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Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Diyabet, tüm dünyada en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. İlerleyen aşamalara kadar fark edilememesi hayatı tehdit eden bir soruna dönüşebilirken, fark edildikten sonra yaşam tarzını değiştirmek önemli oranda bu hastalıkla mücadele etmeyi mümkün kılıyor. Özellikle bazı besinlerin tüketiminde doğru seçenekleri tercih etmek, şeker hastalığını büyük oranda düşürebilir. İşte uzmanların mutlaka tüketin dediği o gıda...

Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:03
Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor. Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.

Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Tip 2 diyabetin ana tehdidi olan yüksek kan şekeri seviyeleri, basit diyet değişiklikleri yapılarak düşürülebilir. Araştırmalar, ucuz bir bileşenin yüksek kan şekeri seviyelerinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürücü faydalarını araştırdı. Nijerya, Abraka'daki Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD), baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan ucuz ve kullanılabilir ve bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.

Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Hipotezi test etmek için, Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba metformin ve değişen dozlarda vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 200, 400 ve 600 miligram olarak soğan özü verdi.

Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Birincil amaç, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını görmekti. Ayrıca karşılaştırma için kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü verdiler.

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