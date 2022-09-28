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“Tarık” isminin anlamı

Erkek

Tarık

Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol

Kur'an-ı Kerim'in 86.Suresi'nin adıdır.Mekke döneminde inmiştir. 17 âyettir. Tarık b. Ziyad (Öl. Şam 720): Berberi asıllı İslam komutanı. Cebeli Tarık'ı geçip İspanya'yı fethetti. İslam egemenliğini sağlayıp Endülüs İslam Devleti'nin kurulmasını sağladı.

Tarık isminin kökeni: Arapça

Türkiye'de kaç tane Tarık isminden var?: 36.242

Tarık isminin kullanım sıklığı: 2.262

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