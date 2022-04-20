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Yücel İsminin Anlamı

"Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle" anlamında kullanılan br ad.

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Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:17
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