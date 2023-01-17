Zayıflamak isterken bu hatayı sakın yapmayın! Bedeninizi en az 10 yıl yaşlandırıyor

Sağlığınıza gerçekten zarar verebilecek ve sağlıksız yaşlanmaya yol açabilecek kilo verme tavsiyelerini paylaşan birçok insan var. Bu nedenle kimlere karşı doğru bir seçeneği tercih edeceğinizi bilmek büyük önem taşıyor. Bazı hatalardan uzak durmak ise oldukça hayati. İşte asla yapmamanız gereken 5 hata…
KALORİ SAYMA
Kalori saymak bazı durumlarda yardımcı olabilir, ancak dengeli bir diyet uygulamanız daha büyük önem taşıyor. Beslenme alanındaki en zararlı davranışlardan biri. Yeterli miktarda omega-3 yağ asidi, doymamış yağlar ve lifli gıdalar tüketmemek doğru olmayan bir beslenme sistemine yol açıyor. İşlenmiş ve düşük kaliteli beslenirken kalori saymak, doğru bir kilo verme süreci değildir.
PROTEİN ORANINA DİKKAT ETMEMEK
Önemli olanın kalori olduğu düşünülse de, ancak yeterli protein alınmadığında yşalanma sürecini de etkiler. Daha hızlı yaşlanmaya neden olan en büyük kilo verme hatalarından biri; kalorilerin dengesine dikkat etmeden, yalnızca kalori açığı oluşturmaya çalıştırmaktır. Daha yağsız bir vücuda sahip olmak için protein tüketmek önemli ayrıntılar arasında yer alır.
Diyet yaparken yağ ve kas kaybı ortaya çıkar. Daha az kas ise; hem metabolizmanızı yavaşlatır hem de gücünüzü azaltır. Bu durum ise kemik kaybına zemin hazırlar.
ÖĞÜN YERİNE ATIŞTIRMALIK TÜKETMEK
Sadece kilo kaybı konusunda değil, genel sağlık üzerinde de büyük riskler taşıyan öğün atlama alışkanlığı, çok daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Özellikle çeşitli protein barlar gibi atıştırmalık ürünler, hareket halindeyken ara sıra düşük kalorili ihtiyaçlar için yardımcı olsa da sürdürülebilir değildir. Yüksek oranda işlenmiş gıdaları düzenli olarak yemek ise birçok kronik hastalığı tetikler.
KARBONHİDRATLARI TAMAMEN KESMEK
Atkins ve keto gibi son zamanların popüler diyetleri, karbonhidratların adeta bir düşman olduğu yanılgısını oluşturdu. Ancak bu durum tamamen yanlış. İlave şeker veya işlenmiş karbonhidratlardan kaçınmak, kilo kaybı için yardımcı olsa da taze meyve, nişastalı sebzeler ve tam tahıllı karmaşık karbonhidratları kesmek, hızllı yaşlanmanın ana nedeni olabilir. Üstelik yüksek lif tüketimi, karmaşık karbonhidratları tüketerek uzun süre tokluk sağlar. Bu ise kilo verme sürecinde yardımcı olurken, yaşlanma belirtilerini de azaltır.
AZ YAĞLI BESLENMEK
Kilo vermek için yağdan uzak durmak zorunda değilsiniz. Aslında, vücudun hayatta kalmak için belirli oranda sağlıklı yağa ihtiyacı bulunur. Yağ kalorileri karbonhidrat ve proteine kıyasla daha yüksek olsa da, yağa ihtiyaç duyuluyor. Fındık, tohum, avokado, sızma zeytinyağı veya somon gibi besinlerde bulunan sağlıklı yağlar, kalp sağlığı, beyin sağlığı için de önemli bir fayda sağlar.