Haberler Roza Haberleri El ve Ayak Bakımı Haberleri Muhteşem görünen eller! Manikürünüzün her aşamasını evde yapacaksınız

Muhteşem görünen eller! Manikürünüzün her aşamasını evde yapacaksınız

Güzel görünen ellerin en büyük göstergesi, bakımlı tırnaklar. Fakat sürekli olarak en bakımlı tırnaklara ulaşmak kolay olmayabiliyor. Düzenli manikür işlemini, her zaman bakımlı tırnaklara sahip olmanızı sağlasa da ev rahatlığında yaptığınızda çok daha etkili sonuç elde edebilirsiniz.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:49
Muhteşem görünen eller! Manikürünüzün her aşamasını evde yapacaksınız

Manikür, enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı kan dolaşımını teşvik etmeye yardımcı olur. Genellikle bir manikür salonunda yapılır, ancak evde de yapıldığında etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bunun için bazı püf noktalarını izleyerek ev ortamında kusursuz bir manikür yapabilirsiniz. İşte o malzemeler…

MALZEMELER:

  • Pamuk
  • Ilık su
  • Oje
  • Nemlendirici
  • Tırnak törpüsü

ADIMLAR:

  • Tırnakları temizle
  • Manikürünüze başlamadan önce, tırnaklarınızı temizlemek ve eski ojenizin yanı sıra yağ veya kiri çıkarmak için bir pamuk kullanın.

Tırnakları kesin

Tırnak makası ve törpüsü kullanarak tırnaklarınızı istediğiniz şekle göre kesin ve düzeltin. Törpünüzle tırnaklarınızın kenarlarını ve üstünü nazikçe törpüleyin. Tırnaklarınızı parlatacak ve çıkıntılardan kurtulacaktır.

Tırnaklarını ıslat

Tırnaklarınızı bir kase ılık su ve el yıkama sıvısı içinde iki ila dört dakika bekletin.

Tırnak etlerinizi yumuşatın

Cildi yumuşatmak ve güzel görünmelerini sağlamak için kurumuş ellerinize biraz kütikül yağı sürün. Kütikül yağınız yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Tırnak etlerinizi geri itin

Tırnak etleriniz zaten yumuşak olduğundan, çubuğu kullanarak tırnak etlerinizi geriye itebilir ve tırnaklarınızın altındaki kiri temizleyebilirsiniz.

Ellerinizi peeling uygulayın

Ellerinizi iki ila üç dakika boyunca nazikçe peeling uygulayın. Vücut peelinginiz yoksa zeytinyağı ve esmer şeker kullanabilirsiniz. Bu uygulama, kurumuş, ölü hücrelerden kurtulmaya yardımcı olacaktır.

Ellerinizi nemlendirin

Peeling işlemi bittikten sonra, ellerinize nazikçe zengin bir nemlendirici uygulayın.

Baz kat uygulayın

Tırnaklarınızı korumak ve pürüzleri yumuşatmak için bir baz oje katı uygulayın. Ayrıca istediğiniz renk için düz bir yüzey oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Birinci ve ikinci katı uygulayın

İstediğiniz oje tonunu seçin ve ilk katı uygulayın. İki dakika sonra ikinci katı uygulayın.

Bir üst kat uygulayın

Bu uygulama, tırnakların parlak ve kusursuz görünmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca manikürünüzü koruyacak ve ömrünü uzatacaktır.

SON DAKİKA SON DAKİKA