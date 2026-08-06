Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

ASLAN BURCU

Aslanlar, bu süreçte acele etmemeyi öğrenmelisiniz. Ayrılık sürecinde veya yeni bir ilişkide nasıl ilerleyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu aceleyle geçiştirebileceğiniz bir şey değil. Bu nedenle kendinizi anda bırakmaya alıştırmalısınız.