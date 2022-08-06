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İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinin, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksek. Akciğer kanserinin sebeplerinin başında sigara geliyor. Hastalığa yakalananların %80-90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı sinyaller veriyor. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an hangi belirtiyi veriyor? İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi...