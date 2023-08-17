Vücuttaki yağları alev alev yakıyor! Her yemeğinize 1 kaşık ekleyin…

Harvard Tıp Okulu, "kahverengi yağ dokusu" olarak da bilinen kahverengi yağın kilit rolü, vücut sıcaklığınızı düzenlemek için ısı üretmektir. Bunu kalori yakarak yapar. Bu kalori yakma eylemi kilo kaybını da teşvik edebilir. Frontiers in Physiology'de yayınlanan araştırmaya göre, bazı diyet bileşikleri kahverengi yağın aktivasyonunu destekleyebilir.
Kahverengi yağı uyaran en iyi gıdalar konusunda uzmanlıklarını bulunan Diyetisyen Tammy Lakatos Shames ve Diyetisyen Lyssie Lakatos, yağ yakımını hızlandıran yiyecekleri paylaştı.
ACI BİBER (KAPSAİSİN)
Diyetisyenler, "Araştırmalar, acı biberlerdeki aktif bileşik olan kapsaisin'in yağ yakımını ve enerji harcamasını artırdığını ve hatta göbek yağını yakmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir" diyor. "Kapsaisin, aslında yağ yakımını uyaran metabolik olarak aktif bir yağ türü olan kahverengi yağın uyarılmasına yardımcı oluyor."
Kapsaisini yemeklerinize dahil etmek için tükettiğiniz yiyeceklere 1'er kaşık acı biber eklemeniz yeterli olacaktır. Bu sayede yedikleriniz yağ yakımını destekleyip hızlandırır.
YEŞİL ÇAY
Diyetisyenler, " Yeşil çayın, kafeinin yanı sıra güçlü kateşin, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) sayesinde vücudun daha fazla yağ ve kalori yakmasına yardımcı olduğu gösterildi" diyor. "Bazı araştırmalar EGCG ve kafeinin yağ yakımını tetiklemek için birlikte çalıştığını gösteriyor. Bazı araştırmalar yeşil çayın kahverengi yağı (zayıf kalmanıza yardımcı olan iyi yağ) artırdığını gösterirken, bazı bilim insanları bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. "Yeşil çayla ilgili harika olan şey, antioksidanlarının oksidatif hasarı önlemenize, iltihaplanmayı azaltmanıza ve hastalıkları önlemenize yardımcı olabilmesidir."
Sabah kahvenizi yeşil çay ile değiştirebilir ya da yaz ayları için soğuk yeşil çay yaparak gün içerisinde tüketeibilirsiniz. Yeşil çayın tadını sevmeyenler için ise içerisine tarçın veya limon gibi tatlar eklemeleri öneriliyor.
ZERDEÇAL (KURKUMİN)
iyetisyen Tammy Lakatos Shames ve Diyetisyen Lyssie Lakatos, "Zerdeçal kökü özünde kurkumin bulunur ve obeziteye karşı mücadele söz konusu olduğunda oldukça etkilidir" diyor. "Araştırmalar, kilo ve vücut yağ kaybına yardımcı olabileceğini ve hatta hem bel hem de kalça çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Diğer çalışmalar, kurkumin tüketmenin vücudun daha hızlı kalori yakmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.
Zerdeçal tüketmek oldukça kolaydır. Tüm yemeklerinize kolayca ekleyebilirsiniz. Hem lezzet hem de aroma katacak olan zerdeçal, yedikçe yağ yakımını da hızlandıracak.
Aynı zamanda araştırmalar, zerdeçala karabiber eklemenin yararlarını da artırabileceğinizi gösteriyor. Diyetisyenler, "Zerdeçal güçlü antioksidanlar içerir, bu nedenle beslenmenize dahil etmeniz, kilo vermeyi daha zor hale getiren oksidatif stres ve iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olacaktır" diye ekliyor.
NANE
Diyetisyenler, "Uzun süreli nane kullanımının metabolik olarak aktif kahverengi yağı ve bunun sonucunda kalori harcamasını artırdığı, yüksek yağlı bir diyetin neden olduğu kilo alımını önlediği ve hatta insülin duyarlılığını tersine çevirdiği gösterildi." "Obezite ve ilişkili hastalıklara karşı mücadele söz konusu olduğunda sonuçlar umut verici görünüyor."