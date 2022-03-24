Artık erkekler de doğum kontrol hapları kullanabilecek! Etkinliği %99 oranında…

İlk üretildiği günden bu yana kadınlara özel olarak geliştirilen doğum kontrol hapları, yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte farklı bir aşamaya geçerek artık erkekler için de doğru yöntemlerden biri olarak hayatımıza girmeye başlayacak. Yapılan araştırmalar, önemli ve etkili sonuçlar ortaya koyuyor.
Birden fazla araştırmaya göre, ilk erkek doğum kontrol hapı laboratuvar denemelerinde önemli sonuçlar gösterdi. Elde edilen veriler sonucunda, insan denemelerinin 2022'nin sonunda başlayacağı belirtiliyor.
"ETKİNLİK %99 ORANINDA"
Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen hap, farelerde hamileliği önlemede hiçbir belirgin yan etkisi olmaksızın %99 etkinlik gösteriyor. Hap, doğurganlığın önemli bir bileşeni olan A vitamini ile etkileşimleri hedefliyor.
Araştırmacılar, bileşiği dört hafta boyunca alan farelerin menide önemli bir düşüş gösterdiğini kaydetti. Tedavi, fareler üzerinde denendiğinde sperm oranları büyük bir düşüş göstererek neredeyse "kısırlaştırıldı". Ancak fareler, tedaviye ara verdikten sonra normal seviyelere döndü. Sperm üretim sürecinin yeniden normale dönmesi ise dört ila altı hafta sürdü.
Doktora Minnesota Üniversitesi'nden aday Md Abdullah Al Noman, doğum kontrolü pazarını sonsuza kadar değiştirebilecek bir projeye liderlik ediyor. Abdullah Al Noman , birkaç yıldır erkek doğum kontrolüne odaklanıyor. Bununla birlikte, yeni bir doğum kontrol yöntemi yaratma çabalarını arayan tek savunucusu o değil.
"TEK ÇALIŞMA DEĞİL"
2018'de bir çift araştırmacı, Afrikalı savaşçıların ve avcıların bir zamanlar kalp durduran bir zehir olarak kullandığı bir bitkinin özünü kullanarak sperm hareketini durdurmanın bir yolunu bulmuştu.
Bu çalışmada ise her gün omuza sürülen bir erkek doğum kontrol jeli geliştiriyor. Jel hala klinik deneylerde.
Tüm bu çalışmalar ile birlikte doğum kontrol yöntemleri arasında farklı alternatiflerin önümüzdeki günlerde de büyük bir gelişme göstereceği tahmin ediliyor.