Deneyen herkes memnun: Evde kalıcı oje çıkartma yöntemi! Üstelik tırnağa zarar vermiyor...

Çoğu kadın el ve tırnak bakımına çok önem veriyor. Oje sürmek birçok kadını fazlasıyla da mutlu ediyor. Bu nedenle çeşitli kalıcı uygulamalar yapılıyor. Fakat bu kalıcı ojeyi tırnaklarımıza zarar vermeden nasıl çıkarırız? Gelin birlikte bir bakalım.

NASIL UYGULANIR?

Öncelikle tırnaklarınızın üstünü törpüleyin. Bunu yapmaya asetonla başlamak çok iyi bir fikir olmayacaktır. Bu yüzden önce tırnaklarınızı törpülemeniz gerekiyor. Sonrasında ise asetonla biraz bekletin. 10 tane pamuk ayırın her birini, bir parmağınızı temizleyecek şekilde uygulamaya başlayın. Daha sonra bu pamuklara aseton döküp tırnaklarınızın üzerine yerleştirin. Sonrasında alüminyum folyo ile tırnaklarınızı sarın. 25 dakika kadar bekletin.

Alüminyum folyoyu çıkardıktan sonra, tekrar törpüleme işlemine devam edin. 30 dakika sonunda tırnaklarınızdaki pamukları çıkardığınızda, kalıcı ojelerinin yer yer kabardığını ve döküldüğünü fark edeceksiniz. Çıkmamış ojeleri de tırnaklarınıza hassas davranarak çıkarabilirsiniz.

İşlem sonrası tırnaklarınıza bakım yapın. Tırnaklarınızı beslemek ve nemlendirmek için mutlaka nemlendirici bir krem kullanın. Kalıcı oje sonrası tırnak sararması, tırnak incelmesi ve güçsüzleşmesi görülebiliyor. Bu yüzden argan yağı ve hindistan cevizi yağı kullanarak tırnaklarınızı eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu uygulamayı birkaç defa düzenli olarak yapın.