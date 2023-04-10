Dakikalar içinde yüzlerce kalori yaktıran o egzersiz! Vücutta yağlanmış bölge bırakmıyor

Kısa sürede yüksek kalori yakmanızı sağlayan egzersizler sayesinde koşuyu planınıza daha az dahil edebilir veya yağ yakma konusunda daha etkili bir plan hazırlayabilirsiniz. İşte koşudan daha fazla yağ yaktıran 8 egzersiz…
İP ATLAMAK (372 KALORİ)
İp atlamak, yalnızca favori bir çocuk oyunu değil, aynı zamanda atletler arasında da oldukça yaygın egzersizlerden biri. Koordinasyon ve vakit konusunda gelişmenizi sağlayan ip atlama, aynı zamanda eşsiz bir kardiyo egzersizi. Birçok yapma yöntemi olması sayesinde herkes kendi ip atlama yöntemini geliştirebilir.
YÜZME (409 KALORİ)
Yüzme, kalori yakmak ve aynı anda birçok hastalığı önlemek için harika bir seçenek. Diyabet, felç ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarından kaçınmanın etkili bir yolu. Ayrıca kasları güçlendirmeye yardımcı olan bu egzersiz, dizlere veya kalçalara baskı yapmama avantajı da sağlıyor.
KAYA TIRMANIŞI (409 KALORİ)
İşte biraz kalori yakmanın heyecan verici ve eğlenceli bir yolu. Kaya tırmanışı, hemen hemen tüm vücuttaki kasları çalıştırıyor. Odaklanma ve öz verimliliği artırdığı için faydaları zihinsel sağlığınızda bile hissedilebilir.
BİSİKLET SÜRMEK (614 KALORİ)
Bisiklete binerek elde edilen kalori kaybı, tıpkı koşmak gibi, antrenmanın yoğunluğuyla yakından ilgili. Bisiklete binmek için de kısıtlayıcı hiçbir sebep yok. Üstelik kaslarınız ve kalbiniz için faydaları olan iyi bir egzersiz olmasının yanı sıra, uygun, çevre dostu bir ulaşım yolu.
STEP AEROBİK (372 KALORİ)
Aerobik, genellikle ruh halini düzelten orta tempolu müzik eşliğinde sunulan spor salonlarındaki en ilgi çekici aktivitelerden biri. Bu egzersiz sadece yağ yakmada değil, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmede konusunda da oldukça faydalı. Step aerobik eklemleri zorlamadığından, osteopeni veya osteoporozu olan kişiler tarafından yapılması gereken oldukça iyi bir egzersiz.
ELİPTİK EGZERSİZ (335 KALORİ)
Eliptik egzersiz cihazları, tüm vücudu çalıştırmanın iyi bir yolunu sağlar. Alt gövdeyi (baldırlar, uyluklar, kalça kasları) ve üst gövdeyi (kollar, sırt ve göğüs kasları) şekillendirir. Düşük etkili bir egzersiz olarak hamilelikten sonra forma girmek isteyen kadınlar için iyi bir seçenektir.
BURPEES (316 KALORİ)
Bu, en dinamik jimnastik egzersizlerinden biri olabilir. Egzersizi yapmak için kendi vücudunuzu kullanmanızın yanı sıra size yardımcı olacak minimum ekipmanla veya hiç ekipman olmadan çalışabilirsiniz. Burpee, tüm vücutta kas tepkisi yaratarak yoğunluğa bağlı olarak dakikada 10 kalori kaybetmenize izin verir.
HENTBOL (446 KALORİ)
Hentbol, rekabetçi bir oyun olmasının yanı sıra kalori yakma konusunda da harika egzersizlerden biri. Özellikle bu oyun, oyuncular maç boyunca sürekli hareket etmek zorunda oldukları için en çok kalori yakanlar arasında yer alıyor.