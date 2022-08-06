Roza Galeri Roza Sağlık İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

Akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir. Akciğer kanserinin, diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksek. Akciğer kanserinin sebeplerinin başında sigara geliyor. Hastalığa yakalananların %80-90'ının sigara kullandığı belirtiliyor. Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı sinyaller veriyor. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an hangi belirtiyi veriyor? İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi...

Giriş Tarihi: 06.08.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:05
İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

Hızla yayılan agrasif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.

İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor.

İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.

İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.
  • Öksürüğünüz birkaç haftadır varsa ve geçmiyorsa
  • Öksürürken balgam geliyorsa
  • Balgamın rengi pas rengindeyse
  • Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.
İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…

KAN TÜKÜRMEK KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir.

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