toprak kalıntılarını temizleyin. Ispanak yapraklarını bir mikser veya blender kabına koyun. Üzerine yaklaşık 1 su bardağı su ekleyin. Ispanak yapraklarını suyla birlikte iyice karıştırın. Karışımın pürüzsüz olması için blender veya mikseri kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz, ıspanak suyunuzu tatlandırmak için limon suyu ve bal gibi doğal tatlandırıcıları ekleyebilirsiniz. Bu adım tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Ispanak suyunuzu daha berrak hale getirmek isterseniz, bir süzgeç veya tülbent kullanarak suyu süzebilirsiniz. Ancak bu adım isteğe bağlıdır ve ıspanak suyunun lif içeriğini azaltabilir. İspanak suyunuzu buzdolabında soğutabilir veya üzerine buz küpleri ekleyebilirsiniz. Daha sonra soğutulmuş veya buzlu olarak tüketebilirsiniz.
Ispanak suyu, taze ve sağlıklı bir içecektir. İsteğe bağlı olarak diğer yeşil yapraklı sebzeler veya meyvelerle de karıştırabilirsiniz. Sağlığınıza katkıda bulunmak, kilo vermek ve günlük sebze alımınızı artırmak için bu içeceği düzenli olarak tüketebilirsiniz.
ISPANAK SUYU İÇMEDEN ÖNCE
Ispanak suyunun bazı faydaları olmasına rağmen dikkate alınması gereken birkaç dezavantajı vardır. Yeni başlayanlar için mevcut araştırmaların çoğu ıspanağın suyuna değil kendisine odaklanıyor. Bu nedenle meyve suyuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ek olarak, meyve suyu sıkma, lifin çoğunu ıspanaktan uzaklaştırır ve bu da bazı faydalarını azaltabilir.
Araştırmalar, lifin kan şekeri kontrolünü, kilo kaybını, kan basıncını ve kolesterol düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca hemoroit, kabızlık, asit reflü ve divertikülit gibi çeşitli sindirim bozukluklarına karşı da koruma sağlayabilir. Ispanak da aynı şekilde yüksek miktarda K vitamini içerir ve bu vitaminin büyük bir kısmı varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız günlük rutininize ıspanak suyunu eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışın.