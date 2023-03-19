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İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...
İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...
Yükselen kan şekeri, kontrol altına alınmaması halinde büyük riskleri beraberinde getiriyor. Kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayan bu durum, aynı zamanda diyabet tehlikesini de taşıyor. Fakat yaşam stilinde yapacağınız birkaç değişiklik, büyük oranda korunmayı mümkün kılıyor. Doğal içerikler arasında yer alan bir baharat, bu konudaki en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. İşte o gerçek...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:00