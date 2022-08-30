"Sürekli su içmek istiyorum" diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Vitamin eksikliği, susuzluk veya diyabet… Tüm bu sorunlarla ilgili aradığınız cevapların hepsi, aslında birkaç "basit belirtiyle" ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak büyük önem taşıyor. İşte bedeninizi dinlemeniz gerektiğini gösteren 11 işaret…