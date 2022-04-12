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Burak İsminin Anlamı

Peygamber Efendimiz'in Miraç'ta bindiği atın ismi

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Giriş Tarihi: 12.04.2022 13:50
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