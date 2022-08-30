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"Sürekli su içmek istiyorum" diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz
"Sürekli su içmek istiyorum" diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz
Vücudumuz, bizim basit gördüğümüz fakat aslında önemli durumlarla ilişkili olarak belirtiler veriyor olabilir. Sağlığın tehlikede olup olmadığına dair vücudunuzdaki işaretleri iyi dinlemek, birçok hastalığa veya vücuttaki mineral ve vitamin eksikliklerine erkenden müdahale etmeyi mümkün kılar.
Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 08:36