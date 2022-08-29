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Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

Sonbaharın gelişiyle birlikte değişen mevsim ve yiyecekler beraberinde taze sumağı da bizlere sunuyor. Kolaylıkla bulabileceğiniz sağlık deposu sumak oldukça besleyici ve sağlığınız üzerinde olumlu etkilere sahip. Başta iltihaplanmadan kan şekerini düzenlemeye birçok yararı bulunan bu meyvenin farklı kullanım şekilleri de bulunuyor. Ancak özellikle sumağın çayını tüketmek size büyük faydalar sağlayacak. İşte sumak hakkında bilmeniz gereken her şey…

Giriş Tarihi: 29.08.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 08:55
Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

Sumak çayı yapmak oldukça kolay olmasının yanı sıra yüksek C vitamini içeriğine sahip ve oldukça lezzetlidir.

Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

SUMAK ÇAYI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre su
  • 100 gram sumak

Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

Yapılışı

Öncelikle 1 litre suyu kaynatın. Ardından içerisine sumakları atın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Son olarak süzerek güvenle tüketebilirsiniz.

Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

Sumak çayı aç karna tüketilmektedir. Ancak günde 2 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir.

Gizli C vitamini kaynağı! Vücuttaki enfeksiyonu söküp atıyor…

SUMAK ÇAYININ FAYDALAR

İltihaplanmaya karşı içilen sumak çayı düzenli olarak tüketilirse enfeksiyon kökenli hastalıkların iyileşmesini sağlar.

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