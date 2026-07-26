Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

1. ASLAN

22 Temmuz'da Güneş'in Jüpiter ile burcunuza geçmesiyle sahne sizin oluyor. Kendi sezonunuz başlarken spot ışıkları altına giriyor, cesur adımlar atıyorsunuz.

Astrolog Regina bu süreci, "Gittiğiniz her yerde fark edileceksiniz. Ya başrol enerjisini kabulleneceksiniz ya da herkesin neden sizinle ilgilendiğini sorgulayacaksınız" sözleriyle açıklıyor.