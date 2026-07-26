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Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

Temmuz ayının son günleri yaklaşırken gökyüzündeki hareketlilik, hayatın ritmini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Astrolog Camila Regina'ya göre önümüzdeki dönem, sıradan günlerin geride kaldığı ve radikal dönüşümlerin kapıyı çalacağı oldukça hareketli bir süreç olacak. Eğer bir süredir yerinizde saydığınızı düşünüyor ya da radikal kararlar almakta zorlanıyorsanız hazır olun; çünkü ay sonuna kadar altı burç için hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak!

SABAH İNTERNET
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:57
Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

Gündelik koşturmacanın içinde bazen hayatımızın dönüm noktalarından geçtiğimizi fark etmekte zorlanırız.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

Ancak gökyüzündeki son hareketlilik, önümüzdeki günlerin sıradan geçmeyeceğini gösteriyor.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

Temmuz ayının son günleri yaklaşırken astroloji dünyasından dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

Astrolog Camila Regina, gezegen hareketleriyle birlikte 6 burcun hayatında radikal bir dönüşüm yaşanacağını açıkladı.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

"Temmuz ayından, girdiğiniz gibi çıkmayacaksınız" diyen ünlü astrolog, ay sonuna kadar kendisinin en gelişmiş versiyonuna dönüşecek 6 burcu şöyle sıraladı:

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

1. ASLAN

22 Temmuz'da Güneş'in Jüpiter ile burcunuza geçmesiyle sahne sizin oluyor. Kendi sezonunuz başlarken spot ışıkları altına giriyor, cesur adımlar atıyorsunuz.

Astrolog Regina bu süreci, "Gittiğiniz her yerde fark edileceksiniz. Ya başrol enerjisini kabulleneceksiniz ya da herkesin neden sizinle ilgilendiğini sorgulayacaksınız" sözleriyle açıklıyor.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

2. YENGEÇ

14 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşen Yeni Ay, geçmişi yeniden değerlendirme fırsatı sundu.

Geçmişten bir konunun veya kişinin henüz sizinle işinin bitmediğini belirten astrolog; ya yeniden denemeniz ya da yaşananları yok saymanız gerekeceğini söylüyor. Bu fırsatı değerlendirip gelişiminize odaklanmak en doğrusu.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

3. BAŞAK

Ay başında Venüs'ün Güney Düğümü kavuşumu, kendinizi olmadığınız biri olmaya zorladığınızı gösterdi. Ancak artık rol yapma dönemi bitti.

Bu süreci "kendi gücünüzü hatırlama ayı" olarak tanımlayan Regina, ortaya çıkacak yeni halinizin en gerçek ve samimi versiyonunuz olacağını vurguluyor.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

4. TERAZİ

Haziran sonundan beri rötarda olan Merkür, 23 Temmuz'da Yengeç burcunda ileri harekete geçiyor. İmajınız ve itibarınız yeniden şekillenirken işler yoluna giriyor.

Gelecekte nasıl bir iz bırakmak istediğinizi netleştirip kaderinize doğru ilerleme zamanı.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

5. AKREP

Yeni bir versiyonunuza ulaşmak için önce eski hataları tekrarlamayı bırakmalısınız. Bu ayın inançlarınızı sorgulatacağını söyleyen Regina; kariyer değişikliği yapmanın veya zehirli kişileri çıkarmanın zamanı geldiğini belirtiyor.

"İnanmadığınız temeller üzerine bir şey inşa edemezsiniz" diyerek radikal kararların sinyalini veriyor.

Hayatınızda beklenmedik sayfa açılıyor! Temmuz sonunda kaderi baştan yazılacak 6 burç…

6. KOVA

29 Temmuz'daki Dolunay ile birlikte ikili ilişkileriniz sınanıyor. Size destek olanlarla enerjinizi sömürenleri ayırma zamanı.

Regina, "İlişkilerinizdeki durumlar bu ay zirve yapacak; ya bağlar derinleşecek ya da eksikler gün yüzüne çıkacak" diyor. Bazı kişilere veda etseniz bile sosyal çevreniz seviye atlıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
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