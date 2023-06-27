Yağları alev gibi yakan karışım! Beslenme uzmanı "diyet yapmanıza bile gerek yok" diyor…

Kilo verme, sadece görünüm açısından değil aynı zamanda genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da önemlidir. Aşırı kilo veya obezite, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir, kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, eklem problemleri gibi. Bu nedenle, kilo verme sağlığınızı iyileştirme ve uzun vadeli bir yaşam tarzı değişikliği yapma fırsatı sunar.

Karbonat, çok çeşitli kullanımlara sahip kolay ulaşılabilen bir bileşen olarak bilinir ve bu beslenme uzmanına göre kilo vermeye yardımcı olabilir.

Bir spor beslenme uzmanına göre, karbonat "kısa, yüksek yoğunluklu egzersiz süreleri" ile "uyarıcı" görevi görebilir.