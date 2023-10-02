Uzmanından ezberleri bozan formül! Sıkı diyet yapmadan göbeğinizi birkaç haftada 5 cm inceltiyor...

Abraham Khodadi adlı bir eczacıya göre; katı bir diyet yapmadan da hızla kilo vermek mümkün. Güvenilir bir ipucuyla rahatça kilo verilebileceğini söyleyen Khodadi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"BİR HAFTADA GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULABİLİRSİNİZ"

Sosyal medyada tıbbi bilgiler paylaşan Abraham Khodadi, kilo vermeye dair verdiği ipuçlarıyla takipçilerinin son dönemlerde büyük ilgisini çekti. "Bir haftada göbek yağlarından nasıl kurtuluruz?" diye sorduğu bu videoda; en büyük ipucunun "eller" olduğunu söyledi.

Her gün üç öğün yenmesini tavsiye eden Khodadi, ellerini yiyecekler gruplarını porsiyonlara ayırmak için kullandığını belirtti.