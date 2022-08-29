Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video

Sonbaharın gelişiyle birlikte değişen mevsim ve yiyecekler beraberinde taze sumağı da bizlere sunuyor. Kolaylıkla bulabileceğiniz sağlık deposu sumak oldukça besleyici ve sağlığınız üzerinde olumlu etkilere sahip. Başta iltihaplanmadan kan şekerini düzenlemeye birçok yararı bulunan bu meyvenin farklı kullanım şekilleri de bulunuyor. Ancak özellikle sumağın çayını tüketmek size büyük faydalar sağlayacak.