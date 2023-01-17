Zayıflamak isterken bu hatayı sakın yapmayın! Bedeninizi en az 10 yıl yaşlandırıyor

Sağlığınıza gerçekten zarar verebilecek ve sağlıksız yaşlanmaya yol açabilecek kilo verme tavsiyelerini paylaşan birçok insan var. Bu nedenle kimlere karşı doğru bir seçeneği tercih edeceğinizi bilmek büyük önem taşıyor. Bazı hatalardan uzak durmak ise oldukça hayati. İşte asla yapmamanız gereken 5 hata…

Kalori saymak bazı durumlarda yardımcı olabilir, ancak dengeli bir diyet uygulamanız daha büyük önem taşıyor. Beslenme alanındaki en zararlı davranışlardan biri. Yeterli miktarda omega-3 yağ asidi, doymamış yağlar ve lifli gıdalar tüketmemek doğru olmayan bir beslenme sistemine yol açıyor. İşlenmiş ve düşük kaliteli beslenirken kalori saymak, doğru bir kilo verme süreci değildir.

PROTEİN ORANINA DİKKAT ETMEMEK

Önemli olanın kalori olduğu düşünülse de, ancak yeterli protein alınmadığında yşalanma sürecini de etkiler. Daha hızlı yaşlanmaya neden olan en büyük kilo verme hatalarından biri; kalorilerin dengesine dikkat etmeden, yalnızca kalori açığı oluşturmaya çalıştırmaktır. Daha yağsız bir vücuda sahip olmak için protein tüketmek önemli ayrıntılar arasında yer alır.

Diyet yaparken yağ ve kas kaybı ortaya çıkar. Daha az kas ise; hem metabolizmanızı yavaşlatır hem de gücünüzü azaltır. Bu durum ise kemik kaybına zemin hazırlar.