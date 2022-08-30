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"Sürekli su içmek istiyorum" diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Vücudumuz, bizim basit gördüğümüz fakat aslında önemli durumlarla ilişkili olarak belirtiler veriyor olabilir. Sağlığın tehlikede olup olmadığına dair vücudunuzdaki işaretleri iyi dinlemek, birçok hastalığa veya vücuttaki mineral ve vitamin eksikliklerine erkenden müdahale etmeyi mümkün kılar.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 08:36
Sürekli su içmek istiyorum diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Vitamin eksikliği, susuzluk veya diyabet… Tüm bu sorunlarla ilgili aradığınız cevapların hepsi, aslında birkaç "basit belirtiyle" ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak büyük önem taşıyor. İşte bedeninizi dinlemeniz gerektiğini gösteren 11 işaret…

Sürekli su içmek istiyorum diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

KEPEK VE SAÇ DÖKÜLMESİ

Kepeklenen saçlarla mücadele etmek, yaygın bir sorun olsa da, saç dökülmesi ile bir arada görülmesi; önemli vitamin ve mineral eksikliğinin işareti olarak görülebilir.

Sürekli su içmek istiyorum diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Düşük seviyelerde çinko, B2, B3, B6 ve B7 vitaminlerinin yanı sıra demir eksikliği de bu sorunun nedeni olabilir.

Sürekli su içmek istiyorum diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

PARMAKLARDA BURUŞUKLUK

Suda uzun süre kaldığımızda ortaya çıkan buruşmuş parmaklar, düşündüğünüzden daha önemli sorunların belirtisi olabilir.

Sürekli su içmek istiyorum diyenlerden misiniz? Dikkat! Farkında olmadan o hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Özellikle susuzluk, kötü kan dolaşımı ve tiroid ile ilgili sorunlarda ortaya çıkan buruşmuş parmak uçları, suya maruz kalmasınız da oluşuyorsa bir uzmana danışmanızda fayda bulunuyor.

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