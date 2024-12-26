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Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: "Diyabet hastalarının mucizesi..."

Yüksek kan şekeri seviyeleri, vücudun önemli hayati risklerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, diyetinizde yapacağınız değişiklikler bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Yapılan araştırmaya göre, tüketimden sonraki 120 dakika içinde beklenmedik bir sebze kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:44
Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: Diyabet hastalarının mucizesi...

Tip 2 diyabet, teşhis edilmesi zor bir hastalıktır. Geç başlayan belirtiler veya oldukça yaygın belirtiler gibi sorunlar ilerlemesine neden olabilir. Kontrol altına alınmadığı durumlarda, tehlikeli seviyelere yükselen kan şekerini sağlıklı seviyelere düşürmek acil olarak gereklidir. Bu nedenle sağlıklı beslenme çok önemlidir.

Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: Diyabet hastalarının mucizesi...

Kereviz tüketmenin kan şekeri üzerinde önemli bir etkisi olduğu, Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabetli kişilerde kan şekeri üzerindeki etkisini inceledi.

Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: Diyabet hastalarının mucizesi...

Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olmasına rağmen tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık sorunudur.

Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: Diyabet hastalarının mucizesi...

Endonezya, Banda Aceh, Syiah Kuala Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mart 2014'ten Kasım 2014'e kadar bu çalışmayı yürüttü. Çalışmada 60 yaşından büyük 16 diyabet öncesi hastası (prediyabet) vardı.

Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: Diyabet hastalarının mucizesi...

Bu kişiler rastgele iki gruba ayrıldı ve bir gruba kereviz verilirken diğer gruba verilmedi. 12 gün boyunca, kereviz yaprağı ekstresi günde üç kez (sabah, öğleden sonra ve akşam) yemekten 30 dakika önce 250 mg dozda verildi.

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