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Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor
Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor
Diyabet, tüm dünyada en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. İlerleyen aşamalara kadar fark edilememesi hayatı tehdit eden bir soruna dönüşebilirken, fark edildikten sonra yaşam tarzını değiştirmek önemli oranda bu hastalıkla mücadele etmeyi mümkün kılıyor. Özellikle bazı besinlerin tüketiminde doğru seçenekleri tercih etmek, şeker hastalığını büyük oranda düşürebilir. İşte uzmanların mutlaka tüketin dediği o gıda...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:03