Sağlık dendiğinde, C vitamini genellikle akla gelen ilk vitaminlerden biridir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, pek çok farklı faydası da bulunur. Ancak, yaygın kanaatin aksine, C vitamini yalnızca portakalda değil, çok daha yüksek miktarda bulunan başka gıdalarda da yer alır. İşte C vitamini yönünden en zengin besinler...