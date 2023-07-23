Hareketsiz durarak cayır cayır kalori yakacaksınız! Yağları yakıp yok ediyor, kas yapıyor

Plank yaptığınızda, tüm ağırlığınızı düşmeden ayak parmaklarınız ve kollarınız üzerinde tutmak zorunda kalırsınız. Bu duruş, vücudunuzun pozisyonunu kontrol etmek için anahtar olan denge yeteneğinizi geliştirir. İyi bir dengeye sahip olmak, ister posta kutusuna doğru yürüyor olun ister bir dağa tırmanıyor olun, yaralanmaları önleyecek şekilde hareket etmenize yardımcı olur. Ayrıca, yaşlandıkça denge sorunları daha yaygın hale gelme eğilimindedir, bu nedenle plank gibi hareketlerle dengenizi zorlamak, ilerlemeyi sağlayabilir.

ESNEKLİĞİ ARTIRIR

Plank, tipik bir esneme hareketi gibi olmasa da, esnekliğinizi artırabilir. Dean'e göre, klasik bir plank yapmak, arka üst bacaktaki çok gergin olduklarında ağrıya neden olan ana kaslar olan hamstringlerinizi uzatır ve gerer.

Dean, egzersizin aynı zamanda ayaklarınızı esneterek dengeyi ve hareket aralığını geliştirdiğini söylüyor. Bu arada, yan plank gövdenizi kolaylıkla döndürmenizi kolaylaştırır.