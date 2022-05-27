Şeker hastalarının en büyük şifası olduğu ispatlandı! Bu besin diyabeti %50 oranında bitiriyor

Her 10 kişiden birinin 2030 yılına kadar tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor ki bu şaşırtıcı bir rakam. Bu yaygınlık, durumu kontrol altına almayı da zor hale getiriyor. Diyabet kontrolünün en önemli çözüm yolu ise kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesidir.