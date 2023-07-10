Türk kahvesinin içine bir kaşık ekleyin! Sabahları içince neredeyse 5 beden inceltiyor, şekeri dengeliyor...

Hem kahvenizin tadını lezzetlendirecek hem de zayıflamanızı kolaylaştıracak o karışım ise şöyle…
Çalışmalar, sabah kahvenize tarçın eklemenin, vücudun metabolizmasını hızlandırarak kilo kaybını artırmaya yardımcı olabileceğini ve bu da yağların daha hızlı yakılmasına yardımcı olduğunu bulmuştur. Ayrıca iştahınızı azaltabilir, bu da sağlıklı bir diyete bağlı kalmanızı ve sağlıksız atıştırmalıklar için istek duymanıza karşı koymanızı kolaylaştırır. Tarçının antienflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya da yardımcı olabilir, bu da daha iyi bir genel sağlığa sahip olmanızı sağlayabilir.
ZAYIFLATAN KAHVELİ İÇECEK
Tek ihtiyacınız olan Türk kahvesi, su ve bir çay kaşığı tarçın.
Cezvenin içerisine bir kahve bardağı su, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyin. Ardından ısınıp köpürene kadar pişirin ve bardağa alıp tüketin. Bu içeceği sabahları tüketmek metabolizmanızı hızlandıracağı gibi şekerinizi de dengeleyerek gün boyunca şeker yeme isteğinizi bastıracaktır.
NEDEN KAHVENİZE TARÇIN EKLEMELİSİNİZ?
ANTİOKSİDAN DEPOSUDUR
Antioksidanlar genellikle meyveler ve diğer birçok gıda ile ilişkilendirilir, ancak tarçın şaşırtıcı miktarda zengin antioksidan içerir. Tarçın, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle iyi bir baharattır.
İŞTAHINIZI AZALTIR
Kahve açlığınızı bastırırken, her sabah fincanınıza biraz tarçın da ekleyerek tatlı ihtiyacınızı bastırabilirsiniz. Tarçın, insülini stabilize ettiği ve seviyelerin ani yükselmesini engellediği için (açlığımıza neden olan bir faktördür) iştahı durdurur.
YÜKSEK KAN ŞEKERİNDEN KORUR
Kahvenizi tatlı içmeyi tercih ediyorsanız, tarçın şeker yerine daha sağlıklı bir seçimdir.
Tarçın size o tatlı lezzeti vermenin yanı sıra şekerin getireceği kalorileri ve zararlı etkileri tamamen önleyecektir.
Ek olarak tarçın, yemekten sonra kan şekeri artışlarını yavaşlatarak, vücudun insülin etkinliğini artırarak ve dokularda ve eklemlerde iltihaplanmayı önleyerek tüm vücudunuza da fayda sağlar.
VİTAMİN VE MİNERALLERLE DOLUDUR
Tarçın baharatlar arasında en yararlı seçeneklerden biridir. Sadece bir çorba kaşığı tarçın 4 gram lif içerir. Günlük almanız gereken manganezin %68'ini, kalsiyumun %8'ini, demirin %4'ünü ve günlük K vitamini ihtiyacınızın %3'ünü karşılar.
KAHVENİN TADINI GÜZELLEŞTİRİR
Tarçını doğrudan tattığınızda acı bir tadı olduğunu düşünebilirisiniz. Ancak yiyecek ve içeceklere eklendiğinde lezzeti tamamen değişir.
Kahvenize tarçın eklemek, tadını daha iyi hale getirecektir. Bu sayede şeker kullanmadan sağlıklı bir şekilde kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz.
İster bir veya iki çay kaşığı baharatla karıştırın veya fincanınıza bir çubuk tarçın ekleyin, her iki yöntem de tatlı bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.
HASTALIKLARDAN KORUR
Biraz tarçın tüketmek, boğaz ağrısı, sinüs sorunları ve hatta alerjileri önlenmesine yardımcı olabilir. Tarçının birçok antioksidanı bakterilerin büyümesini durdurur, kolesterolü düşürür ve genel olarak vücudu sağlıklı tutar.
BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Sabah kahvenizdeki kafein beyninizi uyandırma görevini görürken, içerisine tarçın eklemek de beyninizin bilişsel işlemesini iyileştirecek ve beyin fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde çalışmaya teşvik edecektir.
Basit bir şekilde tarçın koklama eyleminin bile işleme becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olduğu, sindirilmesinin ise daha da faydalı olduğu kanıtlanmıştır.
ENERJİ VERİR
Sabah kahvenize tarçın eklemek, kafeinli kahve ile birleştirildiğinde size ihtiyacınız olan ekstra enerjiyi verebilir. Tarçın iki iş yapar; kan şekeri seviyelerini sabit tutar ve aynı zamanda enerji seviyenizi dengeler.