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13 Mart 2023
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“Mekselina” isminin anlamı

Erkek

Mekselina

1. Cömert, eliaçık, 2. En büyük.

Dakyanus isimli padişah zamanında, Allah'a inanan 7 genç varmış. Dakyanus'un askerleri bu gençleri yakalamak istemiş. Bu gençlerde bir mağaraya (K.maraş'ta Ashab-ı kehf mağarası) saklanmışlar ve bu mağarada 200 yıla yakın uyumuşlar. Uyandıklarında artık hak din islama geçilmiştir. Ama sonra hepsi birden ortadan kaybolmuşlardır. İşte Mekselina, Bu 7 kişiden birisinin ismidir. Ve bu gençler 7 uyurlar olarak anılırlar. Bu konu Kuran'da Kehf sûresinde geçmektedir.

Mekselina isminin kökeni: Arapça

Türkiye'de kaç tane Mekselina isminden var?: 784

Mekselina isminin kullanım sıklığı: 104.596

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