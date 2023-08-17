Vücuttaki yağları alev alev yakıyor! Her yemeğinize 1 kaşık ekleyin…

YEŞİL ÇAY

Diyetisyenler, " Yeşil çayın, kafeinin yanı sıra güçlü kateşin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) sayesinde vücudun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olduğu gösterildi" diyor. "Bazı araştırmalar EGCG ve kafeinin yağ yakımını tetiklemek için birlikte çalıştığını gösteriyor. Bazı araştırmalar yeşil çayın kahverengi yağı (zayıf kalmanıza yardımcı olan iyi yağ) artırdığını gösterirken, bazı bilim insanları bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. "Yeşil çayla ilgili harika olan şey, antioksidanlarının oksidatif hasarı önlemenize, iltihaplanmayı azaltmanıza ve hastalıkları önlemenize yardımcı olabilmesidir."