Muhteşem görünen eller! Manikürünüzün her aşamasını evde yapacaksınız

Güzel görünen ellerin en büyük göstergesi, bakımlı tırnaklar. Fakat sürekli olarak en bakımlı tırnaklara ulaşmak kolay olmayabiliyor. Düzenli manikür işlemini, her zaman bakımlı tırnaklara sahip olmanızı sağlasa da ev rahatlığında yaptığınızda çok daha etkili sonuç elde edebilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:49

Manikür, enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı kan dolaşımını teşvik etmeye yardımcı olur. Genellikle bir manikür salonunda yapılır, ancak evde de yapıldığında etkili sonuçlar alabilirsiniz. Bunun için bazı püf noktalarını izleyerek ev ortamında kusursuz bir manikür yapabilirsiniz. İşte o malzemeler… MALZEMELER: Pamuk

Ilık su

Oje

Nemlendirici

Tırnak törpüsü ADIMLAR: Tırnakları temizle

Manikürünüze başlamadan önce, tırnaklarınızı temizlemek ve eski ojenizin yanı sıra yağ veya kiri çıkarmak için bir pamuk kullanın.

Tırnakları kesin Tırnak makası ve törpüsü kullanarak tırnaklarınızı istediğiniz şekle göre kesin ve düzeltin. Törpünüzle tırnaklarınızın kenarlarını ve üstünü nazikçe törpüleyin. Tırnaklarınızı parlatacak ve çıkıntılardan kurtulacaktır. Tırnaklarını ıslat Tırnaklarınızı bir kase ılık su ve el yıkama sıvısı içinde iki ila dört dakika bekletin. Tırnak etlerinizi yumuşatın Cildi yumuşatmak ve güzel görünmelerini sağlamak için kurumuş ellerinize biraz kütikül yağı sürün. Kütikül yağınız yoksa zeytinyağı kullanabilirsiniz.