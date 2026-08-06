Roza Galeri Roza Astroloji Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Astrolojide aşkın, estetiğin ve tutkunun temsilcisi Venüs, 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla Terazi burcundaki o büyüleyici yolculuğuna başladı! Tüm burçların romantik hayatında dengelerin yeniden kurulacağı bu özel süreçte; Koç'tan Balık'a kadar ilişkilerde ezberler bozuluyor. Eski yaraların sarılacağı, kalbi boş olanlara yeni şansların doğacağı ve radikal kararların alınacağı bu dönemde burcunuzu nelerin beklediğini öğrenmek ister misiniz? İşte 6 Ağustos Venüs Terazi geçişinin tüm burçlara özel aşk ve ilişki haritası…

SABAH İNTERNET
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:10
Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Aşkın ve tutkunun gezegeni Venüs, 6 Ağustos itibarıyla Terazi burcuna geçerek ilişkilerde yeni bir sayfa açıyor! İşte 12 burcun bu önemli güne özel burç yorumu…

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar, aşk sizin için yarı yolda buluşmaktan daha fazlasını yapmalı. Size ilham vermeli ve olmanız gereken kişi için size yardımcı olmalı. Aynı zamanda, kendinizi kaybetmekten korkmadan sağlıklı bir ilişki kurabileceğinizi de hatırlatmalı.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Son dönemde, kişisel gelişim sürecindeydiniz ve bu yolculuğunuz artık romantik hayatınıza doğru bir geçiş yapmaya hazırlanıyor. 6 Ağustos'ta her şeyi sorgulamaya hazır olun. Bu yolculuğa kendinizi bırakın ve aşkın size yol göstermesine izin verin.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

BOĞA BURCU

Değişim de aşkın bir parçasıdır. Venüs, 6 Ağustos Perşembe günü Terazi burcuna girerken, konfor alanınızdan çıkmanızı gerektiren yeni bir yolculuğa başlayacaksınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Bu, hayatınıza yeni deneyimler ve insanlar getireceği gibi romantizm için de yeni olasılıklara kapı aralayacak. Ancak, değişimden korkmak yerine onu kucaklamanız gerektiğinin de farkında olmalısınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Herhangi bir sonuca veya bağlantıya tutunmayın. Bu aşama, istediğinizi sandığınız şeyleri sorgulamanıza neden olacak.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

İKİZLER BURCU

İkizler, içsel arzularınıza saygı duymalısınız. Rahatlığı ve huzuru seçmelisiniz ancak gerçekten istediğiniz şeylerden de vazgeçemezsiniz.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Aşk sadece rahat veya güvenli alanlarda var olmaz. Bazen aklınızı kaybetmek anlamına gelse bile kalbinizin peşinden gitmeniz gerekir.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

6 Ağustos'ta kendinizi sorgulamadan veya işleri kolaylaştırmaya çalışmadan, bu yolun sizi nereye götürdüğünü dikkatle izleyin. Bilinmeyenler genellikle zor ve korkutucu gelse de bu onların gerçekten zor olduğu anlamına gelmez.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler, hayatınızda aşka yer açmaya başlayın. Terazi burcundaki Venüs, romantik hayatınıza daha büyük bir bağlılık ve mutluluk getirmeye yardımcı olacak, eğer izin verirseniz.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Perşembe günü, evinizde ve rutinlerinizde özel biri için yer açtığınızdan emin olun. Belirli sınırlar içinde yaşamaya alışmış olabilirsiniz ancak ruh eşiniz nihayet hayatınıza girdiğinde bunları değiştirmeye hazır olmalısınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

ASLAN BURCU

Aslanlar, bu süreçte acele etmemeyi öğrenmelisiniz. Ayrılık sürecinde veya yeni bir ilişkide nasıl ilerleyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu aceleyle geçiştirebileceğiniz bir şey değil. Bu nedenle kendinizi anda bırakmaya alıştırmalısınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

6 Ağustos'ta yavaşlayın ve önemli görüşmelere açık olun. Tüm belgeleri ve yasal sözleşmeleri iyice okuyun. Durumun mantıksal kısımları çözülecek olsa da, duygusal ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemelisiniz.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

BAŞAK BURCU

Aşkın önüne fazla düşünmeyi koymamaya çalışın. Her ilişki kusursuz olmak zorunda değil ve bazen duyguların akışına güvenmek, uzun uzun analiz etmekten daha doğru sonuçlar verebilir.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

6 Ağustos'ta Terazi burcundaki Venüs'ün etkisiyle ilişkilerde denge, karşılıklı anlayış ve sevgi alışverişi ön plana çıkıyor. Partnerinizden ya da hoşlandığınız kişiden gelen ilgiyi sorgulamak yerine kabul etmeyi deneyin.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Beklemediğiniz birinden gelecek samimi bir yaklaşım kalbinizde yeni bir sayfa açabilir. Kendinizi olduğunuz gibi sevmeye ve sevilmeye izin verdiğinizde, aşk hayatınızda çok daha huzurlu bir dönemin kapıları aralanabilir.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

TERAZİ BURCU

Bu dönemde ihtiyaçlarınızı yeniden tanımlamaya dikkat edin. Kendinizi ve ilişkilere yaklaşımınızı sorgulamanız gereken bir dönemdesiniz.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Güvenli yolu seçerken, aynı zamanda aynı yaralı kalıpları tekrar tekrar sergilediğinizin farkındasınız. 6 Ağustos'ta Venüs burcunuza girdiğinde, aşktan neye ihtiyacınız olduğunu nihayet kabul etme ve hak ettiğinizi alma şansına sahip olacaksınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Zorlayıcı olsa bile, birinin size tam anlamıyla sevmesine ve değer vermesine izin vermelisiniz. Ancak bu şekilde geçmişteki kalıpları ve hataları kırabilirsiniz.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

AKREP BURCU

İyileşme dalgalar halinde gelir, Akrep. Bunu mükemmel bir şekilde veya bir anda yapmanız beklenmiyor. Ancak ortaya çıkanlara ve yönlendirildiğiniz yere açık kalmanız gerekiyor.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Venüs'ün perşembe günü Terazi burcuna girmesiyle, içsel benliğinizi iyileştirmeye yönelik bir yolculuğa başlıyorsunuz. Bu, kendinizi gerçekten sevmenin en anlama geldiğini anlamanıza yardımcı olur.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Geçmişinizin bazı yönlerinden hala utanıyorsanız, bunu başaramazsınız. Hem şu anki halinize hem de bu kişi olmanıza yol açan süreçlere karşı hoşgörülü olmalısınız.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

YAY BURCU

Yay burcu, istenmeyen tavsiyelere karşı açık olmaya hazırlanın. Zodyak'ın filozofu olarak, çoğu zaman her şeyi bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak her zaman, her yerde öğrenilecek bir şeyler vardır.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Venüs'ün 6 Ağustos'ta Terazi burcuna geçmesiyle birlikte, iyileşme yolculuğunun ortasındasınız. Arkadaşlarınız ve romantik ilişkileriniz de dahil olmak üzere hayatınızdaki kişilerden gelen tavsiyelere veya gözlemlere açık olun. İstenmeyen tavsiyeleri kabul etmek zor olsa bile, bu onların gelişmenize yardımcı olmayacağı anlamına gelmez.

Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

OĞLAK BURCU

6 Ağustos itibariyle hayatınızda bir değişim yaşanıyor. Birdenbire, artık başkalarıyla aynı seviyede olma ihtiyacı hissetmemeye başlayacaksınız. Bu sağlıklı bir ilişkinin ne anlama geldiğini de anlamanıza yardımcı olacak.

SON DAKİKA