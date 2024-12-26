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Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: "Diyabet hastalarının mucizesi..."
Kan şekerini dakikalar içinde %20 düşürüyor! Uzmanlar açıkladı: "Diyabet hastalarının mucizesi..."
Yüksek kan şekeri seviyeleri, vücudun önemli hayati risklerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, diyetinizde yapacağınız değişiklikler bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Yapılan araştırmaya göre, tüketimden sonraki 120 dakika içinde beklenmedik bir sebze kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 08:44