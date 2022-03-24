Muhteşem görünen eller! Manikürünüzün her aşamasını evde yapacaksınız

Manikür, enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı kan dolaşımını teşvik etmeye yardımcı olur. Genellikle bir manikür salonunda yapılır, ancak evde de yapıldığında etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bunun için bazı püf noktalarını izleyerek ev ortamında kusursuz bir manikür yapabilirsiniz. İşte o malzemeler…
MALZEMELER:
ADIMLAR:
Tırnakları kesin
Tırnak makası ve törpüsü kullanarak tırnaklarınızı istediğiniz şekle göre kesin ve düzeltin. Törpünüzle tırnaklarınızın kenarlarını ve üstünü nazikçe törpüleyin. Tırnaklarınızı parlatacak ve çıkıntılardan kurtulacaktır.
Tırnaklarını ıslat
Tırnaklarınızı bir kase ılık su ve el yıkama sıvısı içinde iki ila dört dakika bekletin.
Tırnak etlerinizi yumuşatın
Cildi yumuşatmak ve güzel görünmelerini sağlamak için kurumuş ellerinize biraz kütikül yağı sürün. Kütikül yağınız yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz.
Tırnak etlerinizi geri itin
Tırnak etleriniz zaten yumuşak olduğundan, çubuğu kullanarak tırnak etlerinizi geriye itebilir ve tırnaklarınızın altındaki kiri temizleyebilirsiniz.
Ellerinizi peeling uygulayın
Ellerinizi iki ila üç dakika boyunca nazikçe peeling uygulayın. Vücut peelinginiz yoksa zeytinyağı ve esmer şeker kullanabilirsiniz. Bu uygulama, kurumuş, ölü hücrelerden kurtulmaya yardımcı olacaktır.
Ellerinizi nemlendirin
Peeling işlemi bittikten sonra, ellerinize nazikçe zengin bir nemlendirici uygulayın.
Baz kat uygulayın
Tırnaklarınızı korumak ve pürüzleri yumuşatmak için bir baz oje katı uygulayın. Ayrıca istediğiniz renk için düz bir yüzey oluşturmanıza yardımcı olacaktır.