Uzmanından ezberleri bozan formül! Sıkı diyet yapmadan göbeğinizi birkaç haftada 5 cm inceltiyor...

Abraham Khodadi adlı bir eczacıya göre; katı bir diyet yapmadan da hızla kilo vermek mümkün. Güvenilir bir ipucuyla rahatça kilo verilebileceğini söyleyen Khodadi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
"BİR HAFTADA GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULABİLİRSİNİZ"
Sosyal medyada tıbbi bilgiler paylaşan Abraham Khodadi, kilo vermeye dair verdiği ipuçlarıyla takipçilerinin son dönemlerde büyük ilgisini çekti. "Bir haftada göbek yağlarından nasıl kurtuluruz?" diye sorduğu bu videoda; en büyük ipucunun "eller" olduğunu söyledi.
Her gün üç öğün yenmesini tavsiye eden Khodadi, ellerini yiyecekler gruplarını porsiyonlara ayırmak için kullandığını belirtti.
"PORSİYON KONTROLÜ ELLERİNİZDE OLACAK!"
Karbonhidratlar konusunda; günlük olarak "bir yumruğunuzun" büyüklüğünde porsiyon tavsiye etti. Proteinler ise; her gün bir "avuç içi" kadar olmalı ve yağsız olmasına dikkat edilmeli. Proteinlerin yanına ise; her "bir avuç" pişmiş sebze veya salata eklemek gerekiyor.
Oldukça basit ve pratik olarak değerlendirdiği bu yöntem Khodadi'ye göre; en kolay diyet planı düşündüğünüzden çok daha etkili bir sonuç elde edebilmenizin de formülü.
"BELİNİZ 5 CM'E KADAR İNCELEBİLİR"
Khodadi, altı haftadan sonra uygulanabilecek olan bu yöntemin; tehlikeli iç organ yağlanmasını %14'e kadar düşürebileceğini, kiloyu ise büyük oranda azaltabildiğini belirtit.
Ayrıca kan basıncını da düşüren bu diyet, tansiyonu dengeliyor ve kolesterolü düşürebiliyor. Herhangi ek bir egzersiz yapmadan ise; belde 5 cm'ye kadar incelme sağlayabiliyor.
Uzmanlara göre; genel anlamda önerilen kalori alımı kadınlar için 2000 kalori, erkekler için ise; günde 2500 kalori. Fakat bu kalorinin alım şekli de büyük önem taşıyor.
"PORSİYON DENGESİNE DİKKAT"
Sağlıklı beslenme, dengeli bir porsiyon seçimi ve bol miktarda su tüketimi bu kalorilerin içeriğine dikkat etmek gerekiyor.
Yüksek lif içeren besinlerin yanı sıra; meyve ve sebzelere dayalı bir porsiyon yönetimine sahip olmak gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, baklagiller, yumurta ve balık gibi proteinleri de bu listeye dahil etmek, dengeli bir tabak oluşturmanıza yardımcı oluyor.