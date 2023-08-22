Zayıflamak için en etkili meyve! Günde 1 porsiyonu haftada 4 kilo verdiriyor…

Ayrıca meyve suyu içmek meyve yemekten çok daha kolaydır. Meyve bütün halde tüketildiğinde midede yer kaplar ve diğer yiyeceklere göre daha düşük kalori ile uzun süre tok hissetmemizi sağlayabilir. Ancak, örneğin, bir şişe meyve suyu iki veya üç portakal içerebilir. Bu da tüm posası alınmış, tek bir portakal yemekten alacağınızdan iki ila üç kat daha fazla kalori demektir. Meyve suyu içmek yani genel olarak, o tokluk hissi olmadan daha fazla kalori tüketmeniz anlamına gelir.