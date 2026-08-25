25 Ağustos itibariyle dengeler değişiyor! Bu 3 burç omzundaki yüklerden kurtulacak!

Neredeyse dayanılmaz gibi gelen yükleri omuzlarında taşıyan bu 3 burç, nihayet rahat bir nefes alacak. Kova burcundaki Ay döngüsü sırasında zor zamanlar güçlerini kaybedecek ve uzak geçmişe karışacak. Önünüzde ne olduğunu tam olarak kavrayamabilirsiniz, ancak şimdiye kadar katlandıklarınızdan daha iyi olduğundan emin olabilirsiniz. İşte 25 Ağustos itibariyle omzundaki yüklerden kurtulacak olan 3 burç… 1.BALIK BURCU Oldukça hassas bir insan olduklarından dolayı Balıklar, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla baş etme konusunda diğerlerine nazaran bir tık daha zorlanabiliyor.. Sizi üzen ve inciten şeylere karşı çok fazla zaman harcıyorsunuz, ancak sonsuza kadar bu düşünce yapısında kalmanıza gerek yok. Kova burcundaki Ay evresinde, mücadele ederek fazlasıyla zaman geçirdiğinizi fark edeceksiniz. Salı günü, ilerlemenin ve zor zamanları geride bırakmanın sorun olmadığını anlayacaksınız. Artık sizi geriye çeken bir şey olmayacak. Yani artık yolunuza devam etme, duyarlı ve sevgi dolu olan 'kendinize' dönme zamanı. 2. YAY BURCU Uzun zamandır öğrenmeniz gereken dersleri nihayet öğreniyorsunuz. Son zamanlarda çok zorluk yaşadınız ancak bırakmanın anahtarını buldunuz. Sizin için her şey kopuklukla ilgili. Salı günü Kova burcunda konumlanan Ay sayesinde sadece bırakma yeteneğine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda geri dönmeme yeteneğine de sahip olacaksınız. Size acı veren yerde aslında hiçbir şey olmadığını ve size zarar verdiğini kabullenme zamanınız geldi. Çok uzun zamandır içinde olduğunuz mücadelenin farkındasınız. Kova burcundaki Ay sırasında, bu özel mücadelenin kalıcı olarak önlenebileceğini görüyorsunuz. Bu farkındalık, iyimserliğinizi tüm gücüyle geri getiriyor. 3. YENGEÇ BURCU Artık olduğunuz yerde kalıp mücadeleye devam edebileceğinizi veya uzaklaşarak yeniden başlayabileceğinizin farkındasınız. Normalde, aklınızda tek uygulanabilir seçenek ilki gibi görünebilir. Ancak 25 Ağustos itibariyle ikinci seçenek çok daha gerçekçi bir seçenek gibi görünmeye başlayacak. Gerçek şu ki, artık dayanamadığınızın farkındasınız. Tüm bu mücadele ve kaygıdan kurtulmanın size bağlı olduğunu biliyorsunuz. Kendinizi özgürleştirmeniz gerekiyor. Çünkü bunu sizin için başka kimse yapmayacak. Bunu yapmanın tek yolu ise rotanızı değiştirmektir. Kova burcunun enerjisi, içinde bulunduğunuz durumla uyum içinde olmasına yardımcı olur. Rüzgarın sizi götürmesine izin verin ve yerinizde kalmak için mücadele etmeyi bırakın Yengeçler. Bu duruma alışmak için bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor, ancak olduğunuz yerde kalmak artık bir seçenek değil.