Yağları alev gibi yakan karışım! Beslenme uzmanı "diyet yapmanıza bile gerek yok" diyor…

Kilo verme, sadece görünüm açısından değil aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da önemlidir. Aşırı kilo veya obezite, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, eklem problemleri gibi. Bu nedenle, kilo verme sağlığınızı iyileştirme ve uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği yapma fırsatı sunar.
Karbonat, çok çeşitli kullanımlara sahip kolay ulaşılabilen bir bileşen olarak bilinir ve bu beslenme uzmanına göre kilo vermeye yardımcı olabilir.
Bir spor beslenme uzmanına göre, karbonat "kısa, yüksek yoğunluklu egzersiz süreleri" ile "uyarıcı" görevi görebilir.
KULLANMADAN ÖNCE
Bu yazıdaki tarifler tamamen öneri niteliğinde olup başta kronik rahatsızlığı olan kişiler dahil bireylerin tüketmeden önce kendi doktorlarına danışması gerekmektedir.
Karbonat, egzersiz sırasında yorgunluğu azaltabileceğinden antrenman süresini ve seviyesini artırmaya yardımcı olabilir ve insanların daha uzun süre egzersiz yapmasına yardımcı olabilir.
Uzmanlar şöyle açıkladı: "Bu, anaerobik metabolizmadan üretilen hidrojen iyonlarını azaltma yeteneğinden kaynaklanmaktadır."
"Temel olarak, halter, koşu, yüzme ve bisiklete binme gibi yoğun aktiviteler sırasında kendinizi daha da zorlamanıza izin vererek güç, koordinasyon ve yüksek yoğunluklu egzersiz performansını artırmaya yardımcı olabilir."
Uzmanlar, ideal dozun kg başına 0,3 gram olduğunu ve araştırmalara göre egzersizden 60-180 dakika önce alınması gerektiğini öne sürdüler.
Bununla birlikte, bazı doktorlar ve beslenme uzmanları, karbonat ile su içmenin veya yemeklere karbonat eklemenin " kilo kaybı üzerinde küçük dolaylı etkileri olabileceğini " iddia etti.
Bir sağlık sitesine göre, karbonatlı su, elma sirkesi veya limon suyuyla birleştirildiğinde "vücuttaki fazla yağı atmanıza yardımcı olmada özellikle etkilidir".
Bununla birlikte, "bunu destekleyecek çok az araştırma var" diye eklemektedirler.
"Karbonatlı su, kilo vermeyi teşvik eden bir etkiye sahip olabilir."
Karbonat suyla seyreltilebilir veya elma sirkesi veya limon suyuyla karıştırılabilir ve "günlük olarak tüketildiğinde, bu tür içecekler günlük daha fazla sıvı alımı sağlayabilir".
Uzmanlar, bu " vücudunuzun genel sıvı seviyesini artırabilir.
Bu da açlığı azaltabilir, metabolizmayı hızlandırabilir ve vücut yağ kaybını artırabileceğini öne süren bir etki yaratacaktır.
Araştırmaya göre elma sirkesi "daha az aç hissetmenize yardımcı olabilecek" bir içecektir, ancak elma sirkesinin kilo verme etkilerini destekleyen son çalışmalar sınırlıdır.
Uzmanlar, karbonat "kilo verme planının bir parçası olarak yaptığınız herhangi bir egzersizin" etkilerini artırabileceğini ve kardiyo sırasında hızı ve dayanıklılığı artırabileceğini açıkladı.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bir antrenmandan 60 dakika önce karbonalı su tüketmek, katılımcıların plaseboya göre daha az yorgunluk semptomuyla daha fazla tekrar yapmalarını sağladı.
Ancak yeni bir diyete veya beslenme planına başlamadan önce beslenme uzmanınız veya doktorunuzla konuşmanız önemlidir.
KARBONATIN KİLO VERME ÜZERİNE ETKİSİ
Sindirimi Desteklemek: Karbonatın bazik özellikleri nedeniyle mide asidini nötralize ettiği ve sindirim sürecine yardımcı olduğu düşünülüyor. Bunun kilo vermeyle ilgisi ise daha rahat bir sindirim süreciyle daha iyi besin emilimi sağlayarak metabolizmayı iyileştirebilir ve kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Ancak, karbonatın sindirim üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişebilir ve herhangi bir kilo verme stratejisinin tek başına etkili olmadığını unutmamak önemlidir. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersizle birlikte uygulandığında etkili sonuçlar elde etmek daha olasıdır.
Toksinlerin Temizlenmesi: Bazı kişiler karbonatın vücuttaki toksinleri temizlediğini ve kilo verme sürecini desteklediğini düşünür. Ancak, bu iddiaların bilimsel bir temeli henüz yoktur.
İdrar Söktürücü Etki: Bazı kişiler karbonatın idrar söktürücü etkisi nedeniyle kilo kaybına yardımcı olabileceğini düşünülmektedir. İdrar söktürücü etkiler genellikle vücutta su kaybına yol açar ve geçici olarak kilo kaybına neden olabilir, ancak bu yağ kaybı değildir. Uzun vadeli kilo verme hedeflerine ulaşmak için sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi daha etkili stratejiler kullanmak önemlidir.