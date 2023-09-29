Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor! Bitmek bilmeyen iştahı kapatıyor: Bir bardak için şakır şakır yağ yakacaksınız…

Kesin miktar, ne kadar su kullandığınıza ve başka malzemeler ekleyip eklemediğinize bağlı olarak değişse de, 4 bardak (120 gram) çiğ ıspanağın suyunu sıkmak genellikle yaklaşık 1 bardak (240 mL) meyve suyu üretir. Buna karşılık, bu miktardaki meyve suyu, A vitamini için Günlük Değerin (GD) yaklaşık %63'ünü sağlar.

KANSER HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU ENGELLER

Daha fazla insan araştırması gerekli olmasına rağmen, bazı çalışmalar ıspanaktaki bazı bileşiklerin kanser hücresi büyümesiyle mücadeleye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Farelerde yapılan 2 haftalık bir çalışmada ıspanak suyu, kolon kanseri tümörlerinin hacmini %56 oranında azaltmıştır.

Başka bir çalışma, bir ıspanak bileşiği olan monogalaktosil diasilgliserolün (MGDG), pankreas kanseri hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisinin etkilerini arttırdığını gösterdi. Ayrıca insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, daha fazla yeşil yapraklı sebze yemenin akciğer ve kolorektal gibi birçok kanser türünde riskinizi azalttığını gösteriyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Ispanak suyu, kan damarlarınızı genişletmeye yardımcı olabilecek bir tür bileşik olan doğal olarak oluşan nitratlar bakımından yüksektir. Bu da kan basıncını düşürebilir ve kan akışını hızlandırabilir. 27 kişiyle yapılan 7 günlük bir çalışma, günlük ıspanak çorbası içmenin, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında kan basıncını ve arteriyel sertliği azalttığını buldu.

Başka bir küçük çalışmada, nitrat açısından zengin ıspanak yiyen 30 kişide daha düşük sistolik kan basıncı (en yüksek okuma sayısı) ve nitrik oksit durumunda iyileşme görüldü. Bir bardak (240 mL) ıspanak suyu aynı zamanda idrar yoluyla atılan sodyum miktarını kontrol ederek kan basıncını düzenlemede rol oynayan bir mineral olan potasyum için günlük ihtiyacınızın %14'ünden fazlasını içerir.

ISPANAK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

Taze ıspanak yaprakları (yaklaşık 2-3 su bardağı)

Su (yaklaşık 1 su bardağı)

Limon suyu (isteğe bağlı)

Bal (isteğe bağlı, tatlandırmak için)

Buz küpleri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Taze ıspanak yapraklarını iyice yıkayın ve köklerini kesin. Kir ve toprak kalıntılarını temizleyin. Ispanak yapraklarını bir mikser veya blender kabına koyun. Üzerine yaklaşık 1 su bardağı su ekleyin. Ispanak yapraklarını suyla birlikte iyice karıştırın. Karışımın pürüzsüz olması için blender veya mikseri kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz, ıspanak suyunuzu tatlandırmak için limon suyu ve bal gibi doğal tatlandırıcıları ekleyebilirsiniz. Bu adım tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Ispanak suyunuzu daha berrak hale getirmek isterseniz, bir süzgeç veya tülbent kullanarak suyu süzebilirsiniz. Ancak bu adım isteğe bağlıdır ve ıspanak suyunun lif içeriğini azaltabilir. İspanak suyunuzu buzdolabında soğutabilir veya üzerine buz küpleri ekleyebilirsiniz. Daha sonra soğutulmuş veya buzlu olarak tüketebilirsiniz.

Ispanak suyu, taze ve sağlıklı bir içecektir. İsteğe bağlı olarak diğer yeşil yapraklı sebzeler veya meyvelerle de karıştırabilirsiniz. Sağlığınıza katkıda bulunmak, kilo vermek ve günlük sebze alımınızı artırmak için bu içeceği düzenli olarak tüketebilirsiniz.