Artık erkekler de doğum kontrol hapları kullanabilecek! Etkinliği %99 oranında…

İlk üretildiği günden bu yana kadınlara özel olarak geliştirilen doğum kontrol hapları, yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte farklı bir aşamaya geçerek artık erkekler için de doğru yöntemlerden biri olarak hayatımıza girmeye başlayacak. Yapılan araştırmalar, önemli ve etkili sonuçlar ortaya koyuyor.

"ETKİNLİK %99 ORANINDA"

Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen hap, farelerde hamileliği önlemede hiçbir belirgin yan etkisi olmaksızın %99 etkinlik gösteriyor. Hap, doğurganlığın önemli bir bileşeni olan A vitamini ile etkileşimleri hedefliyor.

Araştırmacılar, bileşiği dört hafta boyunca alan farelerin menide önemli bir düşüş gösterdiğini kaydetti. Tedavi, fareler üzerinde denendiğinde sperm oranları büyük bir düşüş göstererek neredeyse "kısırlaştırıldı". Ancak fareler, tedaviye ara verdikten sonra normal seviyelere döndü. Sperm üretim sürecinin yeniden normale dönmesi ise dört ila altı hafta sürdü.

Doktora Minnesota Üniversitesi'nden aday Md Abdullah Al Noman, doğum kontrolü pazarını sonsuza kadar değiştirebilecek bir projeye liderlik ediyor. Abdullah Al Noman , birkaç yıldır erkek doğum kontrolüne odaklanıyor. Bununla birlikte, yeni bir doğum kontrol yöntemi yaratma çabalarını arayan tek savunucusu o değil.