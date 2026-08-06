Venüs Terazi burcuna geçiyor! 6 Ağustos’tan itibaren aşk kapıları sonuna kadar açılıyor: İşte 12 burcun ilişki yorumu

Astrolojide aşkın, estetiğin ve tutkunun temsilcisi Venüs, 6 Ağustos Perşembe günü itibarıyla Terazi burcundaki o büyüleyici yolculuğuna başladı! Tüm burçların romantik hayatında dengelerin yeniden kurulacağı bu özel süreçte; Koç'tan Balık'a kadar ilişkilerde ezberler bozuluyor. Eski yaraların sarılacağı, kalbi boş olanlara yeni şansların doğacağı ve radikal kararların alınacağı bu dönemde burcunuzu nelerin beklediğini öğrenmek ister misiniz? İşte 6 Ağustos Venüs Terazi geçişinin tüm burçlara özel aşk ve ilişki haritası…