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İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Yükselen kan şekeri, kontrol altına alınmaması halinde büyük riskleri beraberinde getiriyor. Kronik rahatsızlıklara zemin hazırlayan bu durum, aynı zamanda diyabet tehlikesini de taşıyor. Fakat yaşam stilinde yapacağınız birkaç değişiklik, büyük oranda korunmayı mümkün kılıyor. Doğal içerikler arasında yer alan bir baharat, bu konudaki en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. İşte o gerçek...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:00
İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Tip 2 diyabet, vücudun insülin üretme biçimindeki bir işlev bozukluğundan kaynaklanan kronik bir durumdur. Pankreas tarafından salgılanan insülinin birincil görevi; kan şekerini düzenlemektir ve bu mekanizmada ortaya çıkan sorunlar, kan şekeri seviyelerini tehlikeli bir biçimde yükseltir.

İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Fakat bu durumda, basit ama etkili bir çözüm bulunuyor: beslenme düzeninizi değiştirmek. Kan şekeri seviyeleri, yemek yemeye tepki olarak yükseliş gösterir. Bu sayede tam da bu yöntemi kullanarak kan şekeri düzeyini düzenleyebilirsiniz.

İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Araştırmalar, yemek yemeden önce zerdeçalın parlak sarı rengini veren pigment kurkuminin tüketilen yemekten kaynaklanan kan şekeri seviyelerindeki artışı azaltabileceğini ortaya koyuyor. Üstelik bu düşüş, tüketimden sonraki bir saat içinde kendisini göstermeye başlıyor. Kan şekeri seviyeleri, ilk tüketimden 120 dakikaya kadar ölçülerek bu veriler elde edildi.

İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Yapılan araştırmalar sonunda "postprandiyal glukoz konsantrasyonları" ( yemek yedikten sonra ortaya çıkan şeker) oranının "kurkumin" (zerdeçal) ve "kurkumin - balık yağı" tüketenlerde farklı düşüş oranları tespit edildi.

İnsülin direnciyle mücadelenin formülü baharat rafınızda! Kan şekerini bir saatte %60 düşüren o mucize...

Zerdeçal tüketenlerde %60,6, zerdeçal ve balık yağı tüketenlerde %51 oranında düşüş, ilk alımdan 60 dakika içinde gerçekleşti.

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