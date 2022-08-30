Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Yavuz, aşırı ve bilinçsizce su tüketiminin insan vücudunda bazı dengeleri bozabileceği uyarısında bulunarak, suyun vücut endeksi ve harcanan kaloriye göre orantılı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi.