Dakikalar içinde yüzlerce kalori yaktıran o egzersiz! Vücutta yağlanmış bölge bırakmıyor

Kilo vermek için yapılan egzersiz planlarında, koşu genellikle ilk sırada yer alıyor. Yaklaşık 70 kilo bir insan, 30 dakika boyunca koştuğunda yaklaşık 298 kalori yaktığı düşünülürse yağ yakmanın en etkili yolları arasında yer alıyor. Fakat koşu, herkesin en sevdiği egzersiz seçenekleri arasında bulunmuyor. Dışarı çıkmak için hazırlanmak istemeyenler veya sadece sıkıcı olduğunu düşünenler için farklı alternatifler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kısa sürede yüksek kalori yakmanızı sağlayan egzersizler sayesinde koşuyu planınıza daha az dahil edebilir veya yağ yakma konusunda daha etkili bir plan hazırlayabilirsiniz. İşte koşudan daha fazla yağ yaktıran 8 egzersiz…

İP ATLAMAK (372 KALORİ) İp atlamak, yalnızca favori bir çocuk oyunu değil, aynı zamanda atletler arasında da oldukça yaygın egzersizlerden biri. Koordinasyon ve vakit konusunda gelişmenizi sağlayan ip atlama, aynı zamanda eşsiz bir kardiyo egzersizi. Birçok yapma yöntemi olması sayesinde herkes kendi ip atlama yöntemini geliştirebilir.